【6月18日発売】トップサロン出身の現役美容師が監修。カット理論を可視化し、美容教育を標準化する専用定規『TEN:Cai』

ｍａｄ Ｂ ｌａｂｏ Ｊａｐａｎ株式会社

mad B labo Japan株式会社は、美容教育の現場で長年感じてきた「伝わらない」という課題に向き合い開発された教育専用アクリル定規『TEN:Cai（テンカイ）』を、2026年6月18日より販売開始いたします。

本製品は、美容師教育の現役トップスタイリストが企画・監修した教育ツールです。展開図を描く際の基準を可視化し、教える側（講師・先輩）と学ぶ側（美容学生・後輩）が同じ基準で技術を共有できる環境づくりを目指しています。

TEN:Caiの開発背景

美容教育の現場では、「同じ説明をしているのに理解が違う」「一生懸命ノートを取ったのに、後で見返すと分からない」という課題があります。 その原因のひとつが、展開図に描く【頭の形の違い】です。頭の形が変われば、スライスの位置も、角度も、ガイドの見え方も変わります。気が付かないうちに認識のズレが生まれ、それが技術理解の差につながってしまいます。私たちは、展開図を描く際の基準を可視化し、学びや指導の精度を高めたいと考えました。その想いから生まれたのがTEN:Caiです。

TEN:Caiの特長

ただ展開図を描くための定規ではなく、技術を共有するためのコミュニケーションツールとして以下の特長を備えています。

教育資料の標準化（9種の頭部シルエット搭載）

フロント、サイド、バックなど、あらゆる角度の展開図に対応する9種類のシルエットを搭載。誰が描いても同じ基準で、正確な図を再現できます。

学習者の理解度向上と教育時間の短縮

目盛り付きで長さや位置、比率を共有しやすいため、「どこを基準に切っているか」が直感的に伝わります。講師が図を描き直す手間も省け、教育の効率化を実現します。

実用性にこだわった透明アクリル設計

敷きにしたノートの罫線や、ホワイトボードの文字が透けて見えるためズレずに描画可能。両面使用ができるため、左右反転のシルエットにも即座に対応します。

製品概要

企画・監修者コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/185287/table/4_1_6d55236501bc3f3515e07f3f525fdee0.jpg?v=202606180251 ]

私たちは美容専門学校やカット講習の現場で、長年教える立場として活動してきました。その中で何度も目にしたのが、「理解できていないまま先へ進んでしまう」という場面です。 ホワイトボードに描かれた図。ノートに写した展開図。しかし後で見返したとき、「どこから引き出していたんだろう？」「基準はどこだったんだろう？」と迷ってしまう。

感覚は大切です。しかし感覚だけでは共有できないこともあります。TEN:Caiは、感覚を否定するための道具ではありません。感覚を見える化し、共有しやすくするための道具です。 上手くなるための近道ではなく、理解しながら上達するための土台。教える人と学ぶ人が同じ図を見て、同じ基準で話せること。その当たり前をつくるために、TEN:Caiは生まれました。技術を学ぶ人と伝える人の架け橋として、美容教育の未来に貢献していきたいと考えています。

ブランド概要

「感覚を、共通言語に。」

『TEN:Cai（テンカイ）』は、美容教育の現場における「教える・学ぶ」の課題を解決し、スムーズな技術の継承をサポートする教育ツールブランドです。講師と受講者、先輩と後輩の間にある技術理解のズレを解消し、教える人の「伝えたい」と学ぶ人の「知りたい」をつなぐ、技術を学ぶ人と伝える人の架け橋となることを目指しています。

オンラインショップ：https://tencai01.base.shop/

Instagram：https://www.instagram.com/tencai_labo

本件に関するお問い合わせ先

mad B labo Japan株式会社

お問い合わせフォーム：https://thebase.com/inquiry/tencai01-base-shop

Instagram DM：https://www.instagram.com/tencai_labo