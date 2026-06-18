株式会社ニチボウ、東京消防庁とリチウムイオン電池対応型消火資器材の共同研究開発を開始

株式会社ニチボウ

株式会社ニチボウ（本社：東京都品川区、代表取締役：杉山 裕之）は、この度、東京消防庁が公募する「東京消防庁INNOVATION PROJECT」に採択され、２年間の共同研究開発を行います。

1. 東京消防庁INNOVATION PROJECTの背景と目的

近年、小型大容量で様々な機器に使用されるリチウムイオン電池（以下、LiB）の急激な普及に伴い、LiBに起因する火災が増加していることが深刻な社会問題となっています。 東京消防庁はLiB火災の知見を積み上げ、都民向けの広報や消防隊・都民向けの消火薬剤・消火資器材の導入に向けた研究が必要として、民間企業との共同研究開発を公募されました。

2. ニチボウの研究開発概要

(1) 研究内容

LiB火災に対し「熱暴走の抑制」「再燃防止」「封じ込め」を同時に実現する『AVD消火剤』を活用し、現存する消火器では消火が困難な状況下でも機能を発揮する放射方法、および新たな消火資器材を研究・開発します。

※AVD消火剤とはバーミキュライト（膨張ひる石）の分散液で、火源に密着して効率的に熱を奪い、冷却します。また、バーミキュライトの微粒子が燃焼物の表面を覆い、強力な被膜を形成して酸素を遮断することで再燃を抑制します。天然鉱物であるため環境にも優しく、海外でも多数の認証と納入実績があります。ニチボウはAVD製品の日本総代理店です。

AVD消火剤

(2) 開発予定の消火資器材

１.公共交通機関やLiBを扱う事業所や保管所、商業施設向けの消火資器材

２.消防隊向けの消火資器材

大量のLiB取扱い施設で火災が発生した場合、火源から離れた位置からでも消火剤の放射が可能な資器材を開発します。また、ファイヤーブランケットとの「組み合わせ効果」の検証および改良を行います。

(3) 東京消防庁との連携

１.東京消防庁の実験施設を活用し、LiB容量ごとの燃焼試験を実施。

AVD消火剤による消火効果・再燃抑制効果、温度推移などの検証を行います。

２.消防職員の専門的な知見や助言を得ながら、資器材の試作と放射テストを行います。

さらに現場の特殊性や課題のフィードバックを受けながら資器材の改良を進め、

資器材の製作とLiB取扱い事業所や保管所などへの配置モデルの検討を行います。

3. ニチボウの目標

本研究開発を通じて得られたLiB火災対策のデータや開発資器材は、東京消防庁をはじめ全国の消防本部への情報提供を行います。また開発した消火資器材は公共交通機関などのインフラ関係やLiB取り扱い事業所向けの製品として社会実装を目指します。

株式会社ニチボウは、LiB火災のリスクや被害を最小化し、確かな安全と安心をお届けすることで、社会の発展に貢献してまいります。

4. ニチボウ会社概要

会社名：株式会社ニチボウ

所在地：東京都品川区東五反田1-9-5

代表者：代表取締役 杉山 裕之

事業内容：防災設備の開発・設計・施工及びメンテナンス

URL：https://www.nitibou.co.jp

5. お問い合わせ先

株式会社ニチボウ 特殊装置部 部長 甲賀 裕一

TEL：03-3444-6429

Email：kouga@nitibou.co.jp