日本初の『みんなで知育菓子(R)バイキング』を開催！クラシエが親子の夢を実現！？ 7月18日・19日限定イベント
クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、7月19日の「知育菓子の日」を記念し、7月18日（土）・19日（日）の2日間、選ぶ楽しさまで詰め込んだ初のバイキング形式の体験型イベント「みんなで知育菓子(R)バイキング」を、有明ガーデン中央吹抜広場にて開催いたします。
「みんなで知育菓子(R)バイキング」は、子どもたちに人気の「ねるねるねるね」や「ポッピンクッキン」など、約20種類の知育菓子(R)から好きな5商品を選び、その場で“作る” “食べる”を楽しめる2日間限定のプログラムです。
本イベントは、子どもたちに『知育菓子の日をきっかけに夏休みにたくさんの体験をしてほしい』という想いから企画しました。
知育菓子(R)を通じて、遊びながら育まれる創造力や達成感の価値を、より多くのご家族に届けたいと考えています。
こうした想いのもと、今年の「知育菓子の日」のコンセプトを「お菓子と遊ぼう。」としました。
ブランドの記念日である「知育菓子の日（7月19日）」にちなんだ「719円（税込）」に価格を設定し、親子で笑顔になれるブランド体験を提供します。
■本イベントの見どころ
知育菓子(R)の「作る楽しさ」と、本イベントならではの「選ぶ嬉しさ」を詰め込んだ「みんなで知育菓子(R)バイキング」で、子どもたちの好奇心を満たし、ひと夏の特別な思い出づくりを応援します。
また、知育菓子(R)の新商品をお試しいただける体験コーナーやパネル展示など、無料で楽しめるコンテンツもご用意しております。
1.ウェルカムブース
入口には知育菓子(R)の日のコンセプト「お菓子と遊ぼう。」をイメージしたデザインのパネルをご用意します。ご来場のタイミングによっては、知育菓子(R)のキャラクター「ねるね」がお出迎えしてくれる場合もございます。親子で思い出の1枚を撮影いただけます。
2.知育菓子(R)バイキング
お菓子を選んで体験するメインゾーンとして、会場中央に積み上げられた商品の山が、子どもたちのワクワク感と体験意欲を一気に引き上げます。
60分の体験時間内で、約20種類の知育菓子(R)から好きな5商品を選び、その場で“作る” “食べる”を体験できるエリアとなっています。
※時間内に作れなかった知育菓子(R)は、お持ち帰りいただけますので、ご自宅でゆっくりと続きをお楽しみください。
3.知育菓子(R)大図鑑パネル展示
知育菓子(R)の歴史や化学反応などのメカニズムを楽しく学べる「知育菓子(R)大図鑑パネル」を展示。知育菓子(R)の色が変わる仕組みや、混ぜると固まる理由など、意外な知育菓子(R)の秘密を知れるクイズを用意しています。
■参加方法
イベントのチケット予約は、下記ページよりお願いいたします。
・参加予約フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqEWRulnJQG8J-DxMkFwGMgA2-HVpnOL_rPQM4tM9mzSWOIA/viewform
※１枠／1回60分（時間には受付・選択・片付けの時間を含みます）。1日最大5枠実施予定。
※1回につき最大32名。事前予約優先（空き枠がある場合のみ当日案内可）
※本イベントで使用する知育菓子(R)によっては、アレルギー物質が含まれるものがございます。
事前にご確認の上、お申込みをお願いいたします。
（参考：https://www.kracie.co.jp/products/category/okashi/001/index.html）
※新商品の体験コーナーやパネル展示は、ご予約は不要で無料でお楽しみいただけます。
■イベント概要
・イベント名：7月19日は知育菓子の日 「みんなで知育菓子(R)バイキング」
・開催日時：2026年7月18日（土）・19日（日） 10:30～18:00
・開催場所：有明ガーデン 中央吹抜広場（東京都江東区有明2-1-8 2階）
・体験料：719円（税込／1名あたり） ※QRコード決済等にて対応
・参加方法：上記参加予約フォームよりお申し込みください。
知育菓子(R)は「子どもの自信を育むお菓子」へ
知育菓子(R)は「らしく、のびていく。」をキーワードに、「個性を伸ばす」「失敗を楽しむ」「違いを尊重する」という 3つの価値を提供し、「子どもの自信を育むお菓子」として進化していきます。
【関連リンク】
クラシエ ホームページ https://www.kracie.co.jp/
クラシエ フーズ公式X https://twitter.com/Kracie_foods
ねるねるねるね 40年スペシャルサイト https://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/neruneru40th/
みんなの知育ひろば ブランドサイト https://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/
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みんなの知育ひろば YouTube https://www.youtube.com/user/nerunelaboKracie
【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】
みんなで知育菓子(R)バイキング2026 イベント事務局
MAIL：kracie_chiikugashi-no-hi_2026@hub-tokyo.net
＜メール窓口応対時間＞
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