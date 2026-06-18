エリアリンク、京成不動産と高架下遊休地を活用した新たなビジネスモデルを構築

エリアリンク株式会社

日本最大級のレンタルトランクルーム「ハローストレージ」を運営するエリアリンク株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木貴佳、以下、エリアリンク）は、トランクルームの運営管理を代行する「パートナー制度」において、京成不動産株式会社（本社：千葉県鎌ケ谷市、代表取締役：清水 健司、以下、京成不動産）との協業を拡大し、累計5物件目となる運営サポートを開始いたしました。このたび、京成松戸線高架下敷地において、累計5物件目のサポートとなる「ハローストレージ初富高架下」（千葉県鎌ケ谷市）が、2026年6月19日（金）にオープン予定であることをお知らせいたします。

当社は、2025年10月の第1号物件でのサポート開始以来、京成不動産と順調に協業体制を強化しており、今回の５物件目は、京成松戸線高架下の遊休地を活用したものとなります。本ビジネスモデルの最大の特長は、エリアリンクがセットアップ作業の請負から運営管理の受託まで一貫して関与する点にあり、運営事業者ならではの知見を初期段階から反映させることで、運営の効率化を最大化します。

本物件は、京成松戸線「初富駅」周辺にお住まいの方々の暮らしに寄り添うサービス拠点を目指し、季節用品やアウトドア・趣味の道具、引越しやリフォーム時の一時的な収納場所として、ご自宅では場所を取りがちな荷物を、駅徒歩圏で気軽に収納できる「もう一つの収納空間」としてご利用いただけます。

現状、当社がパートナー制度において支援するトランクルームは55社、合計354物件、13,502室（2026年5月末時点）にのぼります。今後も「パートナー制度」の更なる展開により、市場拡大と顧客満足度の向上を目指し、より多くのお客様に快適にご利用いただける環境を整えてまいります。

◆「パートナー制度」とは

トランクルームの立ち上げからサービス提供までをワンストップで可能にするビジネスパートナー制度です。集客・契約・解約から定期清掃、トラブルの一次対応まで、トランクルームの運営に関する業務をエリアリンクが一括で請け負います。掲載物件数No.1のトランクルーム「ハローストレージ」を運営するエリアリンクがトランクルーム事業全体をサポートすることで、人件費・システム開発の削減、稼働率アップによる売上の増加が期待でき、売上賃料の90%をパートナー企業に還元します。

詳細URL：https://www.arealink.co.jp/service/storage/partners/

詳細説明動画：https://youtu.be/TKQvkDn4zoQ?si=KJfy5wfLCGvUrYq4

◆「ハローストレージ」概要

コンテナやビルに設けられたレンタル収納スペースを『ハローストレージ』ブランドとして、3,064物件、133,409室（2026年5月時点）を展開しています。海上運送用のコンテナを利用した屋外型、ビルのフロアまたは建物一棟をトランクルーム専用に設計した屋内型のトランクルームをはじめ、バイク専用のトランクルーム等さまざまな形でサービスを提供しています。

ハローストレージHP：https://www.hello-storage.com/(https://www.hello-storage.com/)

※2022年3月期 指定領域（※）における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構※屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数において物件数 No.1※「指定領域」＝レンタルスペースの物件数の情報をWebで公開している 8 社（エリアリンク社独自調査。2022年3月時点のWeb上での屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数上位８社）を対象として、物件数を No.1検証調査

◆エリアリンク株式会社 会社概要

社名 ：エリアリンク株式会社

所在地 ：東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDXビル北ウィング20階

設立 ：1995年4月

代表取締役 ：鈴木貴佳

資本金 ：6,111百万円（2025年12月31日現在）

上場市場 ：東証スタンダード市場

社員数 ：81名（2025年12月31日現在）

事業内容 ：ストレージ事業、土地権利整備（底地）事業、オフィス事業、アセット事業

ホームページ：https://www.arealink.co.jp/

◆京成不動産株式会社 会社概要

社名 ：京成不動産株式会社

所在地 ：千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山4-1-12 京成くぬぎ山ビル１階

設立 ： 1971年7月

代表取締役 ：清水健司

資本金 ： 45百万円（2026年３月31日現在）

（京成電鉄株式会社（東証プライム市場） 100％出資）

社員数 ：186名（2026年3月31日現在）

事業内容 ：不動産の売買、管理、賃貸及び運用並びにそれらの受託

不動産の売買及び賃貸の仲介、

住宅・店舗・事務所等の新築及びリフォーム工事の施工並びに工事監理

ホームページ：https://www.keisei-land.co.jp/