AVILEN、生成AIの採否を現場で即断できる人材を育てる「生成AI案件創出研修」を提供開始

株式会社AVILEN

株式会社AVILEN（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋 光太郎、以下「AVILEN」）は、生成AI案件の提案精度を高める法人向け研修プログラム「生成AI案件創出研修」の提供を開始いたしました。生成AIの提案・活用推進に携わる営業担当者やDX・AX推進担当者を対象に、生成AIが本当に適切な解決策かを商談の場で即断するための実践的スキルを習得できるプログラムです。

生成AIへの関心が高まる中、「なんとなく生成AIでできそう」という動機から案件が動き出すケースが増えています。しかし、顧客の「やりたい」という要望と「解くべき課題」を混同したまま提案が進むことで、プロジェクトの方向性が定まらないまま機会を逃すリスクも高まっています。AVILENはこれまで約1000社のAI導入支援を通じて得た知見をもとに、「課題があって初めて生成AIの採否を判断できる」という原則を体系化し、本研修として提供いたします。

◆「生成AI案件創出研修」とは

本研修は、AVILENが独自に整理した「生成AI案件の提案フロー5ステップ」を軸に、営業担当者が商談の場で「生成AIで進めるべきか否か」を自ら判断できる実力を養う実践型プログラムです。受講後のゴールとして、１.顧客要望に対し即座に「生成AI向きか否か」を判断できること、２.「実現するならこの構成」という技術的な実現方法の目処をつけられること、３.生成AI活用のリスクを伝えながら顧客と適切な期待値コントロールができること、の3点を掲げています。

◆背景

生成AIの活用を推進する企業では、顧客や社内から「生成AIでこれはできるか」という相談が営業担当者に集まりやすい構造があります。しかし多くの場合、担当者は持ち帰って技術部門へ橋渡しするにとどまり、その場での判断ができないために商談の鮮度が落ち、機会損失が生じるケースが少なくありません。また、判断できないがゆえに「できない」と早期に結論づけてしまい、本来なら案件化できた相談を取りこぼすケースも多く見られます。

こうした現場の実情を受けて、AVILENは「営業担当者が商談の場で判断できるようになること」を目標に本研修を設計いたしました。

◆「生成AI案件創出研修」の特徴

＜１.提案段階で使える5ステップの構造化アプローチ＞

本研修の中核は、課題特定・制約確認・技術アプローチ選定・技術アプローチ設計・実行計画策定の5ステップからなる提案フローです。顧客の要望をそのまま受け取るのではなく、「要望の裏にある本当に解決すべき課題」を特定することからスタートし、予算・納期・インフラ規定・推進体制などの制約条件を確認した上で技術アプローチを選定します。「RPA・従来型AI・生成AIのどれが適切か」を言い切れるアプローチを習得することで、提案の質と速度を同時に高めることができます。

＜２.12観点の一次診断チェックシートで判断力を養う＞

技術アプローチの選定には、12の観点からなる一次診断チェックシートを活用します。5段階のプルダウン形式でスコアが自動算出され、推奨アプローチが可視化される設計です。研修ではこのシートを繰り返し使いながら、「判断できないときに何を確認すればよいか」「PoCで検証すべき内容は何か」を体感的に学びます。チェックシートはあくまで判断パターンを習得するための補助ツールとして位置づけており、最終的にはヒアリングの中で自律的に判断できる状態を目指します。

＜３.実案件に近いケーススタディで即戦力化＞

研修の後半では、実際の商談シナリオをもとにしたケーススタディを実施します。顧客要望に対して生成AIでの対応可否を判断するワーク、判断に迷う場合に何を追加ヒアリングすべきかを検討するワーク、生成AIで進める場合のPoCで何を検証すべきかを設計するワークを段階的に行います。座学にとどまらない実践型の構成により、研修翌日から現場で活用できる判断軸の定着を図ります。

◆今後の展望

業種・規模を問わず、生成AIの活用を検討する企業において、生成AIに関する相談や提案機会は今後さらに増加することが見込まれます。顧客からの問いに対して、生成AIの採否と技術的な実現方法を即座に提示できる人材の存在は、あらゆる企業の競争力において欠かせない要素となっています。AIファースト・AXが本格化する時代において、現場で自ら判断できる人材を育てることは、企業のビジネス競争力を高める上で今まさに必要な取り組みです。

AVILENは、企業がAX・DXを自律的に推進できる組織をつくることを一貫した支援方針としています。本研修をはじめ、AX・DX推進に必要なリーダーシップ研修や生成AI活用の基礎研修など、ビジネスに直結するAI人材育成プログラムを体系的に提供しています。「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」というパーパスのもと、企業のAX推進と内製化を一気通貫で支援してまいります。

◆ご相談・見積依頼

見積依頼・お問い合わせ

https://avilen.co.jp/gai-training/form/contact/

◆株式会社AVILENについて

社名 ：株式会社AVILEN（アヴィレン）

代表者 ：代表取締役 高橋光太郎

ホームページ：https://avilen.co.jp/

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階

設立日 ：2018年8月15日

事業内容 ：

AVILENは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、上場企業を中心に約1000社（2026年2月末時点）に対し、AI搭載のソフトウェア開発とビルドアップパッケージ（デジタル組織の構築支援）を主軸としたAIソリューションを提供。企業のAIトランスフォーメーション戦略の策定から、AIの構築・導入、AI活用を内製化する組織構築・人材育成まで一気通貫で支援しています。