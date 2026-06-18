スタートアップピッチイベント「SHOGUN PITCH 2026」開催決定およびエントリー募集開始のお知らせ

加和太建設株式会社

加和太建設株式会社（本社：静岡県三島市）は、三島信用金庫が運営するスタートアップ支援拠点「LtG Startup Studio」の運営パートナーとして、地域の挑戦者を応援するスタートアップピッチイベント「SHOGUN PITCH 2026」を2026年11月20日（金）に開催します。開催に先立ち、「SHOGUN PITCH 2026」の登壇者を2026年7月6日（月）23:59まで募集します。

■ 開催目的

SHOGUN PITCHは、当社が2022年に立ち上げた静岡県三島市発のスタートアップ向けピッチイベントです。起業家やスタートアップの挑戦を地域全体で応援し、静岡県東部地域の魅力発信と新たな共創の創出を目的としています。また、支援者や地域企業との接点を生み出すことで、協業や実証実験など事業成長につながる機会の創出を目指しています。

【SHOGUN PITCH 2026 概要】

<開催概要>

日時： 2026年11月20日(金)

場所： 三島市民文化会館ゆうゆうホール (静岡県三島市一番町20-5)

登壇者：6名 (予定)

内容：5分間のプレゼン、質疑応答

主催：LtG Startup Studio (運営:三島信用金庫)

協賛(予定)：加和太建設株式会社、静岡銀行

<応募資格>

年齢・性別・国籍・居住地不問(学生・社会人・海外在住者も可)

起業済み/これから起業予定、いずれも応募可能

三島を中心とした静岡県東部地域の地域課題に注目したアイデア大歓迎

2026年7月29日(水)~7月31日(金)でオンライン面談が可能な方(最大1時間程度)

2026年8月17日(月)三島市内でのキックオフワークショップに参加可能な方(終日予定)

LtG Startup Studioに来訪可能な距離内で活動する方

WEB掲載やメディア出演の可能性があるため、そちらにご同意いただける方

<スケジュール>

エントリー受付：2026年7月6日(月)23:59まで

書類審査：結果をメールにてご連絡

面談審査期間：2026年7月29日(水)~7月31日(金) ※オンライン

面談結果/登壇者決定：結果をメールにてご連絡

登壇者キックオフワークショップ：2026年8月17日(月) 三島市にて実施

実証、ワークショップ、撮影など：2026年9月~11月

ファイナルプレゼン：2026年11月20日(金)

<その他>

三島市にて開催されるキックオフワークショップは参加必須となります

未成年者の応募には、保護者の同意が必要です

ワークショップからファイナルプレゼンまで、取り組みの様子を録画・撮影いたします。WEBやメディアへの掲載をする場合がございます

※上記事項を予めご了承のうえ、ご応募ください。

<登壇者情報>

エントリーフォームhttps://forms.gle/H9pbFtCb6dWuZRdbASHOGUN PITCH特設サイトhttps://shogunpitch.com/

<出場特典>

LtG Startup Studioによる事業サポート、三島市を舞台とした実証実験の機会を提供(※一部、静岡県東部地域も含みます)

出資・協業など多様なマッチング機会、連携キャピタル各社による出資検討の機会を提供

LtG Startup Studioワークスペースを2027年3月末までフリー利用可能(映像メディア露出チャンスの可能性あり)

【LtG Startup Studioについて】

住所:〒411-0853 静岡県三島市大社町18-52

HP:https://www.ltg-startupstudio.jp

静岡県三島市から新たなビジネスを創出することを支援する場として、2021年11月にオープンしたスタートアップ支援拠点。複合商業施設「大社の杜」跡地にて、加和太建設株式会社が運営を開始。2025年10月より運営主体を三島信用金庫が引き受け。会員となったスタートアップ企業に対し、ワークスペースとしての施設利用、会員限定イベントへの参加、多様なコミュニティマネージャーやアドバイザーによる事業相談等のサービスを提供する。

【加和太建設株式 会社概要】

社名：加和太建設株式会社

本社所在地：静岡県三島市文教町1丁目5番15号

代表取締役：河田亮一

事業内容： 総合建設業(土木業，建築業，不動産業，施設運営事業)

設立： 1946年2月22日

HP：https://www.kawata.org/