3GeV高輝度放射光施設「NanoTerasu」ユーザーの実例から産業利用の可能性を探る「YUI NOS to NanoTerasu」第3弾を開催

「YUI NOS to NanoTerasu」運営事務局

NTT都市開発株式会社は、2026年7月24日（金）、アーバンネット仙台中央ビル「YUI NOS」と3GeV高輝度放射光施設「NanoTerasu」の連携イベント第3弾となる『YUI NOS to NanoTerasu ～#3 つながる光、広がるNanoの世界～』を開催します。

本イベントでは、NanoTerasuユーザーによる活用事例紹介およびトークセッションを実施します。

活用度合いや属性の異なる3者によるリアルな経験談を通じて、企業・研究機関・教育機関における

NanoTerasu活用のヒントや、新たな気づきを得られる内容です。

NanoTerasuに初めて触れる方から、さらなる高度化をめざす既存ユーザーまで、幅広くご参加いただけます。現地参加者向けには、軽食・ドリンク付きの交流会も開催し、ユーザー同士やNanoTerasu関係者とのネットワーキングの機会を提供します。

NanoTerasuユーザーによる実践的な活用事例を紹介

セイコーエプソン株式会社、テック大洋工業株式会社、仙台市立仙台青陵中等教育学校の3者が、企業の研究開発、素材・鋼材評価、教育機関における研究活動など、異なる立場からの活用事例を通じて、NanoTerasuの活用の広がりを紹介します。

活用度合いや属性の異なるユーザーによるリアルな経験談に触れることで、自社での活用のヒントや、これまでになかった新たな気づきの獲得につなげていただけます。

NanoTerasuに初めて触れる方、今後の活用を検討している企業・研究機関の方、すでに利用経験がありさらなる高度化をめざす方まで、幅広くご参加いただける内容です。

現地参加者限定の交流会で、ユーザーや関係者とネットワーキング

プログラム終了後には、現地参加者限定で交流会を開催します。軽食・ドリンク付きのカジュアルな場とし、ユーザー同士のネットワーキングや、NanoTerasu関係者との交流の機会を提供します。

セミナー本編では聞ききれなかった疑問や、実際の活用に向けた具体的な相談など、普段は聞くことのできない現場の声や有識者の知見に触れる機会として活用いただけます。

研究開発、新素材開発、品質評価、分析技術、産学官連携、新規事業開発などに関心のある皆さまのご参加をお待ちしています。

【プログラム】

15:00《ご挨拶》

・NTT都市開発株式会社 東北支店 支店長 杉山 裕士

・一般財団法人 光科学イノベーションセンター（PhoSIC）副理事長 青野 浩文 氏

15:25《地域関係者の取り組み》

東北大学 ナノテラス共創推進機構 特任教授

渡邉 真史 氏

仙台市経済局 イノベーション推進部 産業集積推進課 課長

御供 真人 氏

宮城県 経済商工観光部 新産業振興課 副参事兼総括課長補佐

高野 真之 氏

15:45《NanoTerasuユーザーによる活用事例紹介・トークセッション》

セイコーエプソン株式会社 AI開発・分析技術センター 課長

加藤 達 氏

「In-Situ CT観察による破断メカニズムの解明」

テック大洋工業株式会社 代表取締役

鳥潟 佑樹 氏

「ナノテラスを活用した耐候性鋼材評価-中小企業によるゼロからの挑戦-」

仙台市立仙台青陵中等教育学校

博物学陶磁器共同研究チーム

「仙台青陵研究論文とナノテラスを活用した直近の取り組みについて」

17:10《交流会》

※現地参加のみ

YUI NOSについて

「YUI NOS」は、仙台都心部に位置する

アーバンネット仙台中央ビル内の共創・交流拠点です。

2020年には仙台市とNTTグループが連携協定を締結し、

「未来の仙台をつくる共創・賑わいの拠点に」をコンセプトに、

市民や事業者の方々とつながり、街の新たな魅力やイノベーションを生み出す場づくりに取り組んでいます。

本イベントでは、仙台駅前の「YUI NOS」から、青葉山に位置する「NanoTerasu」へ遠隔接続し、2拠点での分析を可能にする取り組みも紹介します。

【開催概要】

■イベント名：YUI NOS to NanoTerasu ～#3 つながる光、広がるNanoの世界～

■開催日時：2026年7月24日（金）15:00～18:10

■会場：アーバンネット仙台中央ビル「YUI NOS」4F カンファレンス

（宮城県仙台市青葉区中央4-4-19）

■開催形式：現地参加＋オンライン参加可能

■参加費：無料

■参加方法：現地参加・オンライン参加とも下記URLより事前申込。

https://yuinos-to-nanoterasu3.peatix.com

※現地参加は定員になり次第締め切り

■主催：NTT都市開発株式会社

■後援：一般財団法人 光科学イノベーションセンター（PhoSIC）、国立大学法人 東北大学、

宮城県、仙台市

お問い合わせ

YUI NOS to NanoTerasu #3 運営事務局（日本コンベンションサービス株式会社内）

E-mail：yuinostonanoterasu3@convention.co.jp