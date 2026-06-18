アララ、報知新聞が刊行する創刊50周年を迎えた「月刊ジャイアンツ」のデジタル付録として「ARデジタルスタンド」を制作

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社（東証グロース：4015）の傘下で各種ITソリューション事業を展開するアララ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：門倉 紀明、以下「アララ」）は、株式会社報知新聞社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：長谷川 剛、以下「報知新聞社」）が刊行する創刊50周年を迎えた読売巨人軍監修のジャイアンツファンマガジン「月刊ジャイアンツ」において、ご購入者様にお楽しみいただけるデジタル付録（2026年5月22日発売の「7月号」より提供）として、選手の等身大パネルをデジタル化したARデジタルスタンドを制作したことをお知らせいたします。本コンテンツを通じて、選手とファンとの新たな接点を創出し、ファンエンゲージメントの向上を支援します。

※第1弾は、球団史上初のルーキー開幕勝利記念デジタル竹丸和幸スタンド。6月24日には8月号が発売開始。

今回アララでは、読売巨人軍監修のジャイアンツファンマガジン「月刊ジャイアンツ」のデジタル付録として、選手と一緒に撮影ができるARデジタルスタンド、等身大パネルをデジタル化したARコンテンツを制作しました。雑誌「月刊ジャイアンツ」に毎号掲載されるQRコードをスマートフォンで読み読み取ることで、各号で異なる選手のデジタル付録をお楽しみいただけます。なお、iOS・Androidのアプリ不要で、Webブラウザからで手軽にご利用いただけます。報知新聞社では、これまで専用アプリを介したデジタル付録の提供を行っていましたが、読者により手軽に付録を楽しんでいただきたいとの想いから、今回デジタル付録をリニューアルし、アララのARサービスを導入されました。

本デジタル付録では、ARデジタルスタンドを360度動かして楽しめる「ARモード」に加え、ARで選手を拡大・縮小、好きな位置に配置できる「ビューモード」に対応。どちらのモードでも選手と一緒に撮影が可能です。さらに、毎号異なる選手のARデジタルスタンドを収集・保存できるコレクション機能も搭載。ファンの皆さまに、いつでもどこでも、より身近に選手を感じていただきながら、体験いただける付録となっています。

■「月刊ジャイアンツ」デジタル付録の特徴

- アプリ不要で楽しめる

従来の付録で必須だった専用アプリのダウンロード不要。

Webブラウザでお楽しみいただけるようになりました。

- いつでもどこでも選手と撮影できるARデジタルスタンド2つのモード

選手のARデジタルスタンドを360度動かせる「ARモード」、等身大パネルをデジタル化した「ビューモード」の2つのモードに対応。選手と撮影したいシーンに合わせ、自由に選び、ご利用いただけます。

- 毎号、選手のARデジタルスタンドを集めて、コレクション

取得した選手はコレクションとして保存することが可能。

毎号異なる選手を集められるほか、先月号の選手と一緒に撮影ができるなど、継続してお楽しみいただけます。

※過去に取得した選手も引き続き閲覧・撮影をお楽しみいただけます。

■「月刊ジャイアンツ」ご担当者様のコメント

今回のARデジタル付録では、より多くのファンの皆さまに気軽に楽しんでいただける体験を目指しました。これまでは、スマートフォンの専用アプリをダウンロードいただく必要がありましたが、QRコードから誰でも簡単に選手との撮影を楽しんでいただけるようになりました。また、デザインや操作性も刷新し、ファンの皆さまが行く先々で選手と一緒に撮影を楽しめるため、推し活アイテムとしてもご利用いただきやすくしています。今回のARデジタル付録を通じて、ファンの皆さまに、これまで以上に月刊ジャイアンツを楽しんでいただければと考えています。

■今後について

アララは、今後もARサービスを活用した体験価値向上を通じて、企業のプロモーション効果の最大化を支援してまいります。レジャー施設やイベントをはじめ、目的・ターゲット・ご予算に合わせた最適なARサービスをご提案してまいります。

■アララの「Web AR」について（https://www.arappli.com/service/web-ar）

アララが提供する「Web AR」は、iOS・Androidのアプリを必要とせず、Webブラウザで手軽に使えるARサービスです。QRコードやメール、SNSに設置したリンクにアクセスするだけでブラウザが立ち上がり、画面上に出現するARコンテンツをお楽しみいただけます。今回、採用いただいたWeb ARサービス「アラプリウェブ」では、3DCGまたは２Dのコンテンツを平面上でシンプルに表示する「ビューモード」、立体的に表示する「ARモード」のほか、複数のコンテンツを保存できるコレクション機能などの機能も装備しています。イベント会場や観光地などの「フォトブース」の代替、学校行事の記念フォトフレーム、販売する商品のデジタル特典としてなど、用途やニーズ（短納期・低価格にも対応）に応じて様々なプランを提供しています。

■報知新聞社について（https://www.hochi.co.jp/）

株式会社報知新聞社は、読売新聞グループの一員として「スポーツ報知」を発行し、スポーツ、エンターテインメント、社会ニュースなど幅広い情報を発信する新聞社です。特にスポーツ分野では、プロ野球や読売ジャイアンツに関する豊富な取材力と速報性に強みを持ち、多くの読者から支持されています。近年は紙媒体に加え、Webメディア、SNS、動画配信などデジタル領域にも注力し、多様な接点で情報を提供しています。また、「月刊ジャイアンツ」（https://shop.hochi.co.jp/shopbrand/ct77）の発行を通じてファン向けコンテンツを展開し、選手特集や限定企画を掲載。デジタル付録を活用した、誌面とデジタルを融合した新たなファン体験の創出にも取り組んでいます。

＜アララ株式会社 会社概要＞

会社名：アララ株式会社（ペイクラウドホールディングス株式会社の100％子会社）

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山2-24-15 青山タワービル

URL： https://www.arara.com/

設立：2023年10月

代表者：代表取締役社長 門倉 紀明

事業内容：メッセージングソリューションを始めとするソリューション事業

※QRコード（R）は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※プレスリリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。