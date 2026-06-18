【ANNA SUI】フレッシュなフルーツモチーフアクセサリーが登場

株式会社ヴァンドームヤマダ

甘いルックスとロックなハート。キュートとクール、ファンタジーとウィット。GOODガールとBADガール。

相反するテイストのミックスが魅力なANNA SUIより、フレッシュなフルーツをモチーフにしたアクセサリーが登場。

光を受けてきらめく瑞々しい果実の質感を、透明感のあるカラーリングや煌めくカットガラスで表現。

ポップで遊び心あふれるフルーツは、日常にときめきとハッピーな彩りを運んでくれます。

まるで果実の花のようなイエローカラーの蝶が、さりげなくANNA SUIらしいエッセンスをプラス。

コーディネートに個性と華やかさを演出する、主役級のアイテムが揃うコレクションです。

メロンネックレス \33,000／トマトネックレス \26,400／メロン＆蝶ピアス・イヤリング 各\19,800／スイカブレスレット \18,700 （※すべて税込価格）

■発売日：2026年6月10日頃より順次発売

■取扱い：東武百貨店池袋店、ほか全国百貨店ANNA SUIアクセサリー売場(https://vendome.jp/stores?bslg=anna-sui)、ANNA SUI公式オンラインストア(https://annasui.co.jp/collections/accessory-menu)など