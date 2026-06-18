【 6/24 (水) 16:00 】海外エキスパートの知見が戦略策定に必要不可欠な理由 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『海外エキスパートの知見が戦略策定に必要不可欠な理由』をテーマに、弊社 株式会社ビザスク ナレッジプラットフォーム事業 リサーチ・コンサルティング領域 ソリューション 戦略事業部 Global 吉田 未来 登壇による無料オンラインセミナーを 6/24 (水) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202606240347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260624(https://visasq.co.jp/seminar/vs202606240347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260624)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 80万人超（2026年2月時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、2,200 を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、弊社 株式会社ビザスク ナレッジプラットフォーム事業 リサーチ・コンサルティング領域 ソリューション 戦略事業部 Global 吉田 未来 が登壇いたします。

以下、講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/504_1_752b0c0954627f6fa4e8d06f8cb172a4.jpg?v=202606180252 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：海外エキスパートの知見が戦略策定に必要不可欠な理由

～ 一次情報の非対称性が、グローバル競争の勝敗を分ける ～

主催：株式会社ビザスク

日時：6月24日（水）16:00～17:00

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202606240347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260624(https://visasq.co.jp/seminar/vs202606240347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260624)

【登壇者情報】

吉田 未来

株式会社ビザスク

ナレッジプラットフォーム事業

リサーチ・コンサルティング領域

法人事業部

interview部 Global

某英会話スクールに新卒入社後、社会人・学生向け学習支援・営業活動に従事。2023年にビザスクに参画し、以降、一貫してグローバルリサーチ業務に携わる。2025年に国内法人事業部門にてグローバルチームを立ち上げ、大手・中小・スタートアップ等あらゆる国内事業法人クライアント様向けの海外インタビューを促進中。

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/vs202606240347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260624(https://visasq.co.jp/seminar/vs202606240347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260624)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/504_2_5be3a6bb9c808e7d21918b89018de03f.jpg?v=202606180252 ]