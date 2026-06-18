歴史的競馬メディア「競馬道OnLine」「タイムフィルターOnLine」「競馬予想GP」等の事業譲受に関するお知らせ

株式会社フリックスルー

株式会社フリックスルー(https://flickthrough.co.jp/)（本社：埼玉県、代表取締役：山本剛史、以下「当社」）は、1997年開設の老舗競馬総合サイト「競馬道OnLine(https://www.keibado.ne.jp/)」、著名競馬評論家・市丸博司氏が手掛ける「タイムフィルターOnLine(https://www.timefilter.com/)」、および20年以上の歴史を誇る有力競馬予想専門サイト「競馬予想GP(http://www.keiba-gp.com/)」をはじめとする競馬関連メディア・出版・WEBコンテンツ事業（以下「対象事業」）を株式会社オーイズミ・アミュージオ（本社：東京都、代表取締役：福島智）より譲り受けることで合意し、2026年7月1日付で事業譲受を予定しております。

当社は、本譲受により既存サービスの強固な運営基盤を継承するとともに、業界のリーディングカンパニーである株式会社ケイバブック様とのアライアンス体制を維持・発展させ、新体制での円滑な運営開始を図ることをお知らせいたします。

■ 事業譲受の背景と目的

対象事業は、日本の競馬デジタルコンテンツの黎明期より四半世紀以上にわたり、コアな競馬ファンおよび業界関係者から絶大な信頼を獲得してまいりました。特に、中核インフラである「競馬道OnLine」（https://www.keibado.ne.jp/）および「タイムフィルターOnLine」（https://www.timefilter.com/）においては、株式会社ケイバブック様との協業・アライアンスのもと、質の高いデータと安定したビジネスモデルを強固に築き上げております。

1997年開設の競馬道OnLine

市丸博司氏監修のタイムフィルターOnLine

また、事業の両輪となる「競馬予想ＧＰ」（http://www.keiba-gp.com/）は「Ｍの法則」の今井雅宏氏や、馬券裁判で話題となった卍（まんじ）氏など、著名な予想家や新進気鋭の予想家が在籍。月額や年会費は不要で、1メニュー（1レースや1予想）単位で購入可能なスポット課金で多くのユーザーより支持を得ています。また地方競馬にも対応しており 南関東の「場立ち予想」や、地方版の「地方卍指数」なども配信しています。

著名な予想家や新進気鋭の予想家が在籍する「競馬予想GP」

このたび、当社代表の山本がこれまで培ってきた業界内での深い知見と信頼関係を軸に、当社は、当該主要サービス群の運営を承継いたします。長年愛されてきた「伝統の実績とブランド力」に、当社の機動力ある「デジタル・システム戦略」を掛け合わせることで、既存ユーザーへの提供価値を最大化し、さらなる事業拡大が可能であると判断いたしました。

■ 今後の重点ビジョンと展開

当社は、引き継いだ継承する各種サービス運営資産をもとに、以下のプロジェクトを推進してまいります。

1. 新鋭調教分析ツール「トレヨミ」のContinuous Optimization（継続的最適化）と早期会員500名達成

2026年3月31日にローンチしたばかりの独自調教分析ツール「トレヨミ」（https://kol-bi.jp/）(https://kol-bi.jp/)において、ユーザーファーストに基づくContinuous Optimization（継続的最適化：絶え間ないシステム・UI改善）を徹底いたします。 現在は月額4,980円の「プロ版」が主流となっており、デジタル領域におけるサブスクモデルとして、「早期のコア会員数500名達成を目標」に向けてマーケティングを加速させてまいります。

2026年3月にオープンした調教分析ツール「トレヨミ」

2. 血統分析の『パーフェクト種牡馬辞典』などの出版プロジェクト継続（2027年3月発刊予定）

血統分析・馬券対策の決定版として毎年多大な支持を集めるロングセラー年刊誌『パーフェクト種牡馬辞典』（自由国民社刊）(https://www.jiyu.co.jp/book/b10159922.html)の出版事業を、次世代へと確実に継続いたします。蓄積された膨大なデータと最新トレンドを結集し、全国の競馬ファンへ変わらぬ「信頼される年刊誌」をお届けし、強固な収益基盤を維持します。

競馬道OnLine編集部による年刊誌「パーフェクト種牡馬辞典」（画像は2026年3月発売の最新号）

■ 代表取締役 山本剛史よりコメント

「1997年開設の『競馬道OnLine』、市丸博司氏の『タイムフィルターOnLine』、そして20年以上の歴史を持つ『競馬予想GP』という、日本の競馬メディアの歴史そのものと言える偉大な事業、ならびにその堅牢な運営基盤をフリックスルー社に引き継ぐ機会をいただき、大変光栄であると同時に身の引き締まる思いです。 長年、質の高いコンテンツを共に支えてこられた株式会社ケイバブック様とのアライアンスをさらに発展させ、伝統の年刊誌『パーフェクト種牡馬辞典』を確実に継続していくこと。また、今井雅宏氏や卍氏との協業による「競馬予想ＧＰ」を新時代に合致した内容へと昇華させること。誠実に向き合い、今年ローンチしたばかりの『トレヨミ』をはじめとするデジタルツールを絶え間なく進化させること。この両輪で、競馬メディアの新たな利便性と価値を切り拓いてまいります」

【株式会社フリックスルー 会社概要】

会社名：株式会社フリックスルー(https://flickthrough.co.jp/) 代表者：代表取締役 山本剛史

本社所在地：埼玉県春日部市粕壁東一丁目２０―３０―２階Ｍｉｏ春日部

設立：2026年4月22日

事業内容：公営競技のデータコンテンツの開発・運営、WEBシステム開発、出版事業、ゲーム関連事業

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社フリックスルー 広報担当：代表取締役 山本剛史

担当者直通：［代表番号 050‐1726‐2283］