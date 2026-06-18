チャットマーケツール「エルサイト」自動応答機能追加で24時間対応

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年6月4日（木）、Webサイト向けチャットマーケティングツール「エルサイト」のアップデートを実施。新たに「自動応答機能」を追加いたしました。

これまで夜間や休日の問い合わせは翌営業日の対応となり、ユーザーの購入意欲が高いタイミングを逃して離脱や失注につながるケースが事業者の大きな課題となっていました。

本機能の追加により、ユーザーが特定のキーワードを送信した際、事前に設定した内容に応じた返信をシステムが自動で即座に届けることが可能となります。

スタッフ不在時も取りこぼしなく24時間体制で対応できるため、営業時間外の顧客対応における課題を解決し、業務効率化と成果最大化を同時に実現します。

キーワードへの自動返信設定を追加

今回のアップデートにより、ユーザーが送信した特定のキーワードをトリガーとして、設定内容に応じた返信メッセージを自動で届けるシステムが実装されました。

これまで夜間や休日においては、スタッフによる手動のテキスト対応が必要不可欠でした。しかし、本機能の導入によって「よくある質問」や「定型的な問い合わせ」の対応をシステムへ移行・自動化できるようになり、24時間365日いつでも訪問者を待たせない迅速な顧客対応体制が整います。

これにより、現場のカスタマーサポート工数を大幅に削減すると同時に、深夜帯などの対応遅れによる機会損失を未然に防止します。

自動応答機能でできること

自動応答機能では、キーワードと返信内容を管理画面から柔軟に組み合わせることが可能です。日々の運用スタイルに合わせた部分的な自動化から、完全な無人対応まで幅広くカバーできます。

キーワードに応じた柔軟な案内

例えば、以下のように、ユーザーが送信した内容をもとに、キーワードに応じた柔軟な案内が可能です。

- 「クーポン」と送信 → クーポン情報を案内- 「商品名」と送信 → 商品詳細を案内- 「予約」と送信 → 予約ページを案内曜日・時間帯を指定したスケジュール運用

稼働させる曜日や時間帯をあらかじめ指定できるため、営業時間内はスタッフによる手動チャット対応を行い、夜間や休日のみ自動応答に切り替えるといった、手動と自動を組み合わせた柔軟なハイブリッド運用が実現します。

詳細な設定方法は公式マニュアルをご確認ください。

公式マニュアル：https://lsite.jp/manual/automatic_response_setting/

エルサイトについて

「エルサイト」は、Webサイト上で顧客とのチャット対応・情報取得・フォローアップを行えるチャットマーケティングツールです。

特定のSNSに依存することなく、Webサイト上で見込み客との接点づくりから顧客対応、フォローアップまでを一元的に行えます。

チャット機能、自動応答、フォーム作成などの機能を搭載しており、問い合わせ対応や情報収集を効率化しながら、顧客との継続的な関係構築を支援します。

■ 「エルサイト」の主な特長

● 顧客対応をWebサイトで完結

チャット機能によって、訪問者とのコミュニケーションを即時に開始できます。問い合わせ・相談・申し込み対応を自動化し、24時間リアルタイムで接客を実現します。

● 自動応答・フォーム設置で顧客情報を蓄積

自動応答シナリオや顧客情報フォームにより、見込み客の情報を効率的に収集。マーケティング精度を高める基盤として活用できます。

● 自社資産としてのデータ活用

SNSや外部チャネルに依存せず、自社サイト自体がマーケティングプラットフォームに進化。顧客データを自社で管理・活用できる環境を構築します。

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「エルサイト マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。

https://lsite.jp/manual/contact/

エルサイト 公式HP

エルサイトは、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lsite.jp/?prtimes