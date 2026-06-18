[マリメッコ]多彩なウニッコをコラージュした「Unikko Kollaasi」の新作ホームコレクションが日本限定で登場

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、ウニッコ コラーシ(Unikko Kollaasi/ウニッココラージュ)デザインの新作ホームコレクションが日本限定で登場。2026年7月10日(金)の一般販売に先駆け、日本公式オンラインストアにて7月3日(金)AM10:00より先行予約を開始します。

ウニッコ コラーシ(Unikko Kollaasi)は、ウニッコの様々な解釈を組み合わせ、時代を超えた喜びを体現する、魅力的なパッチワークのように仕上げられたプリントです。ホワイト×ピンクのカラーが華やかなデザインで、テーブルウェアを4型、ファブリックアイテムを3型展開します。

Unikko Kollaasi 2.5dl マグカップ \4,620Unikko Kollaasi 2dl コーヒーカップセット \8,800Unikko エスプレッソカップ＆プレート \8,800Unikko Kollaasi 12x15cm プレート \4,730Piirto Unikko ミニタオル \2,420Unikko Kollaasi ファブリックバッグ \9,46075th anniversary トートバッグ \14,300

マリメッコ日本公式オンラインストア先行予約開始日

2026年7月3日(日)AM10:00

一般販売開始日

2026年7月10日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。