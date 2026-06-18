【平和堂グループ】HOP会員様向けサービス・特典が、平和堂グループ店舗でも利用可能に。滋賀県内の「COCO‘S」「海座」でHOPマネーの利用を開始

株式会社平和堂

株式会社平和堂のグループ会社である株式会社ファイブスター（滋賀県彦根市、代表取締役社長：柳本啓之）は、6月18日(木)より、滋賀県内で運営するファミリーレストラン「COCO’S」、すし処「海座」において、平和堂が提供する会員サービス「HOPカード」「HOPアプリ」によるポイント付与および平和堂オリジナル電子マネー「HOPマネー」の利用を開始します。

これにより、お客様はファイブスターが展開する滋賀県内のレストラン店舗においてHOPポイントの獲得やHOPマネーでの支払いが可能となります。引き続き平和堂グループは、地域のお客様の利便性向上とサービスの拡充に努めてまいります。

■概要

サービス開始日：2026年6月18日(木)

対象店舗 ：ファイブスターが運営する滋賀県内の「COCO’S」、「海座」 21店舗

サービスの内容：

１.HOPポイントの付与…お会計時にHOPカードまたはHOPアプリをご提示いただくと、ご利用金額に応じてHOPポイントを進呈します。

２.HOPマネーの利用…便利なキャッシュレス決済「HOPマネー」でのお支払いが可能です。

※ポイントの加点は、HOPマネー、現金、平和堂商品券に限ります

※ファイブスターの店舗では、HOPマネーのチャージは承っておりません

※HOPアプリのクレジット・銀行口座振替チャージならいつでもどこでもHOPマネーチャージがご利用いただけます

※HOPポイントの現金へのキャッシュバックは、お近くの平和堂店舗をご利用ください



＜注意事項＞

・当リリースに記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。

・当リリースに使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際とは異なる場合があります。

・都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。

以上