Aecooly Cold Air ミストファン、Amazon.co.jpで6月22日まで期間限定セール実施中

DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limited

ポータブル冷却ギアブランド「Aecooly」は、「Aecooly Cold Air ミストファン(https://www.amazon.co.jp/Aecooly-%E5%86%B7%E9%A2%A8%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3-%E3%82%8F%E3%81%9A%E3%81%8B10%E7%A7%92%E3%81%A7%E4%BD%93%E6%84%9F%E6%B8%A9%E5%BA%A6-8%E2%84%83-%E6%9C%80%E5%A4%A720%E6%99%82%E9%96%93%E9%80%A3%E7%B6%9A%E4%BD%BF%E7%94%A8-%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3/dp/B0GV3ZY4T8)」をAmazon.co.jpにて期間限定セール価格で販売しています。本セールでは、通常価格7,999円（税込）のところ、44%OFFの4,480円（税込）で購入いただけます。セールは2026年6月22日（月）まで実施中です。

■ 香港市場で高まる、ポータブル冷却アイテムへの関心

Aecooly Cold Airシリーズは、香港の一部販売チャネルで好調に推移しています。提携店舗からも、夏季需要の高まりが報告されています。

高温多湿な香港では、持ち歩ける冷却アイテムが夏の暑さ対策として取り入れられています。一部実店舗では、購入を希望するユーザーが店頭に並ぶ様子も見られました。

日本でもこれから本格的な暑さを迎えるなか、AecoolyはAmazon.co.jpで本製品の期間限定セールを実施しています。

■ 盛夏の外出に、風だけでは足りない涼しさを

夏の外出時は、強い日差しや蒸し暑さで体に熱がこもりやすくなります。通常のハンディファンは送風によって涼しさを届けますが、真夏の屋外では、風だけでは物足りなさを感じる場面もあります。

Aecooly Cold Air ミストファンは、高速送風と微粒子ミストを同時に使えるハンディタイプのミストファンです。細かなミストが肌に触れることで、風だけでは得られにくいひんやり感をサポートします。

■ 10秒で体感温度-8℃。最低風量で最大20時間使用可能

Aecooly Cold Air ミストファンは、約10秒で体感温度-8℃の冷却体験をうたう、盛夏向けのポータブル冷却アイテムです。暑さを感じたタイミングで、すばやくクールダウンしたい方に向いています。

また、最低風量時で最大20時間の連続使用が可能です。朝から外出する日でも、すぐにバッテリー切れを心配しにくく、USB Type-C充電にも対応しています。

■ 手に取りやすいサイズ感と使いやすさ

Aecooly Cold Air ミストファンは、バッグに入れて持ち歩きやすいポータブル設計です。必要なときに取り出して使えるため、暑さを感じたタイミングで手軽に涼しさを取り入れられます。

LED表示により、使用状態も確認しやすくなっています。

価格・発売情報

■ 報道関係者・コンテンツクリエイターの皆様へ

- 対象商品：Aecooly Cold Air ミストファン- セール期間：2026年6月22日（月）まで- 通常価格：7,999円（税込）- セール価格：4,480円（税込）- 割引率：44%OFF- Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GV3ZY4T8(https://www.amazon.co.jp/Aecooly-%E5%86%B7%E9%A2%A8%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3-%E3%82%8F%E3%81%9A%E3%81%8B10%E7%A7%92%E3%81%A7%E4%BD%93%E6%84%9F%E6%B8%A9%E5%BA%A6-8%E2%84%83-%E6%9C%80%E5%A4%A720%E6%99%82%E9%96%93%E9%80%A3%E7%B6%9A%E4%BD%BF%E7%94%A8-%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3/dp/B0GV3ZY4T8)

製品レビュー用サンプルの提供を承っております。

お問い合わせ先：marketing@aecooly.com

【会社概要】

[社名] 株式会社AECOOLY

[所在地] 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-10-15 第一ビル1階

[TEL] 03-6380-1450

[事業内容] パーソナル冷却デバイス及び関連製品の企画・開発・販売

[URL] https://aecooly.co.jp/