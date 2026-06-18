鳥取・山陰から社会を変える！13名の起業家と24名のオブザーバーが熱狂した1泊2日の「第2回起業家ブートキャンプ」。地域の未来を切り拓く新規事業プランが続々誕生

株式会社キープ・ウィルダイニング

2026年5月30日(土)・31日(日)の1泊2日にわたり、鳥取県西伯郡南部町の「南部サテライトベース」にて、株式会社AGORA（東京都町田市、代表取締役:長谷部 信樹）とGOB株式会社（東京都渋谷区、取締役Founder:山口 高弘）が主催する地方ビジネスに特化した実践型の宿泊プログラム『第２回起業家ブートキャンプ』が開催されました。

本イベントには、13名の起業家と、24名のオブザーバーが参加。豊かな自然に囲まれた合宿形式の中、プロのメンター陣との濃密な壁打ちを経て、初期アイデアは『明日から実行可能なビジネスプラン』へと劇的な進化を遂げました。その成果をここにご報告いたします。

（第２回起業家ブートキャンプの様子）

｜第2回起業家ブートキャンプの主な成果と実績

１、参加起業家数： 13名

第2回起業家ブートキャンプでは、地元起業家や県内学生、都内近郊起業家など、複数の地域から様々な事業アイディアを持った挑戦者（参加者）が集まり、前回比1.3倍の起業家数を支援しました。

（第２回起業家ブートキャンプ参加起業家と運営メンバー）２、オブザーバー数： 24名

最終日には、自治体・地域企業・ローカル投資家といった多様なステークホルダーが視察に訪れ、挑戦者1人あたり7分間のプレゼンテーションを実施。地域全体で起業家の事業を後押しする好循環が生まれました。

（第２回起業家ブートキャンプの様子）

３、参加者満足度： 100％

事後アンケートにおいて、回答者全員が本プログラムに対して「満足」と回答し、圧倒的な熱量と質の高さが実証されました。

｜圧倒的な熱量と「ローカル×ビジネス」の可能性

本プログラムは、「事業創出によってローカルを元気にする」「起業家コミュニティと応援者の発見」「事業立ち上げの道筋の発見」を目的として掲げました。

初日は、GOB株式会社による「プレゼンドリブン（プレゼンの質を高めることが事業内容の質を高めること）」に関する講義からスタートしました。プレゼンテーションを単なる成果発表の場ではなく、「事業を前進させ、解像度を上げるための開発ツール」と位置づけ、参加者は自身のビジネスプランを発表。メンターや他の参加者からの多角的なフィードバックを基に、翌日に向けてさらなる精査とブラッシュアップを繰り返す実践的なプロセスを辿りました。

（第２回起業家ブートキャンプにて、チームワークの様子）

最終日のプレゼンテーションでは、この濃厚な対話のサイクルを経て磨き上げられたプランが披露されました。全員が「社会をよりよくしたい」という想いを形にし、オブザーバーとして参加した地元関係者をも巻き込むことで、地域全体が一体となって未来への期待を膨らませる時間となりました。

（第２回起業家ブートキャンプにてプレゼンの様子）

｜参加者の声

参加者Aさん：

「鳥取へ移住するタイミングで参加

でき、繋がりを持てたことは幸運でした。プレゼン内容は、誰もがよりよい社会にしたい想いが伝わってきましたし、実現に向けて切磋琢磨していくきっかけを大いにいただきました。」

参加者Bさん：

「壁打ちでプレゼンが格段とブラッシュアップしたことは有意義でした。そして、同じ志をもつ仲間が出来たことは財産です。」

（第２回起業家ブートキャンプにてプレゼンの様子）

｜主催者からのコメント

株式会社AGORA 代表取締役 長谷部 信樹：

「この2日間を通じ、ローカルを元気にする新たなビジネスモデル誕生の手応えを確信しました。合宿という濃密な時間で生まれた熱量を一過性のイベントで終わらせず、今後も強力なサポート体制で、彼らの社会実装へ向けた歩みに継続して伴走していきます。」

（第２回起業家ブートキャンプにて、チームワークの様子）

GOB株式会社 取締役Founder 山口 高弘：

「ローカルで新たな事業を生み出すためのスタートラインとして、参加者は事業構想を繰り返し発信・ブラッシュアップしながら、地域で共創する同志とのつながりを深めました。今後は、ここで生まれた挑戦の種を事業として成立するまで強力に伴走し、地域発の新たな価値創造を加速していきます。」

（第２回起業家ブートキャンプの様子）

｜第2回起業家ブートキャンプの概要

■ 開催日：2026年5月30日（土）・31日（日） ※1泊2日の宿泊イベント

■ 開催場所：南部サテライトベース（鳥取県西伯郡南部町下中谷６０６）

■ 関連記事：「第2回起業家ブートキャンプ」開催告知

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000483.000024845.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000483.000024845.html)

（第２回起業家ブートキャンプの様子）

｜メディア掲載情報

本ブートキャンプの様子が、山陰地方のメディア「中海テレビ」にて取り上げられました。放送では、地域の未来を切り拓く起業家たちの熱量や、地域と連携した実践的な取り組みが紹介されています。

■ 詳細はこちら：

https://news.yahoo.co.jp/articles/daa42cda26b55f15bfe2c0cbc27477469eb8d7ce(https://news.yahoo.co.jp/articles/daa42cda26b55f15bfe2c0cbc27477469eb8d7ce)

（第２回起業家ブートキャンプのバナー）

｜企画・お問い合わせ先

■ 主催：株式会社AGORA、GOB株式会社

■ 企画・運営：株式会社AGORA、GOB株式会社

■ 後援：鳥取県西伯郡南部町

■ 協力（五十音順）：株式会社skyer、株式会社takuram、creative company d-magic、合同会社sunsunto、とっとりキャピタル株式会社、鳥取フリースクールこ・ラボ、日野郡わかもの会議＋