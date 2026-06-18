国内初！リチウムイオン電池火災に特化したＡＶＤ放射器「LITH EX（リテックス）」販売開始～危険な「熱暴走」を冷却と酸素遮断で封じ込める、ＡＶＤ消火剤を使用～

株式会社ニチボウ

株式会社ニチボウ（本社：東京都品川区、代表取締役：杉山 裕之）は、2026年6月より、リチウムイオン電池火災に特化した放射器「LITHEX（リテックス）」の販売を開始いたします。

本製品は海外で多数の認証と納入実績があり、ニチボウはAVD製品の日本総代理店です。

1. 開発・発売の背景

私たちの生活に欠かせないスマートフォンやモバイルバッテリー、掃除機、電動自転車。これらに多く使われているリチウムイオン電池（以下、LiB）による火災が近年増加しており、住宅火災につながる事例も少なくありません。総務省消防庁の報告では、令和7年だけで1,297件ものLiB火災が発生しています。

LiBの火災は、通常の火災とは性質が大きく異なります。何らかの原因で異常発熱すると、さらなる発熱反応を引き起こして制御不能になる「熱暴走」に至り、有毒ガスや可燃性ガスを発生させながら、連鎖的に発火や爆発を繰り返します。そのため、従来の消火器では火を消し止めることが困難な場合があり、現在こうした事態に安全に対応できる専用の対策機器が求められています。

2. 「LITHEX（リテックス）」の特長

本製品は、英国製のAVD消火剤（水系バーミキュライト分散液）を使用した国内初の専用放射器です 。激しく燃焼するLiB火災に対し、以下の3つの特長が一体となって作用する革新的な消火メカニズムで大きな火災抑制効力を発揮します。

- 急速冷却による温度上昇抑制ミスト状に放射されたAVD消火剤の水分が蒸発する際の気化熱により、燃焼物を急速に冷却し、熱暴走に至る温度上昇を抑制します。- 不燃性の防壁（酸素遮断膜）の形成水分が蒸発した後、天然鉱物であるバーミキュライト（膨張ひる石）の板状結晶が積み重なり、燃焼物の表面にセラミック状の不燃性防壁を形成します。この防壁が熱と酸素を遮断して、LiBの再燃と可燃性ガスの発生を抑え込みます。- 人や環境にやさしい成分天然鉱物と水が主成分であり、環境負荷が非常に少ない不活性な消火剤です。PFAS（フッ素系界面活性剤）は使用していません。

3. 想定される主な用途・対象物

LiBにAVDを放射し防壁形成

スマートフォン、モバイルバッテリー、ノートPC、コードレス掃除機、電動工具、電動自転車、電動キックボード、ドローンなど。

4. 今後の展望

バッテリーのタイプやサイズに合わせ、最適な放射器をご選択いただけるよう豊富なラインナップを揃え、安全な生活環境づくりに貢献してまいります 。また、AVDファイアブランケットを併用いただくことで、より確実で安心な火災抑制対策が可能になります。

5. ニチボウ会社概要

会社名：株式会社ニチボウ 所在地：東京都品川区東五反田1-9-5 代表者：代表取締役 杉山 裕之 事業内容：防災設備の開発・設計・施工及びメンテナンス

URL：https://www.nitibou.co.jp

協力者：街かど防災ラボ

代表者：佐藤 栄紀

URL：https://mb-l.net

6. お問い合わせ先

株式会社ニチボウ 特殊装置部 TEL：03-3444-6429