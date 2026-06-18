株式会社イーネットソリューションズ

株式会社イーネットソリューションズ（本社：石川県金沢市、代表取締役：上岸 弘和、以下「イーネットソリューションズ」）は、データセンター事業、システム開発およびIBM i（AS/400）ソリューションを展開する株式会社エム・アイ・エス（本社：石川県金沢市、代表取締役：福村 陽夫、以下「エム・アイ・エス」）の株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

イーネットソリューションズ 株式会社エム・アイ・エスの株式取得（子会社化）に関するお知らせ

子会社化の理由と目的

イーネットソリューションズは、クラウドサービス「Powerクラウド」や、24時間365日のシステム運用監視サービス「arGuss」など、企業のITインフラを支えるデータセンター事業を中心に、安全・安心なIT環境の構築を支援してまいりました。

一方、エム・アイ・エスは、企業の基幹システムとして深く根付いているIBM i（AS/400）の構築・運用や、自社プロダクトの開発・提供において豊富な実績と高度な技術力、そして優秀なIT人材を有しています。

両社は、2025年8月に企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進に向けた業務提携を発表し、協力関係を築いてまいりました。今回のグループ化により、この連携をさらに強固なものへと引き上げます。イーネットソリューションズの持つ強固なインフラ基盤・運用監視ノウハウと、エム・アイ・エスが誇る高いシステム開発力・システムインテグレーション力を垂直統合することで、インフラ構築からアプリケーション開発、その後の運用保守までを一気通貫でサポートする体制が実現します。

これにより、北陸エリアをはじめとする中堅・中小企業のDX推進加速や、昨今課題となっている「IBM iユーザーの人材不足・技術継承問題」に対する付加価値の高いトータルソリューションを強力に提供してまいります。

両社代表コメント

株式会社イーネットソリューションズ 代表取締役社長 上岸 弘和

「当社が目指す、安心で持続可能なIT社会の実現において、企業の基幹システムを支えるシステム開発力と優秀なエンジニアの存在は不可欠です。これまで業務提携を通じてエム・アイ・エス様の高い技術力と信頼性を実感してまいりましたが、今回グループの一員としてお迎えできることを大変嬉しく思います。両社のインフラとアプリ開発の強みを融合させ、お客様の多様なDXニーズに、より高い次元でお応えしてまいります。」

株式会社エム・アイ・エス 代表取締役社長 福村 陽夫

「エム・アイ・エスは創業以来、お客様に寄り添ったシステム開発とIBM iソリューションを提供してまいりました。イーネットソリューションズ様の強固なクラウド・データセンター基盤や運用監視サービスと一体となることで、これまで以上にお客様へ安全で付加価値の高いサービスを届けることができると確信しております。グループとしての相乗効果を最大限に発揮し、次世代のIT社会へ貢献してまいります。」

両社概要

【株式会社イーネットソリューションズ 会社概要】

- 社名：株式会社イーネットソリューションズ- 所在地：石川県金沢市上堤町1-12 金沢南町ビル8F- 代表者：代表取締役 上岸 弘和- 設立：2000年12月- 事業内容：データセンターソリューション事業、クラウドサービス事業、セキュアソリューション事業、運用・監視サービス事業- Webサイト：https://www.enetsolutions.co.jp/

【株式会社エム・アイ・エス 会社概要】

- 社名：株式会社エム・アイ・エス- 所在地：石川県金沢市鞍月5丁目181番地 AUBE 8F- 代表者：代表取締役 福村 陽夫- 設立：1986年11月- 事業内容：システム受託開発、IBM i（AS/400）ソリューション、パッケージソフト開発・販売、IT技術者派遣- Webサイト：https://www.mis.co.jp/