日本初の『みんなで知育菓子(R)バイキング』を開催！クラシエが親子の夢を実現！？ 7月18日・19日限定イベント

クラシエ株式会社（フーズカンパニー）

クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、7月19日の「知育菓子の日」を記念し、7月18日（土）・19日（日）の2日間、選ぶ楽しさまで詰め込んだ初のバイキング形式の体験型イベント「みんなで知育菓子(R)バイキング」を、有明ガーデン中央吹抜広場にて開催いたします。

「みんなで知育菓子(R)バイキング」は、子どもたちに人気の「ねるねるねるね」や「ポッピンクッキン」など、約20種類の知育菓子(R)から好きな5商品を選び、その場で“作る” “食べる”を楽しめる2日間限定のプログラムです。

本イベントは、子どもたちに『知育菓子の日をきっかけに夏休みにたくさんの体験をしてほしい』という想いから企画しました。



知育菓子(R)を通じて、遊びながら育まれる創造力や達成感の価値を、より多くのご家族に届けたいと考えています。

こうした想いのもと、今年の「知育菓子の日」のコンセプトを「お菓子と遊ぼう。」としました。

ブランドの記念日である「知育菓子の日（7月19日）」にちなんだ「719円（税込）」に価格を設定し、親子で笑顔になれるブランド体験を提供します。

■本イベントの見どころ

知育菓子(R)の「作る楽しさ」と、本イベントならではの「選ぶ嬉しさ」を詰め込んだ「みんなで知育菓子(R)バイキング」で、子どもたちの好奇心を満たし、ひと夏の特別な思い出づくりを応援します。

また、知育菓子(R)の新商品をお試しいただける体験コーナーやパネル展示など、無料で楽しめるコンテンツもご用意しております。

1.ウェルカムブース

入口には知育菓子(R)の日のコンセプト「お菓子と遊ぼう。」をイメージしたデザインのパネルをご用意します。ご来場のタイミングによっては、知育菓子(R)のキャラクター「ねるね」がお出迎えしてくれる場合もございます。親子で思い出の1枚を撮影いただけます。

2.知育菓子(R)バイキング

お菓子を選んで体験するメインゾーンとして、会場中央に積み上げられた商品の山が、子どもたちのワクワク感と体験意欲を一気に引き上げます。

60分の体験時間内で、約20種類の知育菓子(R)から好きな5商品を選び、その場で“作る” “食べる”を体験できるエリアとなっています。

※時間内に作れなかった知育菓子(R)は、お持ち帰りいただけますので、ご自宅でゆっくりと続きをお楽しみください。

3.知育菓子(R)大図鑑パネル展示

知育菓子(R)の歴史や化学反応などのメカニズムを楽しく学べる「知育菓子(R)大図鑑パネル」を展示。知育菓子(R)の色が変わる仕組みや、混ぜると固まる理由など、意外な知育菓子(R)の秘密を知れるクイズを用意しています。

■参加方法

イベントのチケット予約は、下記ページよりお願いいたします。

・参加予約フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqEWRulnJQG8J-DxMkFwGMgA2-HVpnOL_rPQM4tM9mzSWOIA/viewform

※１枠／1回60分（時間には受付・選択・片付けの時間を含みます）。1日最大5枠実施予定。

※1回につき最大32名。事前予約優先（空き枠がある場合のみ当日案内可）

※本イベントで使用する知育菓子(R)によっては、アレルギー物質が含まれるものがございます。

事前にご確認の上、お申込みをお願いいたします。

（参考：https://www.kracie.co.jp/products/category/okashi/001/index.html）

※新商品の体験コーナーやパネル展示は、ご予約は不要で無料でお楽しみいただけます。

■イベント概要

・イベント名：7月19日は知育菓子の日 「みんなで知育菓子(R)バイキング」

・開催日時：2026年7月18日（土）・19日（日） 10:30～18:00

・開催場所：有明ガーデン 中央吹抜広場（東京都江東区有明2-1-8 2階）

・体験料：719円（税込／1名あたり） ※QRコード決済等にて対応

・参加方法：上記参加予約フォームよりお申し込みください。

知育菓子(R)は「子どもの自信を育むお菓子」へ

知育菓子(R)は「らしく、のびていく。」をキーワードに、「個性を伸ばす」「失敗を楽しむ」「違いを尊重する」という 3つの価値を提供し、「子どもの自信を育むお菓子」として進化していきます。

【関連リンク】

クラシエ ホームページ https://www.kracie.co.jp/

クラシエ フーズ公式X https://twitter.com/Kracie_foods

ねるねるねるね 40年スペシャルサイト https://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/neruneru40th/

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【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】

みんなで知育菓子(R)バイキング2026 イベント事務局

MAIL：kracie_chiikugashi-no-hi_2026@hub-tokyo.net

＜メール窓口応対時間＞

平日10:00～18:00（土日祝休業）