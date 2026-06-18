【Oisix大感謝祭】Kit Oisix不動の人気No.1※「ビビンバ」が18回目の進化！　お客様の「また食べたい！」に応え、若採れ小松菜で味をアップデート(6/18～)

オイシックス・ラ・大地株式会社

食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高島 宏平）が展開する「Oisix」は、サービス開始26周年を記念し、2026年6月18日（木）よりOisix26周年大感謝祭を開催します。主力商品のKit Oisix人気メニュー「ジューシーそぼろと野菜のビビンバ」がこのタイミングでさらにおいしくなって新登場となるほか、予想される酷暑対策となる時短メニューも続々登場し、夏の食卓づくりを応援します。

URL: https://www.oisix.com/sc/oisix26

※2023/05/18～05/25に実施したお客さまアンケート結果より

▲「ジューシーそぼろと野菜のビビンバ」

■26年間のお客さまへの感謝を込めて、この時期の食卓づくりをを応援する特別企画を開催します

2026年6月22日でOisixは26周年を迎えます。連日の雨と湿気で「買い物に出るのが苦痛」「キッチンが暑い」というストレスが最大化する時期ならではのお客様の食をめぐるお悩みに寄り添い、毎日の食卓づくりを応援する特別企画を開催します。昨今の酷暑対策となるような、3ステップで完成する時短メニューも続々新登場。夏野菜をたっぷり使った「豚と野菜の旨み！夏のぎゅうぎゅう焼き」、「たっぷりケールの出汁チャンプルー」などの新メニューで、この夏の食卓づくりを応援します。

■Kit Oisixの人気メニューが18回目の進化！

小松菜のおいしさにこだわってアップデート（6/18～）

Kit Oisix不動の人気No.1「ジューシーそぼろと野菜のビビンバ」。2014年の発売以来、カット野菜の切り方や長さ、調理時間のさらなる時短化など、お客様のお声に応えておいしくアップデートしてきたメニューが、このたび18回目の進化を遂げて新登場します。

今回の主役はOisix自慢の「小松菜」。「大きく育つ前の若採れ小松菜」を採用したことで、特有の苦みが少なく、驚くほどやわらかな食感となり、お肉やタレの旨みがより一層引き立つ仕上がりになりました。

《「ジューシーそぼろと野菜のビビンバ」人気の理由》

小松菜やニラ、えのきやにんじんなどの野菜をたっぷり食べられ、下味がついたそぼろやナムルだれがセットになっており、ご家庭で調味料を揃えることなく、手軽に本格的な味を再現できる点。また、お子さまも食べられる味付けでありながら、セットの豆板醤を加えると大人向けにピリッとした味付けに変更ができ、家族全員が同じメニューを食べられるという点も支持を得ています。

【商品概要】※価格は税込

商品名：[Kit]ジューシーそぼろと野菜のビビンバ

販売価格：2人前 1,727円 ／ 3人前 2,591円

販売期間：2026年6月18日（木）10:00～

概要：

人気のメニューが、柔らかく食べやすい味わいの若採れ小松菜にアップデートし、お肉やタレの旨みがより一層引き立つ仕上がりになりました。下味付きのそぼろで作るお手軽ビビンバ。たっぷり野菜と一緒に炒めて仕上げます。特製だれでどなたでも味が決まり、繰り返し食べたくなるメニューです。ごま油の香るスープとご一緒にお召し上がりください。

商品名：[Kit]豚と野菜の旨み！夏のぎゅうぎゅう焼き

販売価格：2人前 2,375円

販売期間：2026年6月25日（木）10:00～2026年7月2日（木）10:00

概要：

旨みある国産豚肉とズッキーニなどの夏野菜を香ばしく炒めました。鰻のたれのコクをベースに、ハーブやトマトなどお好みのソースを付けてお召し上がりください。大葉のさわやかな香りがアクセントです。

商品名：[Kit]たっぷりケールの出汁チャンプルー

販売価格：2人前 1,727円

販売期間：2026年6月25日（木）10:00～2026年7月2日（木）10:00

概要：

国産豚肉や厚揚げ、野菜を香ばしく炒め、たまごを合わせてふんわりと仕上げました。八方だれの出汁のコクと、苦味が少なく食べやすい「かがやケール」のさわやかな旨みも優しく調和する一皿。3ステップで完成するメニューです。

販売URL：https://www.oisix.com/sc/oisix26(https://www.oisix.com/sc/oisix26)

【Oisix26周年大感謝祭】

販売期間：2026年6月18日（木）10:00～2026年7月2日（木）10:00

2000年6月の創業以来、多くのお客さまに支えていただき、Oisixは26周年を迎えることができました！

感謝を込めて”大感謝祭”を開催します。ご家庭で「かさまし」ができて人気の「たすだけシリーズ」を始め、Kit Oisixや大容量のお惣菜などがお買い得になる機会です。

販売URL：https://www.oisix.com/sc/oisix26_kansha

「Kit Oisix」について

必要量の食材とレシピがセットになった、調理時間が10分から作れるミールキット。2013年7月より販売を開始し、これまでに誕生したメニュー数は2,500以上。調理時間を削減できるだけでなく、毎週20以上の和洋中のメニューを展開しているので、メニューのマンネリ化も防ぐことができます。また、有機野菜や特別栽培の野菜など安心・安全に配慮した野菜を5種類以上使用しています。シリーズ累計出荷数は2.5億食（2026年2月時点）を突破しています。

URL：https://www.oisix.com/sc/kitoisix_intro

食品宅配サービス「Oisix」について

2000年に設立。「つくった人が自分の子どもに食べさせられる食材のみを食卓へ」をコンセプトとした、有機野菜や特別栽培野菜など、できる限り添加物を使用せずに作った加工食品などの食品を取り扱うEC食品宅配サービスです。現在、会員数は361,000人（2026年3月末時点）で日本全国の方にご利用いただいています。2013年7月に販売を開始した、必要量の食材とレシピがセットになった、調理時間が10分から作れるミールキット『Kit Oisix』は、シリーズ累計出荷数が2.5億食（2026年2月時点）を突破しています。