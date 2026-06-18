株式会社CAQNAL

カクナル、長野県庁の職員向け複数調査の統合整理を支援。エンゲージメント起点の調査体系を提案

組織人事コンサルティングや地方創生に取り組む株式会社CAQNAL（社名：カクナル、本社：東京都港区）の代表取締役 中島 篤（ナカシマアツシ）は、長野県庁における職員向け調査の整理および統合支援に向けた提案のため、2026年3月30日に最終報告会を実施したことをお知らせいたします 。

本プロジェクトでは、各課ごとに個別最適で運用されてきた複数のサーベイを、組織運営を支える情報基盤として整理し、職員のエンゲージメント向上と行政運営の効率化を両立する新たな調査体系を提案しました。

背景

長野県庁では、これまで複数の職員向け調査を個別に実施してきましたが、内容の重複や職員負担の増加、調査結果が十分に活用されていないといった課題がありました。

今回の支援では、調査の整理・統合を通じて、職員負担の軽減を図るとともに、調査結果を組織運営や職場改善により活かせる仕組みづくりに向けた分析・改善策の提案を行いました。

支援内容

カクナルは、調査項目や設問の統廃合にとどまらず、ワークエンゲージメント（活力・熱意・没頭）を最上位の目的指標に据えた「因果構造モデル」を提案しました。当社としては、複数の調査を一体的に見直し、職員の働きがいに着目した調査へ整理・統合していく方向性を提案しました。また、段階的な対応として、類似する調査を統合する案についても選択肢として示しています。

起点の一本化と階層構造の導入

組織の状態が俯瞰できるよう情報の起点を一本化しました。成果指標（満足・推奨・継続など）と要因層（仕事・職場・人材育成など）を階層化することで、「どこに施策を打てば改善効果が最大になるか」を定量的に特定できる構造を提案しました。

専門調査との戦略的接続

統合案では、類似する調査を一本化することで、全庁的な組織状況を把握しやすい調査体系の構築を提案しました。

一方で、専門性の高い調査については独立性を維持しつつ、必要に応じて結果を関連付けながら分析・活用できる仕組みとしています。

改善PDCAを内蔵した運用フローの構築

調査結果を具体的な改善行動へ転換するため、結果の共有から行動計画策定、実行、振り返りまでを毎年の運用サイクルとして標準化し、属人化を防ぐ持続可能な体制を提案しました。

代表取締役 中島 篤（ナカシマアツシ）コメント

長野県庁の皆様と共に、「点のサーベイ」を線でつなぎ、組織全体で活用できる「面の情報基盤」へ再設計するご提案できたことを大変光栄に思います。地方自治体において職員が主体的に能力を発揮できる組織づくりは、持続可能な行政運営の根幹です。今回提案した統合体系が実現に向かうことで、調査データが単なる報告資料ではなく、現場に納得感のある対話を生み出し、一歩一歩の行動変容を後押しする組織共通の言語になると確信しています。長野県が2018年から目指す「学ぶ県組織」の実現に向け、本プロジェクトでご提案した方向性が有益な指針となれば幸いです。カクナルは、これからも「人のチカラで場を興す」というミッションの下、組織の価値向上にむけたあらゆる挑戦に伴走してまいります。

株式会社CAQNAL（カクナル） 代表取締役 中島 篤（ナカシマアツシ）

iU情報経営イノベーション専門職大学客員教授

地方創生アドバイザー

1976年福島県生まれ。東北学院大学2部経済学科卒業。在学中は（株）紀伊国屋書店で契約社員として勤務し、昼間就業・夜間就学という二足の草鞋で過ごす。卒業後、2001年にスターバックスコーヒージャパン入社。その後ユニクロをはじめ、複数の業界・企業で現場・人事部長およびコンサルタントとして就業。2011年、東日本大震災を機に働き方改革や地方創生に関心を持ち、フリーランスとして活動後、（株）CAQNAL（カクナル）創立。現場経験を活かした伴走型コンサルタントとして、リアルな組織診断とその具体的な解決を信条として、慣例や既成概念に囚われないブランディング・制度設計・研修を実施している。自身も積極的にテレワーク・ワーケーションを行い、様々な地域で食と酒を楽しむ。

【株式会社CAQNAL（カクナル）について】

「人のチカラで『場』を興（おこ）す」というミッションの下、大手企業からベンチャー、行政や自治体などさまざまな組織の価値を向上させるコンサルティング・グループ。

組織人事、採用/転職、人事制度、労務、DX、業務効率化を中心に幅広い領域を支援。豊富な実務経験を兼ね備えた専門家集団として、企画やノウハウの提供だけでなく制度の定着まで伴走する支援スタイルを強みとしている。

【株式会社CAQNAL 会社概要】

代 表 取 締 役 : 中島 篤

設 立 : 2018年 1月

所 在 地 : 本社:東京都港区六本木 7-12-2 R7ビルディング SPACES六本木

東北拠点:宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15ソララプラザ3F SPACES仙台

中部拠点:愛知県名古屋市西区名駅2－34－17 セントラル名古屋 1101

関西拠点:大阪府大阪市福島区福島7-1-10Wiz fukushima 2F GRANDSLAM 239

業 務 内 容 : 組織人事開発・地方創生・DXコンサルティング・人材紹介・新規事業開発

U R L : https://caqnal.jp/