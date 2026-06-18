HENNGE One、ノーコード業務アプリ作成ツール「サスケWorks」とのシングルサインオン連携開始

HENNGE株式会社

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）は、SaaS利用時のセキュリティリスクを低減しテクノロジーの活用を後押しする企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」が、株式会社インターパーク（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：舩越 裕勝）の提供するノーコード業務アプリ作成ツール「サスケWorks」へのシングルサインオン連携に対応したことをお知らせします。

企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進に伴い、プログラミングなどの専門知識がなくても、現場のニーズに合わせたシステムを構築できるノーコードツールの需要が高まっています。サスケWorksは、ドラッグ&ドロップの直感的な操作やAI機能により、「顧客管理」や「売上分析」、「案件管理」といった目的に合わせた業務効率化アプリを簡単に作成できるサービスです。

HENNGE OneとサスケWorksが連携することにより、HENNGE Oneユーザーは、サスケWorksへのシングルサインオンが可能となり、煩わしい複数ID、パスワードの管理から解放されます。さらに、IP制限やデバイス証明書などの多要素認証によるアクセス制御機能によって、不正アクセスのリスクを防ぎながらサスケWorksを安心して利用できます。

HENNGEは今後もHENNGE Oneと連携するSaaSを増やし、企業のIT活用や変革を支援してまいります。

■サスケWorksについて

サスケWorksは、インターパークが提供するノーコード業務アプリ作成ツールです。プログラミングスキルや専門知識がなくても、用意してある開発パーツを選び、ドラッグ&ドロップするだけで目的に合わせたオリジナルの業務アプリを作成できます。

クラウドサービスのため、デバイスやOSを問わずどこからでも利用可能。リアルタイムな情報更新と共有により、現場のDXをスピーディーに推進します。

URL：https://works.saaske.com/

■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは、組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上には、SaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、そこにはゼロトラストセキュリティの構築など様々な課題が存在します。

HENNGE Oneでは3つのEditionを提供し、これらの課題を解決します。複数のシステムIDをまとめて保護し、効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織に散在するデータの意図せぬ漏えいを防ぐ「DLP Edition」、人、プロセス、デバイスの全方位でサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

導入と運用のハードルを下げるセキュリティサービスでゼロトラストを具現化し、テクノロジーの解放を実現します。

URL： https://hennge.com/jp/service/one/

■株式会社インターパークについて

株式会社インターパークは、2000年創業のSaaS×AI企業です。ビジネスの現場で求められる実用性と柔軟性を追求し、自社開発のクラウドツールにAIを融合。業務効率化や生産性向上を実現するソリューションを、企業・自治体向けに提供しています。

提供サービス：

・ノーコード業務アプリ作成ツール「サスケWorks」 https://works.saaske.com/

・セールス＆マーケティング支援ツール「サスケ」 https://www.saaske.com/

・仕事で使う050電話アプリ 「SUBLINE（サブライン）」 https://www.subline.jp/

会社名：株式会社インターパーク

所在地：

本社：北海道札幌市中央区大通西10丁目4 南大通ビル2F

東京オフィス：東京都渋谷区道玄坂2丁目16番8号 ビジネスヴィップ渋谷・道玄坂坂本ビル8F

代表者：代表取締役社長 舩越 裕勝

URL：https://www.interpark.co.jp/

■HENNGE株式会社（へんげ）について

「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を経営理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールやファイル共有のセキュリティ、ゼロトラストに基づいた端末の防御・管理など多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。1996年11月に創業し、2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場しました。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2026」IDaaS市場：ベンダー別売上金額推移およびシェアにて、2025年度（予測）で1位獲得

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

HENNGE株式会社

Corporate Communication Division

TEL：03-6415-3660

E-mail：hennge-pr@hennge.com 担当：市嶋・矢野

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