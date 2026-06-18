きものコンテスト「Universal Kimono Award 2026」幕張メッセで開催される本大会に向け、全国各地で予選会実施

株式会社一蔵

株式会社一蔵（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：河端義彦）は、2026年11月25日（水）幕張メッセにて開催される「Universal Kimono Award（ユニバーサル キモノ アワード、以下UKA）2026」本大会に向け、全国各地で行われる予選会を開始いたしました。

UKAは『日本文化ときものを未来につなぐ』ことをテーマに、株式会社一蔵グループブランド合同で開催しているきものコンテストで、今年で開催6回目を迎えます。

全国各地から集まったきものファンが、フォーマル・カジュアル・伝統工芸などの各部門でコーディネートや着こなしを競い合い、それぞれの個性や感性を表現します。

予選会を勝ち抜いた出場者のみが、決勝の舞台となる幕張メッセへ進出。全国各地の代表者が一堂に会し、きものの新たな魅力や可能性を発信するとともに、現代ならではのトレンドや着こなしの楽しみ方を提案します。

このたびスタートした予選会では、多くの参加者が本大会への出場権をかけて熱い戦いを繰り広げます。

数多くの挑戦者の中から地域代表として決勝の舞台へ進むのは誰なのか。

全国のきものファンが注目する熱戦の幕が、いよいよ上がります。

UKAイベントページ：Universal Kimono Award 2026 Presented by ICHIKURA CO.,LTD(https://ichiru.net/uka2026/)

■審査部門

Universal Kimono Award2025Universal Kimono Award2025Universal Kimono Award2025

〇フォーマル部門：振袖・訪問着・附下・紋付などフォーマルな着物での礼装コーディネート

〇カジュアル部門：”染のやわらかもの”や”織の紬”など、普段きものとしてのカジュアルなコーディネート

〇mode・サステナブル部門：

・mode：ファッションとしての自由なコーディネート

・サステナブル：古いきものをお直しやアップサイクルし、現代に蘇らせたコーディネート

〇伝統工芸部門：未来に残したい技を活かした伝産マークが付いたきものを着用してのコーディネート

〇ペア部門：きものの種類に限らず、親子・姉妹・夫婦・友人等、お二人ならではのコーディネート

〇単衣部門：昨今着用機会が長くなってきた単衣。紬や小紋、色無地など幅広いスリーシーズンコーディネート（種類不問）

〇夏きもの部門：絽、紗、麻など、見る人にも涼しさを感じさせる透け感のある薄物コーディネート（種類不問）

〇ダイアモンド部門：UKA2021～2024にて総合もしくは部門で各賞を受賞された方限定のコンテストにふさわしいコーディネート

■審査基準

本大会の優勝トロフィー

コーディネート、着こなし、ウォーキング、表現力、品格を総合的に審査

■応募資格

コンテスト主旨をご理解のうえ、ご自身のきものコーディネートで、各地予選会にご参加できる18歳以上の方

■応募期間

2026年4月8日(水)～各地区予選会最終日まで

■スケジュール

エントリー登録 ＞ 地区予選会または全国予選会参加 ＞ 予選会参加者から本大会出場者決定 ＞ 本大会出場

■開催日程

・5月22日(金)/23日(土)/24日(日) ウェスティンホテル大阪 ※終了しました

・7月10日(金)/11日(土) ホテルエミシア札幌

・8月7日(金)/8日(土)/9日(日) 品川プリンスホテル

・8月15日(土)/16日(日) ホテル日航福岡

・8月21日(金)/22日(土) コ―トヤード・バイ・マリオット名古屋

株式会社一蔵

1991年2月設立。東証スタンダード市場上場。和装事業とウエディング事業を展開。和装事業は全ブランドおよび子会社の京都きもの学院を合わせ、全国115店舗（2026年3月末時点）とECサイトを運営。呉服等の販売、振袖等の販売・レンタル、成人式の前撮り写真撮影、成人式当日の着付けおよびメイクサービス、着物の着方教室の運営等をする。ウエディング事業は「本物志向のファシリティ」「内製化したおもてなし」を強みに、国内4ヵ所、海外2ヵ所の結婚式場、国内1ヵ所のウエディングフォトスタジオを運営。

株式会社一蔵(https://www.ichikura.jp/)