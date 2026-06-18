『TORANOMON MARCHE』×『WCB The Room』カルチャーを巡る、ホッピングイベント『SURROUND TORAMARU』を7月11日（土）に開催

日鉄興和不動産株式会社

日鉄興和不動産株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三輪 正浩）は、東京・虎ノ門の新ランドマーク「虎ノ門アルセアタワー」1階に昨秋開業したフードホール『TORANOMON MARCHE』と、同じく昨夏に開業した静岡発のブルワリー直営店『WCB The Room』の協業による、カルチャーを巡るホッピングイベント『SURROUND TORAMARU（サラウンド トラマル）』を2026年7月11日（土）に開催することをお知らせいたします。

本イベントは、日中はテラスやビルの共用部においてマーケットを中心とした企画を展開し、休日ならではのゆっくりとした時間を提供します。夕方以降はアーティストによるライブなど音楽イベントへと移り変わり、1日を通して虎ノ門のまちに新たな賑わいを創出します。

▲「TORANOMON MARCHE」ロゴ▲「WCB The Room」ロゴ

◼カルチャーを巡る、ホッピングイベント『SURROUND TORAMARU』

『SURROUND TORAMARU』は、『TORANOMON MARCHE』の11店舗と『WCB The Room』の店舗で販売しているフード・ドリンクの持ち込みが相互のフロアで可能となり、飲食をお楽しみいただきながらDJ、ライブ、マーケットを自由に回遊いただけるホッピングイベントです。

受付でドリンク・フードをセットにしたチケットを1,000円にて、2オーダー目以降はドリンク・フードの各チケットを500円にて販売いたします（『WCB The Room』はフードチケットのみご利用可となります）。

※料理写真はイメージです

DJのブッキングでは、『TORANOMON MARCHE』にビートメイカー&プロデューサーとして活躍する〈Aru-2〉をはじめとするカルチャーシーンを牽引する若手DJを中心に、『WCB The Room』には〈Hiroshi Kawanabe〉ら実力派DJ陣を招聘。それぞれの個性を発揮しながら2つのフロアが緩やかにつながる空間を演出します。また、夜のメインライブには、日本のHIPHOPシーンで唯一無二の存在感を放つ〈鎮座DOPENESS〉や、多様なカルチャーシーンで注目を浴びる〈Kick a Show〉が出演します。

さらにマーケットイベントでは、スタイリストやモデル、PR、ファッション業界で活躍する多彩な人々が、愛用してきたアイテムや貴重な品々を販売予定です。

◼ 出演アーティスト/ DJ

鎮座DOPENESS

1981年東京生まれ。10代の頃にHIPHOPに魅せられる。2000年代MCバトルシーンから台頭し認知が広がる。昨今の活動としては〈G.RINA〉と〈ZEN-LA-ROCK〉との〈FNCY〉や〈U-zhaan×環ROY×鎮座DOPENESS〉としてアルバムをリリースしている。ソロではサブスクに定期的にLIFEWORKシリーズ『BeAt日ShIt』をリリース。その他さまざまなアーティストとコラボレーションを展開。

Kick a Show

1993年佐渡島産まれ。都内での12年間の活動を経て、現在は金沢市を拠点とするシンガー。 最先端ながらもどこか懐かしさが香るメロディとトラック、USのR&Bや昭和の歌謡曲作品などにインスパイアされたセンシュアルかつユーモア溢れるリリックが特徴。 これまで数々の客演参加を行い、2017年には〈G.RINA〉、〈ZEN-LA-ROCK〉、〈MONDO GROSSO〉らのアルバムに連続して参加。FUJI ROCK FESTIVALへの出演、ヨーロッパ圏での活動の他、ファッションモデルとしても活躍するなど多彩な才能で注目を浴びる。

Aru-2

1993年生まれ、埼玉県川口市出身。現在は静岡県を拠点に活動する音楽プロデューサー、DJ、サウンドエンジニア。これまでソロアルバムやコラボ作品を愛と縁のあるレーベルから次々と発表し、2024年に最新アルバム「Anida」をリリース。

〈JJJ〉、〈DAICHI YAMAMOTO〉、〈小袋成彬〉、〈ISSUGI〉、〈KID FRESINO〉、〈NF ZESSHO〉、〈写楽〉、〈SQUAD WORDS〉など数多くの国内アーティストへの楽曲プロデュースに携わる。

『虎ノ門マルシェ』出演 アーティスト/DJ

Kazuhiko Fujita、Banri Kobayashi、Makoto、iiichanman、Mizuki Abe、HELIOT、TT

『WCB The Room』出演DJ

Hiroshi Kawanabe(TOKYO No.1 SOUL SET)、LIL' BOOTY a.k.a. asuka ando、Chiki Chiki Rambo、凸凹。、SOMA (50Minimals)

◼ マーケット出店者

Natsumi Kimura（Instagram@natsumi__kimura)

Ruru Nishi（Instagram@__ru_ru_ru)

Natsu Takei （Instagram@1004_natsu)

Mai Mihara （Instagram@jm.nk_)

Mao（Instagram@amody__)

Fukiharu（Instagram@fukiharu0804)

Keiichiro Kawabe （Instagram@keiichiro_kawabe)

Haruki Uchiyama （Instagram@harukiuikurah)

◼︎イベント概要

名称 ：SURROUND TORAMARU

開催日時：2026年7月11日（土） 13:00-22:00

会場 ：虎ノ門アルセアタワタワー内 『TORANOMON MARCHE』『WCB The Room』

テラス・ビル共用部

店舗営業時間：『TORANOMON MARCHE』11:00-22:00（L.O. 21:30）

『WCB The Room』12:00-23:00（L.O. フード22:00、ドリンク22:30）

住所 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目2番3号

アクセス：銀座線「虎ノ門」駅 徒歩3分／日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩3分／

銀座線・南北線「溜池山王」駅 徒歩5分

入場料 ：無料（※ご飲食代は各店舗にてお支払いください）

主催 ：日鉄興和不動産株式会社

企画制作：SIMONE inc.／Somewhere in Tokyo

◼︎『TORANOMON MARCHE』について

『TORANOMON MARCHE』は、新業態5店舗、東京初出店2店舗を含む個性豊かな11店舗が集結。「Good Eats, Good Meets ちょっと良い、ちょうど良い。自分らしい場所」をコンセプトに、食と人のつながりから、誰もが気取らず自分らしく過ごすことができ、平日も休日も、毎日通いたくなる場所を目指します。

産地やシェフと連動したペアリングイベントなどの食にまつわる多彩なイベントを開催する他、毎月第二・第四金曜日にはDJイベント『SOUND TORAMARU』を開催するなど、虎ノ門における新たなコミュニティ創出へとつなげる活動を展開しています。

公式サイト：https://alceatower.nskre.co.jp/toramaru

Instagram：@toranomon_marche

◼︎『WCB The Room』について

「虎ノ門アルセアタワー」1Fに位置するビアレストラン『WCB The Room』は、静岡市・用宗漁港にクラフトビール醸造所を構える「West Coast Brewing（WCB）」（株式会社WEST COAST）の東京エリア初となる直営店です。

圧巻の全20種類のドラフトビールを揃え、料理はペアリングを意識した“Tex-Mex（メキシコ風アメリカ料理）”の創作メニューを提供しています。

店内にはDJブースとこだわりの音響設備を備え、定期的にDJを招いたイベントを開催しています。店名の通り、“The Room（＝遊びの部屋）”をテーマに、飲む・食べる・聴くを自由に楽しめるオトナのための遊び場として、昼から夜まで賑わいを見せています。

■虎ノ門アルセアタワー 施設概要

所在地 ：東京都港区虎ノ門2丁目2番3号

交通 ：東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅徒歩3分

東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅徒歩3分

東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅徒歩5分

延床面積：約180,600平方メートル

階数 ：地上38階、地下2階

構造 ：鉄骨造

（一部鉄骨鉄筋コンクリート造、

一部鉄筋コンクリート造）

竣工 ：2025年2月14日

※虎ノ門ヒルズステーションタワーとの接続デッキは2025年2月、

赤坂インターシティAIRとの接続デッキは2029年度に竣工予定。