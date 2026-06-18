Plug and Play Japanのアクセラレータープログラム「Summer 2026 Batch」に採択されました

株式会社hootfolio

株式会社hootfolio（フートフォリオ）は、世界最大級のイノベーション・プラットフォームであるPlug and Play Japanが主催するアクセラレータープログラム「Summer 2026 Batch」に採択されたことをお知らせいたします。

AI Center of Excellence

Plug and Playは、スタートアップ・大企業・投資家・アカデミア・官公庁/自治体をつなぐ世界最大級のイノベーション・プラットフォームです。米国シリコンバレーに本社を構え、東京・京都・大阪を含む世界60拠点以上で活動しており、グローバル550社以上の大企業パートナーや官公庁/自治体とともに、イノベーション創出を支援しています。

今回、hootfolioは260社を超える応募企業の中から選出された42社のスタートアップの1社として、AI領域を対象とする「AI Center of Excellence」に採択されました。

Summer 2026 Batch採択スタートアップ一覧

hootfolioは、「科学的な意思決定を、あらゆる人に。」をミッションに掲げ、因果AIを活用した意思決定支援プラットフォーム「causal analysis(R)」を提供しています。データに潜む因果関係を可視化することで、「何が成果を生み出しているのか」「どの施策が本当に効果を持つのか」を明らかにし、企業や組織のより良い意思決定を支援しています。

Plug and Play Japanが提供するアクセラレータープログラムは、大企業と国内外のスタートアップを結び、オープンイノベーションを通じた新たな価値創出を目的としています。参加スタートアップは、大企業との事業連携機会や実証実験の機会を得られるだけでなく、国内外の最新トレンドや市場動向に触れながら、業界の垣根を超えたネットワークを構築することができます。

また、本プログラムへの参加を通じて、国内外の大企業、研究機関、スタートアップとの連携を強化し、独自の因果探索技術を核とした因果AIの社会実装をさらに推進して参ります。あわせて、日本発の知財を基盤とする意思決定支援プラットフォームとして、グローバル市場での事業展開を加速してまいります。

■ Plug and Play Japanについて

Plug and Playは、スタートアップ・大企業・投資家・アカデミア・官公庁/自治体をつなぐ世界最大級のイノベーション・プラットフォームです。シリコンバレーに本社を構え、東京・京都・大阪を含む世界60拠点以上に展開しています。

グローバル550社以上の大企業パートナーや官公庁/自治体に向けて、スタートアップ探索からトレンド調査、イノベーション戦略、事業化支援に至るまで、あらゆるステージにおける伴走支援を提供しています。また、スタートアップ向けアクセラレータープログラムとベンチャーキャピタル機能を活用し、さまざまな領域・業界におけるイノベーションの加速と、年間250社を超えるスタートアップへの投資を行っています。

■因果AI causal analysis(R)について

成果を左右する“真因”を直感的に把握する、因果AIソリューション

日本電気株式会社（NEC）の研究所で開発された独自のAI技術により、従来の分析では見えづらかった「原因と結果」の関係性をデータの中から抽出・可視化します。統計の専門知識がなくても直感的なインターフェースにより、「何が成果を生むのか」という問いに答え、ビジネスの次のアクションを科学的に導くことを可能にします。

マーケティング領域に加え、従業員エンゲージメントを高めるための要因分析など、人事領域、政策立案・まちづくりへの活用が拡大しています。

■ hootfolioについて

2025年1月に日本電気株式会社（NEC）からカーブアウトしたスタートアップです。「科学的な意思決定をあらゆる人に」をミッションに掲げ、因果AIを活用したSaaS型分析サービス「causal analysis(R)」を提供しています。 NEC発スタートアップとして培った技術力を基盤に、企業・行政・研究機関と連携し、科学的意思決定の社会実装を加速してまいります。

お問い合わせ :https://hootfolio.com/contact

株式会社hootfolio（フートフォリオ）

会社名 ：株式会社hootfolio

所在地 ：東京都港区芝5-32-12 シャーメゾンステージ田町

設立 ：2024年8 月

代表者 ：笠原 健太

企業サイト ：https://hootfolio.com/

事業内容 ： 因果分析ソリューション「causal analysis」の提供