【楽天イーグルス】7/20（月・祝）Tani Yuukiさんが「ダイワロイネットホテルズpresents 第11回楽天イーグルス花火大会」に登場！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、7月20日（月・祝）埼玉西武ライオンズ戦の試合終了後に開催する「ダイワロイネットホテルズpresents 第11回楽天イーグルス花火大会」のスペシャルゲストに、シンガーソングライターのTani Yuukiさんが登場することとなりましたので、お知らせいたします。

当日は、花火の打ち上げに合わせた試合終了後のライブパフォーマンスでスタジアムを盛り上げていただく他、試合前のセレモニアルピッチにもご登場いただきます。

＜「ダイワロイネットホテルズpresents 第11回楽天イーグルス花火大会」概要＞

■日時：7月20日（月・祝）埼玉西武ライオンズ戦［16:00試合開始］試合終了20分後頃～

※天候等の都合により、中止または変更になる場合があります

※試合終了が20:30を過ぎた場合は、内容を縮小して実施または中止となる場合があります

■場所：楽天モバイル 最強パーク宮城

■協賛：大和ハウスリアルティマネジメント株式会社

＜スペシャルゲスト Tani Yuukiさん 概要＞

■Tani Yuuki（たに ゆうき）さん プロフィール

タニ・ユウキ／1998年11月9日生まれ、神奈川県・茅ヶ崎出身。27歳。 TikTokや YouTubeを中心に2015年8月から活動をスタート。作詞作曲、編曲、サウンドメイクを自身で行ない、ギターのみならずピアノも弾くことができる、マルチアーティスト。 2020年5月、TikTokやYouTubeへ投稿した「Myra」がティーンから多くの支持を集め、その配信音源はストリーミング再生累計が1億再生を突破。 5thシングル「W/X/Y」はリリース6ヵ月後にSNSでブレイクし、各サブスクチャート首位を獲得する大ヒット楽曲へ成長。総再生回数は7億再生にのぼり、自身2曲目のストリーミング再生累計1億回超えを果たした。結果的に「W/X/Y」は2022年年間ランキングを席巻し、第64回 『輝く！日本レコード大賞』では新人賞を受賞した。さらに、「もう一度」、「おかえり」「愛言葉」もストリーミング再生累計が1億再生を突破。「もう一度」は2億再生を越え、1億再生突破楽曲は5曲となった。 2025年は活動開始5周年を記念したアニバーサリーイヤーを迎え、2025年12月15日（月）にはキャリア初となる日本武道館でのライブを開催。2027年には、関東・関西でのアリーナ公演が決定している。比類なき歌声で日常に在る恋愛の思い悩みを独特の語感で紡ぎ出す、SNSもテレビも行き来するハイブリッドな27歳のシンガーソングライター。

■Tani Yuukiさん コメント

シンガーソングライターのTani Yuukiです！

楽天イーグルスの皆さま、そしてスタジアムにお越しの皆さまと最高の夏休みをスタートできることとなり、嬉しい気持ちでいっぱいです！

当日は絶対に勝って、花火と共に思いっきり打ち上がりましょう！

僕も最高のLIVEを届けられるよう、精一杯歌いますのでよろしくお願いいたします！

それでは当日、お会いできることを楽しみにしております！

■ご出演イベント

・15:45頃 セレモニアルピッチ（マウンド上）

・試合終了後花火打ち上げ時 ライブパフォーマンス（フィールド上）

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601081099.html

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