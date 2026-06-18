【キル フェ ボン】2026 Summer Gift　感謝を、夏の装いで贈る。キル フェ ボンのお中元ギフト

キルフェボン株式会社

タルト専門店「キル フェ ボン」を運営するキルフェボン株式会社（代表取締役：石川 智哉）は、全国12店舗および公式オンラインストア(https://quil-fait-bon.take-eats.jp/ec)にて、2026年のお中元・サマーギフトを展開いたします。今年より、キルフェボンオリジナルの夏限定デザイン熨斗を新たに導入するとともに、各店舗に夏ギフト専用コーナーを新設いたしました。

キルフェボンでは、季節ごとに店内の内装デザインを一新し、その季節ならではの空気感を大切にしています。今回新たにご用意した夏仕様の熨斗は、その世界観をギフトにも宿したいという想いから生まれたオリジナルデザインです。贈る喜びをひとつ上の特別感に彩ります。

名産地の桃を贅沢に詰め合わせた新作「BIJOU DE Peche（ビジュード ペーシュ）」をはじめ、「フルーツジュレ」「バトン」など大切な方への贈り物にふさわしいラインナップをご用意しました。

各店舗の夏ギフト専用コーナーでは、贈るシーンや予算に合わせてスタッフがご案内いたします。季節のご挨拶やお中元のご贈答に、ぜひご利用ください。

キル フェ ボンの焼菓子に込めた想い

（写真）BIJOU DE Peche（ビジュード ペーシュ） 詰め合わせ6個入り

キルフェボンの焼菓子は、看板商品のタルトをなかなか手に取れない遠方の方や、大切な方への贈り物としても喜んでいただきたい、そんな想いから生まれました。

しっとりと深みのある味わい、そしてサクサクと軽やかな食感。素材本来の風味を丁寧に引き出しながら、受け取った方の笑顔が自然と浮かぶような、キルフェボンらしい一品をお届けします。

お中元・フォーマルギフトに

大切な方への夏のご挨拶を、上質な焼菓子に込めて。涼やかなフルーツのジュレから、定番のバトンやクッキーまで。華やかな詰め合わせが、改まった気持ちをきちんと伝えたい特別なシーンを彩ります。

フルーツジュレ ビジュード ペーシュ 6個入り

価格：8,391円

やさしくほどける甘さの岡山県産「清水白桃」、華やかな香りとコクをもつ和歌山県産「あら川の桃」、しっかりとした果実感の青森県産「川中島白桃」。それぞれの個性をそのままに、みずみずしいゼリーにとじ込めました。ひとつひとつを味わいながら、甘さや香り、食感の違いをお楽しみください。

フルーツジュレ 6個入り

価格：5,799円

青森県産「川中島白桃」と、山形県産「ラ・フランス」、山形県産「ピオーネ」、静岡県産「三ヶ日みかん」のゼリーが6個入った詰合せです。大切な方への夏のご挨拶に涼やかなゼリーの贈り物はいかがでしょうか。

アソート 19個入り

価格：7,191円

クッキー・バトン・パウンドバトン、キルフェボンの人気商品がバランスよく入っています。さまざまな味わいを少しずつ楽しめる、贈り物にもおすすめの焼菓子ギフトです。

おもたせ・カジュアルギフトに

訪問先への手土産や、気軽な感謝を伝えたいときに。みずみずしい桃のジュレやサクほろ食感のフルーツクッキーなど、持ち運びやすく、どなたにも喜ばれるラインナップです。日常のちょっとした場面を彩る贈り物が揃っています。

フルーツジュレ ビジュード ペーシュ 3個入り

価格：4,179円

岡山県産「清水白桃」、和歌山県産「あら川の桃」、青森県産「川中島白桃」。個性豊かな3種の桃を、みずみずしいゼリーにとじ込めました。手土産やちょっとした贈り物に、ぴったりの一箱です。

ブールドゥフリュイ アソート 20個入り

価格：2,970円

サクサクほろっとした食感の4種の生地に、相性のよいフルーツパウダーと粉糖をまぶして仕上げた焼菓子です。口の中に入れるとほろほろと崩れていく食感とフルーツの風味をお楽しみください。4種類のフレーバーが楽しめる筒型のボックスに入った詰め合わせです。

クッキー 4個入り

価格：1,473円

アーモンドボール、オレンジ、紅茶、マカダミアナッツとココア。個性豊かな4種のクッキーを詰め合わせました。訪問先への手土産や、気軽な感謝を伝えたいときにぴったりの、小さくても心が伝わる贈り物です。

プチギフトに

ちょっとした感謝の気持ちを、さりげなく手渡したいときに。職場への差し入れや友人へのお礼など、いつでも、誰にでも。おひとつから気軽に贈れる一品です。

フルーツジュレ 和歌山県産 あら川の桃

価格：1,490円

鮮やかな紅に染まった果⽪が熟した証。ひとくちほおばると、滴る果汁と⽢味が口いっぱいに広がります。桃の里「桃山町」が育んだ、和歌山が誇るあら川の桃をコンポートにし、プルンとしたゼリーにとじ込めました。

＊和歌山県産あら川の桃の果肉を使用

バトン 3本入り

価格：1,019円

キルフェボンのロングセラー焼菓子、バトンの3本セット。人気のフレーバーを詰合せました。しっとりと焼き上がった生地に濃厚なバターの香りが人気です。お土産やプレゼント、季節のご挨拶などにおすすめです。

ブール ドゥ フリュイ ショコラ＆ブラッドオレンジ

価格：961円

サクサクほろっとした生地に、フルーツパウダーと粉糖をまぶして仕上げた焼菓子です。口の中でほろほろと崩れる食感とともに、ほろ苦いチョコレートとブラッドオレンジの甘みと酸味が絶妙に調和した風味をお楽しみください。

公式オンラインストア限定『お中元 2026 送料優待キャンペーン』

日頃の感謝を、キルフェボンのスイーツとともに。焼菓子の詰め合わせやオンラインストア限定の冷凍タルトなど、大切な方へのお中元ギフトをオンラインストアでお選びいただけます。

■キャンペーン期間：2026年6月16日（火）～8月5日（水）

■送料：全国一律490円／税込7,000円以上のご注文で送料無料

公式オンラインストア： https://quil-fait-bon.take-eats.jp/ec

キル フェ ボンとは

「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。

店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。

https://prtimes.jp/a/?f=d117972-75-5495de4045ffee527c90c3e65c055d48.pdf