最終回を迎えた『宇宙兄弟』が、ファンの感想と公式情報が集まるnoteのAIコンテクストネットワークに参加

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「モーニング」（講談社）で最終回を迎えた『宇宙兄弟』（小山宙哉）が、noteのAIコンテクストネットワークに参加しました。noteに投稿されている同作に対する2400件を超える感想・考察記事と、公式情報が、ひとつの作品ページにまとまります。ファンのリアルな感想や考察が作品の魅力を多面的に伝え、興味を持った読者はそのまま書籍の購入に進めます。作り手にとっては、作品と新しい読者との出会いが広がる場です。

『宇宙兄弟』の作品ページ：https://note.com/hashtag/宇宙兄弟(https://note.com/hashtag/%E5%AE%87%E5%AE%99%E5%85%84%E5%BC%9F)

AIコンテクストネットワークとは

作品・商品ごとに、ファンの感想と公式情報が集まるページをAIを活用して自動で生成する仕組みです。現在は書籍・映像・ゲーム作品に対応しており、今後あらゆるカテゴリに拡大予定です。noteでは「#読書感想文」「#映画感想文」をはじめとする公式の投稿企画を約150件実施しており、寄せられた感想・レビュー記事は累計約200万件にのぼります。

作品ページを訪れた読者は、いろんな人の感想を読んで次の作品と出会えます。作り手にとっては、ファンの声が購入や視聴の後押しになります。一次情報が集まることで、検索からもAIからも見つかりやすくなります。ファンの声が作品の力になる。AIコンテクストネットワークは、その循環を生み出す仕組みです。

『宇宙兄弟』× note

noteでは、読者が作品への感想や考察を自分の言葉でつづる文化が根づいています。『宇宙兄弟』については、名シーンへの考察、登場人物に重ねて自分の人生を語る記事など、15年以上にわたるファンの声が集まっています。

同作の最終回を受け、完結を惜しむ声や連載全体を振り返る記事がさらに増えることが見込まれます。7月22日には、講談社から最終巻が発売される予定です。

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noteはクリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。だれもが創作を楽しんで続けられるよう、安心できる雰囲気や、多様性を大切にしています。個人も法人も混ざり合って、好きなものを見つけたり、おもしろいひとに出会えたりするチャンスが広がっています。2014年4月にサービスを開始し、約7520万件の作品が誕生。会員数は1178万人（2026年2月末時点）に達しています。

●URL：https://note.com/

●iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/note-noto/id906581110

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わたしたちは「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」をミッションに、表現と創作の仕組みづくりをしています。メディアプラットフォームnoteは、クリエイターのあらゆる創作活動を支援しています。クリエイターが思い思いのコンテンツを発表したり、メンバーシップでファンや仲間からの支援をうけたり、ストアでお店やブランドオーナーが商品を紹介したり、note proを活用して法人や団体が情報発信をしたりしています。

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 設立日：2011年12月8日

代表取締役CEO：加藤貞顕 コーポレートサイト：https://note.jp