ウッドリンク株式会社 非住宅推進室の畑 尚吾が「プレカットマイスター賞（林野庁長官賞）」を受賞

ウッドリンク株式会社

ウッドリンク株式会社（本社：富山県射水市、代表取締役社長：原野 剛行）は、2026年6月11日（木）に東京大学 弥生講堂一条ホールにて開催された一般社団法人 中大規模木造プレカット技術協会（PWA）第12回定期総会において、同社 非住宅推進室の畑 尚吾が「プレカットマイスター賞（林野庁長官賞）」を受賞しましたことをお知らせします。

プレカットマイスター賞は、木造プレカット技術の普及・発展に顕著な貢献をなした個人または団体を表彰するものであり、林野庁長官賞として、国内木材産業における最高位の顕彰のひとつです。

■受賞作品 日本海側最大級の木造社屋 株式会社トミソー(富山県富山市)https://woodcore.jp/casestudy/office/1776/

畑は、ウッドリンク株式会社 非住宅推進室にて、中大規模木造建築の普及および技術開発に長年従事してきました。今回の受賞は、木造建築における設計自由度と施工合理性の両立を目指した取り組みに対する評価であり、木材の特性を活かしながら設計意図を忠実に実現する構造提案力と、それを支えるプレカット技術の高度な連携が総合的に認められたものです。審査においては「技術力」「提案力」「調整力」の三点において高い評価を受けました。

受賞作品プレゼン

受賞者

中央が畑 尚吾

受賞対象となったプロジェクトでは、複雑な三次元形状の構造と高い意匠性が求められる中、設計意図を損なうことなく実現するため、意匠・構造・加工・施工のすべての工程において整合性を徹底的に検証しました。また、他社プレカット会社との連携により高難度の大規模木造建築を完成させた点も、高く評価されました。

パース図１

パース図２

■ 受賞者コメント（畑 尚吾）

ウッドリンク株式会社 非住宅推進室 畑 尚吾

プレカットCAD技術者の業務は、単なるデータ作成ではありません。図面から設計者の意図を読み解き、意匠・構造・加工などの問題に対して様々な提案を行い、現場が確実に施工できる形で届けることが私たちの使命です。

今後のプレカット業界は、単にシェアを競い合うだけでなく、互いの強みを活かして連携し、「競争と協調」を両立させる時代になっていくのではないかと考えます。本プロジェクトは、その可能性を示す一例になれたと信じています。

■ 受賞概要

受賞名 プレカットマイスター賞（林野庁長官賞）

受賞者 畑 尚吾（ウッドリンク株式会社 非住宅推進室）

授賞式 2026年6月11日（木）

会場 東京大学 弥生講堂一条ホール

主催 一般社団法人 中大規模木造プレカット技術協会（PWA）

▼一般社団法人中大規模木造プレカット技術協会（PWA）

https://www.precut.jp/

ウッドリンク株式会社は、今後も木材の高度利用および非住宅木造建築の拡大に向けた取り組みを加速してまいります。

【お問い合わせ】

ウッドリンク株式会社 非住宅推進室

担当：佐々木

☏ 0766-84-4466（平日9:00-17:00）

(メール) woodcore@woodlink.co.jp

▼WOODCORE公式サイト

https://woodcore.jp/