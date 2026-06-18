公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

【企画趣旨】

40年前、落語で産声をあげた関内ホール。その記念日に令和の名人の落語とともに

【概要】

◆公演名 関内ホール40周年記念 関内寄席 立川志の輔 独演会

◆日時 2026年9月27日（日）14:00開演（13:00開場）

※公演時間 約2時間予定・休憩あり

※未就学児入場不可

◆料金 全席指定 4,500円

◆会場 関内ホール・大ホール

◆出演 立川志の輔、スペシャルゲスト：伊藤多喜雄（民謡名人位）

◆問合せ 関内ホールチケットカウンター 045-662-8411（休館日を除く10:00～18:00)

◆チケット ※チケットは7月18日（土）10：00発売開始

（関内ホールチケットカウンターでの発売初日の電話予約は13：00から)

【関内ホールチケットカウンター】045-662-8411（休館日を除く10:00～18:00）

※窓口販売、電話予約後引取り、代引き発送販売

【関内ホールオンラインチケットサービス】https://www.kannaihall.jp/ （要GETTIIS登録）

【カンフェティチケットセンター】050-3092-0051（平日10:00～17:00）

【チケットぴあ】https://www.pia.co.jp/ Pコード：542-999

◆情報解禁日 即日可

◆主催 横浜市市民文化会館 関内ホール

＊略称は「関内ホール」または「横浜 関内ホール」です。

＜備考＞

本リリース掲載の写真は提供「可」です。必要な場合は、下記担当までご連絡（メール）いただければデータにてお送りいたします。なお、写真にクレジットの記載があるものについてご掲載いただける場合は、クレジットの記載をお願いします。

横浜市市民文化会館 関内ホール

横浜市市民文化会館 関内ホール 広報担当・御木または事業担当

TEL/045(662)1221

FAX/045(662)2050

MAIL/miki@kannaihall.jp

横浜市中区住吉町4-42-1



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