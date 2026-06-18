購買管理システム 楽々ProcurementII がサプライヤーマネジメントを強化

住友電工情報システム株式会社は、購買管理システム「楽々ProcurementII (らくらくプロキュアメント ツー)」の最新版 Ver.10.4 を2026年6月18日より発売します。

近年、ESG*1対応や人権デューデリジェンス*2、BCP対策などを背景に、仕入先に対する情報収集・評価の重要性が高まる一方、アンケートの実施や回収は、メールやExcelでの運用に依存しがちで、担当者の負荷や運用の属人化が課題となっていました。

Ver.10.4では、こうした課題に対応するため、仕入先の財務情報などを継続的に調査・評価する機能と、法改正対応やCSR、人権、セキュリティ、BCPなど、仕入先への各種確認をアンケートで実施できる機能を搭載しました。適切な仕入先調査・評価に継続的に取り組むことで、信頼性の高い仕入先とのパートナーシップ構築や、定期評価を踏まえた仕入先育成、さらに経営リスクの把握によるトラブル未然防止を実現し、持続的な取引関係の構築を支援します。

住友電工情報システム株式会社

楽々ProcurementIIは、購入依頼～見積～発注～検収までの購買業務全般をカバーした本格的な購買管理システムです。社内の購買申請のワークフローや、外部カタログサイトとのパンチアウト連携、仕入先との電子取引(Web-EDI)、電帳法やインボイス制度への対応など、日本の商習慣にマッチした豊富な機能で、購買業務の効率化やペーパーレス化に寄与します。また、さまざまな運用形態に対応できることから、製造業をはじめ幅広い業界で導入され、2000年の発売以来、500社以上でご利用いただいています。

楽々ProcurementII Ver.10.4には以下の新機能を搭載しました。

1．仕入先調査・評価機能

取引の開始および継続の判断に必要な情報を仕入先単位で蓄積し、購買業務に活用できます。

■財務情報等の調査項目を標準搭載、運用に合わせて柔軟に設定可能

会社情報、所在地、資本金、従業員情報、直近3年の業績など、信用リスク評価に必要な情報を「調査項目」として管理できます。「調査項目」は標準的なものをあらかじめ用意しており、使用する／しないを選択できます。さらに、独自の項目を自由に追加でき、運用に合わせて拡張可能です。

■仕入先によるWeb回答で、情報収集を効率化

「調査項目」に対する回答は、仕入先自身がWeb画面から入力するため、担当者は手間を抑えながら必要情報を収集できます。また、Web利用が難しい仕入先が存在する場合も想定し、バイヤー企業側での代行入力にも対応します。

■仕入先評価の一元管理と見える化

品質、価格、納期、営業対応、技術などの観点で評価を年度ごとに登録し蓄積できます。各評価項目に重みづけを設定し、その採点結果から総合スコアを算出します。さらに、納期遵守率や見積回答迅速度など、システム上の実績データから算出可能な指標は定量評価として活用でき、仕入先パフォーマンスの可視化に貢献します。

また、評価情報は管理者だけでなくすべての利用者が参照可能で、現場での仕入先選定時の判断に役立てられます。評価結果はレーダーチャートやスコア表示にも対応し、直感的な比較や判断がしやすいようになっています。

仕入先評価を見える化し、直感的な判断へ2．仕入先アンケート機能

法改正対応状況の確認、CSRや人権に関する調査、セキュリティ対策やBCP対応状況の把握、サステナブル調達ガイドライン確認や年度ごとの同意確認などに活用できるアンケート機能を搭載しました。アンケートの作成、依頼、回答、集計をワンストップに管理し、従来のメールやExcelで行っているアンケート業務の効率化を実現します。

■アンケート内容を柔軟に作成可能

質問本文、必須区分、入力形式(テキスト入力／ラジオボタン／プルダウン／チェックボックス／日付)、選択肢などをアンケート作成時に登録できます。また、ファイル添付にも対応しており、同意確認のための規約文書やガイドラインを添付し、仕入先は内容確認のうえ回答するといった運用が可能です。

■一斉送信と進捗管理、リマインドや督促の自動通知

アンケートの対象となる仕入先を選択し、回答依頼を一斉送信できます。アンケート依頼先が大量になる場合を想定して、依頼先をExcelファイルのアップロードで一括設定できます。

回答状況(未回答／入力中／回答済)を可視化し、未回答の仕入先に対しては、リマインドや督促の自動送信にも対応します。

■回答内容の確認、Excelダウンロードで集計やレポート作成を支援

回答結果は1件ずつ内容を確認できるほか、全件をExcel形式でダウンロード可能なため、集計やレポート作成を簡単に行えます。

アンケートの作成、依頼、回答、集計をワンストップで管理し、効率化

*1：ESGは、企業が環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)を考慮した、持続可能な社会の実現に向けて長期的成長を目指す経営・事業活動です。

*2：人権デューデリジェンスは、企業が自社や自社グループ、サプライチェーンにおける人権リスクを特定・評価し、その防止・軽減策を講じて実効性を評価し、継続的に情報開示していく一連のプロセスです。

■楽々ProcurementIIについて

・Webサイト

https://www.sei-info.co.jp/procurement/

■登録商標について

・楽々Procurementは、住友電気工業株式会社の登録商標です。

・Excelは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。

・その他、記載されている会社名・製品名などは、各社の商標または登録商標です。

■住友電工情報システム株式会社の概要

・設立 ：1998年10月1日

・資本金 ：4.8億円

・従業員数 ：670名

・代表者 ：社長 倉富 幸一

・本社所在地 ：大阪市淀川区宮原3-4-30(ニッセイ新大阪ビル)

・事業内容 ：各種業務用ソフトウェアの開発・販売・保守、パッケージソフトの開発・販売・保守・クラウドサービスの提供

■お問い合わせ先

・製品に関するお問い合わせ

住友電工情報システム株式会社

楽々プロキュアメント窓口

東日本 TEL: 03-6406-2847

西日本 TEL: 06-6394-6736

Email rakrak@sei-info.co.jp

・本件に関するお問い合わせ

住友電工情報システム株式会社

ビジネスソリューション事業本部 マーケティング室

TEL : 06-6394-6754

Email : mkt@sei-info.co.jp

URL : https://www.sei-info.co.jp