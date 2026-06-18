【西武渋谷店イベント限定】創業１００年を迎える台湾の老舗菓子メーカー「開璽」ともちにゃんが提案する“大人のご褒美スイーツ”「貴妃のライチケーキ」が限定販売！

株式会社ディー・ビジュアル

２０２６年７月１日（水）から８月３日（月）まで西武渋谷店Ａ館２階イベントスペースにて開催される『夏だ！海だ！もちにゃん夏まつり』において、台湾生まれの人気キャラクター もちにゃん と、２０２７年に創業１００年を迎える台湾の老舗菓子メーカー 開璽（KAISHII）の「貴妃のライチケーキ」を、もちにゃんパッケージで限定販売いたします。

画像０１ 創業１００年の技と台湾産ライチが織りなす、贅沢な味わいの「貴妃のライチケーキ」

◼️ 楊貴妃が愛した果実を現代風にアレンジ

台湾を代表するフルーツのひとつであるライチは、古くから「楊貴妃が愛した果実」として知られています。

「貴妃のライチケーキ」は、芳醇な香りとみずみずしい甘みが特徴の台湾産ライチを贅沢に使用。パイナップルケーキの伝統的な製法をベースにしながら、ライチの華やかな香りと上品な甘さを引き立てることで、従来のパイナップルケーキとは一線を画す“大人のための新感覚スイーツ”に仕上げました。

紅茶や台湾茶との相性も良くて、特別なティータイムを演出する一品です。

画像０２ 華やかな香りと上品な甘さが織りなす、一度口にしたら虜になる味わい。「より多くのお客様に開璽こだわりの味を気軽に楽しんでいただきたい」という想いから、限定パッケージ商品のほか、単品での販売も実施いたします。

◼️ 台湾茶の奥深い香りを楽しむ

開璽は、台湾の豊かな食文化をより多くの方に体験していただきたいという想いから、台湾を代表するフルーツのひとつであるライチに着目しました。

「貴妃のライチケーキ」は、約１００年にわたり台湾の伝統菓子文化を継承してきた開璽の製菓技術と、「日本と台湾をつなぐ架け橋」を目指すもちにゃんの世界観を融合させて誕生した新商品です。

さらに、「より多くのお客様に開璽こだわりの味を気軽に楽しんでいただきたい」という想いから、限定パッケージ商品のほか、単品での販売も実施いたします。

画像０３ 「もちにゃん」メインビジュアル



◼️ もちにゃんとは

「もちにゃん」は、２０１３年に台湾の厚切りトースト店のマスコットとして誕生した癒し系キャラクター。２０１５年に台北地下鉄のイメージキャラクターに起用されたことをきっかけに人気が急上昇し、中国では7-Eleven、Lawson、The Coca-Cola Company などの大手企業とのコラボレーションを展開し、幅広い世代に親しまれるキャラクターとして定着。現在はアニメ版がdアニメストアにて独占絶賛配信中です！

画像０４ ２０２７年に創業１００周年を迎える台湾の老舗菓子ブランド・開璽（KAISHII）。ブランドの象徴であるライチをモチーフにした記念ビジュアルには、100年にわたり受け継がれてきた製菓技術と、台湾食材への深いこだわりが表現されています。

◼️ 開璽（カイシイ）とは

台湾・雲林県北港にルーツを持つ「開璽（KAISHII）」は、１９２７年の創業以来、約１００年にわたり台湾の伝統菓子文化を受け継いできた老舗ブランドです。北港朝天宮の門前町で育まれた製菓技術を礎に、「惜情（想いを大切にする心）」をブランド理念として掲げ、人生の節目を彩る菓子づくりを続けています。

伝統的な中華菓子の製法を守りながらも、現代のライフスタイルに合わせた新しい味わいやデザインを積極的に提案。厳選した台湾産食材を使用し、職人が一つひとつ丁寧に仕上げることで、世代を超えて愛される商品を生み出しています。

婚礼菓子やギフト商品、中秋月餅、季節限定商品など幅広いラインアップを展開し、台湾の伝統と革新を融合させたプレミアム菓子ブランドとして、多くの人々に親しまれています。

https://www.kaishii.com.tw

画像０５ イベント公式ロゴ画像０６ SNS用イベント告知画像

■ イベント情報

西武渋谷店Ａ館

２階 イベントスペース（メイン会場） ７月１日（水）～８月３日（月）

地下１階 食品売場 ６月２３日（火）～７月6日（月）

４階 365cafe ７月１５日（水）～８月３日（月）

https://www.d-world.asia/mochinyan-seibu2026

画像０７ イベント公式ポスター

主な内容（予定）

イベント限定コラボ食品・スイーツ販売地下１階食品売場での試食企画365cafeでのオリジナルコラボメニュー提供ぬいぐるみ・雑貨などの公式グッズ販売地域コラボレーショングッズ展開アーティストコラボ作品の展示・販売参加型ワークショップ・体験イベントフォトスポット展示 ほか※ 内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報は今後の発表をご確認ください。



※ 【お詫び】

本日午前１０時に、約３０分に渡り配信・掲載いたしました一部のご案内において、本商品に関する誤った情報が記載されておりました。

関係者の皆さまならびにご来場を予定されていたお客様には、混乱とご迷惑をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。

今後は再発防止に努め、より正確な情報発信を徹底してまいります。

お問い合わせ

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