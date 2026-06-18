ニューヨークレストラン「サラベス」BASEGATE横浜関内店 「サラベス・レヴィーン来日記念 スペシャルディナーコースイベント」

株式会社WDI JAPAN

開催日時 ： 2026年7月3日（金）

ニューヨークの朝食の女王”として人気を確立、ヘルシー&リッチでトレンド感あふれる味わいと空気感を時間帯に合わせ提供しているニューヨーク発祥のレストラン「サラベス」のBASEGATE横浜関内店では、「サラベス」創業者である“サラべス・レヴィーン”来日にあわせ、「サラベス・レヴィーン来日記念 スペシャルディナーコースイベント」を、7月3日（金）に開催します。



当イベントでは、この日のためだけに仕立てた「一日限り」のスペシャルディナーコースを、「サラベス」創業者であるサラベス・レヴィ―ンと共にお楽しみいただきます。

サラベス・レヴィーン

「サラベス・レヴィーン来日記念 スペシャルディナーコースイベント」では、「サラベス」創業者のサラベス・レヴィーン本人が登壇し、ご来店のお客様にご挨拶するほか、本人と記念撮影のほか、フランクな会話もお楽しみいただけます。



トークと共にお楽しみいただくお食事では、サラベスの原点であるニューヨーク伝統の味と、店舗有する横浜ならではの洋食文化を融合させた、モダンかつトレンド感あふれる一日限りのディナーコースを提供します。

「サラベス・レヴィーン来日記念 スペシャルディナーコースイベント」 開催概要

イベント スペシャルディナーコース◇ 開催日時：

2026年7月3日（金）18：30～／18：45～／19：00

※入店時間を3回に分け実施いたします。ご予約受付時に指定いただけます。

◇ 参加費用：

お一人様 5,460円（税込）※2名様より承ります。

◇ 開催内容：

・ 「サラベス」創業者 “サラべス・レヴィーン”登壇

・ 一日限りのディナーコースの提供

※スパークリングワイン（ノンアルも可）、コーヒー または 紅茶つき

◇ 開催店舗 ：

サラベス BASEGATE横浜関内店

神奈川県横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内 グリーンウォークテラス2階

TEL. 045-319-6322

◇ 予約方法 ：

専用サイトより、事前申し込み制 ※受付期限6月25日（木）17時 （売り切れ次第終了）

https://peatix.com/event/5050388/view?k=c34e2e7363c3204fd5ad301f2b840d3ab4265c61

「サラベス・レヴィーン来日記念 スペシャルディナーコース」 内容

サラベス BASEGATE横浜関内店 外観サラベス BASEGATE横浜関内店 内観スパークリングワイン（ノンアルコールも可）カリカリ食感のクラブケーキ タルタルソース添え

サラベスによるオリジナルレシピを忠実に再現したNYクラブケーキ。

チリコーンスープ

サラベス・夏の定番にもなっている、コーンの甘みに唐辛子の辛みが利いた、スィート＆スパイシーなコーンスープ。

横浜スモークショートリブ “ボルドレーズ照り焼き”赤ワイン香るマッシュポテト添え

NYブラッスリーのクラシックな「ボルドレーズソース」に、横浜洋食文化の“照り焼き”ニュアンスを融合。

赤ワイン・フォンドヴォー・醤油・燻香で、甘すぎず深い旨味に仕上げました。

サラベス・レヴィーン シグネチャー ニューヨークチーズケーキ

創業者サラベス・レヴィーンが大切にしてきた、ニューヨークの伝統を受け継ぐクラシックチーズケーキです。

サラベスの原点であるフルーツスプレッドとともに。

「サラベス」 について

コーヒーまたは紅茶カリカリ食感のクラブケーキ タルタルソース添えチリコーンスープ横浜スモークショートリブ “ボルドレーズ照り焼き”赤ワイン香るマッシュポテト添えサラベス・レヴィーン シグネチャー ニューヨークチーズケーキ

「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。



日本国内においては2012年、ルミネ新宿店のオープンによって初上陸。25年12月には表参道店、本年3月には神奈川県初となるBASEGATE横浜関内店がオープン、現在5店舗（新宿／品川／東京／表参道／BASEGATE横浜関内店／名古屋）を展開しています。

【国内店舗】

ルミネ新宿店

東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F

TEL.03-5357-7535

品川店

東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F

TEL.03-6717-0931

東京店

東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F

TEL.03-6206-3551

表参道店

東京都港区北青山三丁目8番15号 GREEN TERRACE 表参道2階

TEL.03-6450-6474

BASEGATE横浜関内店

神奈川横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内 グリーンウォークテラス2階

TEL. 045-319-6322

名古屋店

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F

TEL. 052-566-6102

公式HP

https://www.sarabethsrestaurants.jp/

公式オンラインショップ

https://store.sarabethsrestaurants.jp/

Facebook

https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/

Instagram

https://instagram.com/sarabethsjapan







