【長野県東御市】ふるさと納税にオラホビールの数量限定Hazy IPA「キャプテンクロウ クレイジーヘイジージョー」が登場

東御市

長野県東御市では、東御市内で製造されるクラフトビール「オラホビール」の数量限定商品「キャプテンクロウ クレイジーヘイジージョー」を、ふるさと納税返礼品として受付開始しました。

「キャプテンクロウ クレイジーヘイジージョー」は、オラホビールの看板商品「キャプテンクロウ エクストラペールエール」の姉妹品として位置づけられる商品です。

2022年の初リリース以来、トレンド感のある味わいを手頃に楽しめる商品として好評を得ており、今年も数量限定で発売されます。

本返礼品は、麦芽やホップに含まれる成分、酵母による濁った外観が特徴の「Hazy IPA」スタイル。贅沢なアロマホップによる華やかな香りと、まろやかな濁り仕立てのジューシーな味わいが特徴です。一般的なIPAに比べてアルコール感は穏やかで、苦みも控えめなため、クラフトビールを初めて楽しむ方にもおすすめの1本です。

黄色を基調としたビタミンカラーのパッケージも印象的で、夏のひとときにぴったりなクラフトビールです。

返礼品概要

キャプテンクロウ クレイジーヘイジージョー 350ml×10缶

寄附金額：15,000円

返礼品ページ：

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/20219/5894391(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/20219/5894391?utm_source=naganoken_tomishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_20219)

キャプテンクロウ クレイジーヘイジージョー 350ml×24缶

寄附金額：35,000円

返礼品ページ：

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/20219/5894393(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/20219/5894393?utm_source=naganoken_tomishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_20219)

オラホビール アソートセット 350ml×10缶

寄附金額：14,000円

内容：クレイジーヘイジージョー4本、ゴールデンエール・アンバーエール・ヌーベルセゾン 各2本

返礼品ページ：

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/20219/7086383(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/20219/7086383?utm_source=naganoken_tomishi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_20219)

※ふるさと納税のほか、湯楽里館等の温泉施設でも購入が可能です。

東御市とオラホビールについて

東御市は、浅間山麓の豊かな自然に囲まれ、ぶどうやワイン、農産物などの地域資源に恵まれたまちです。

市内で製造される「オラホビール」は、地域に根ざしたクラフトビールとして親しまれており、東御市の魅力を味わいを通じて楽しめる返礼品のひとつです。

東御市では今後も、ふるさと納税を通じて、市内事業者が手がける魅力ある地場産品を全国の皆さまへお届けしていきます。

問い合わせ先

東御市企画振興課

移住定住・シティプロモーション係

電話：0268-71-6790

https://www.city.tomi.nagano.jp