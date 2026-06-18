主力の内装建材シリーズ『イエリア スタンダード』に新色〈フォググレー柄〉を追加発売

DAIKEN株式会社

DAIKEN株式会社（東京都千代田区、社長：清洲忠洋）は、インテリアトレンドや多様化する市場ニーズに対応するため、主力の内装建材シリーズ『イエリア スタンダード』のドア、収納、造作部材等（床材は除く）に、新色〈フォググレー柄〉を6月22日より追加発売いたします。

新柄〈フォググレー柄〉を用いた空間イメージ

【背景】

近年、住宅インテリアでは北欧スタイルやホテルライクな空間への関心が高まっています。内装建材においても、多様化するライフスタイルや個々の嗜好に柔軟に対応できるバリエーションがこれまで以上に求められています。その中でグレーカラーは、空間に自然に溶け込むベースカラーとしてはもちろん、ドアや収納のアクセントとしても活用しやすく、幅広いコーディネートに適した色として注目を集めています。また、暖色・寒色を問わずさまざまな素材や色と調和しやすい点も大きな特長で、より多彩な空間提案を可能にするカラーでもあります。

これまで当社ではベージュ系やブラウン、ブラックなどを中心に商品展開を行ってまいりましたが、市場からのご要望を受け、このたび新たにグレーカラーをラインアップに追加いたしました。

【特長】

新色〈フォググレー柄〉は、さまざまな素材感と美しく調和し、グレー系の壁紙ともコーディネートしやすいミディアムトーンの無地調なグレーカラーです。控えめで落ち着きのある色合いながら、空間全体に上質で洗練された雰囲気をもたらします。また、わずかに黄みを感じる絶妙なカラー設計により、木質素材や石質素材とも自然に溶け合い、多様なインテリアデザインに合わせやすいのが特長で、ナチュラルで安らぎのある空間や、都会的でシックなスタイル、ミニマルでシンプルなインテリアなど、住むほどに心地よさが広がるオリジナルな空間づくりを実現します。

〈フォググレー柄〉カタログ

参考）『イエリア スタンダード』シリーズ

ドア・床材・収納・階段・造作部材までトータルでコーディネートしていただける内装建材のシリーズです。シリーズ名である『イエリア』は、「いい住まい」「いいエリア」の造語で、「DAIKENならではの機能・性能で暮らしをアップデートしてほしい」という想いを込めています。

『イエリア スタンダード』シリーズのドアにおけるカラーラインアップ

【販売目標】

『イエリア』シリーズ（ドア） 5,000万円／月 （2026年度）

【記事に掲載する製品のお問い合わせ先】

DAIKEN株式会社 お客様センター 0120-787-505

以 上