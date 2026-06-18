浴衣でそぞろ歩き＆有田柑橘和菓子体験　湯浅の町並みを楽しむ少人数ローカルツアーを7月開催

和歌山県 地域振興部 観光局 観光振興課

少人数制・手ぶら参加OKのローカル体験企画「浴衣で湯浅トリップ -和菓子作りと伝建めぐり-」7月5日・12日に開催

和歌山県有田広域の地域おこし協力隊アリダミーツが、Nippon Colorful Styleと連携し、浴衣レンタル付きの町歩きと和菓子作りを組み合わせた体験型イベント「浴衣で湯浅トリップ -和菓子作りと伝建めぐり-」を、2026年7月5日（日）・12日（日）の2日間限定で開催します。

有田の柑橘と、醤油醸造発祥の地として知られる湯浅の歴史ある町並みを、浴衣姿でゆっくり楽しんでいただく“小さな旅”企画です。浴衣レンタル・着付け・和菓子づくり・ドリンク・お土産がすべて含まれており、県内外から手ぶらでご参加いただけます。

開催概要

タイトル：浴衣で湯浅トリップ -和菓子作りと伝建めぐり-

日時 ：2026年7月5日（日）・7月12日（日）

13:00～16:00（受付開始 12:30）

雨天決行（台風等の荒天の場合の開催可否は前日までにご連絡します。）

会場 ：ようなる

〒643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅851-1

町歩きエリア：湯浅町湯浅伝統的建造物群保存地区

定員 ：各日10名（先着順・事前申込制）

参加費 ：5,000円（税込）

※浴衣レンタル、プロによる着付け、有田柑橘を使った和菓子作り、ドリンク1杯、お土産込み

イベントの特徴・見どころ

1．浴衣レンタル＆プロの着付けで「手ぶら参加OK」

色とりどりの浴衣の中から、お気に入りの一着を選んでいただき、プロが一人ひとり丁寧に着付けします。浴衣を持っていない方や、一人での参加が不安な方でも安心してご参加いただけます。

2．有田柑橘を使った、夏の和菓子作り

最初のプログラムは、有田の柑橘を添えたくずきり作り体験です。

涼やかな喉ごしのくずきりに、さわやかな柑橘の香りを合わせる、夏らしい一品。自分の手で作るからこそ味わえる、特別なおいしさを楽しんでいただけます。

3．伝建地区を浴衣でそぞろ歩き

醤油醸造発祥の地として知られる湯浅町の中心部は、「湯浅町湯浅伝統的建造物群保存地区」として選定されており、古い商家や蔵が今も残る、風情ある町並みが広がっています。

浴衣姿で路地を歩けば、まるで時代を旅しているような気分に。写真撮影や、気になるお店の立ち寄りなど、自由なスタイルで町歩きを楽しめます。

4．くずきり＆ぶどう山椒アイスコーヒーで、夏のひと休み

町歩きのあとは、自分で作ったくずきりと、ぶどう山椒の香りがふわりと広がる冷たいアイスコーヒーでクールダウン。参加者同士で感想を語り合ったり、旅の思い出を共有したり、ゆったりと流れる湯浅時間を味わっていただきます。

当日の流れ（予定）

こんな方におすすめ

- 浴衣選び- 有田柑橘を使ったくずきり作り体験- プロによる浴衣の着付け- 湯浅町・伝建地区の自由散策（写真撮影・店舗立ち寄りなど）- くずきりとドリンクで交流タイム

・浴衣を着てみたい方

・夏らしい思い出をつくりたい方

・和菓子や日本文化に興味がある方

・写真撮影を楽しみながら町歩きをしたい方

・一人参加でも気軽に楽しめるイベントを探している方

・和歌山のローカルな魅力に触れてみたい方

参加方法

事前申込制・先着順となります。以下のフォームよりお申し込みください。

申込フォーム：

https://forms.gle/Lh173s7GCs4v4YnCA

※定員に達し次第、受付を終了いたします。

主催・企画について

本イベントは、「アリダミーツ」と、「Nippon Colorful Style」が企画・運営します。

・アリダミーツ

有田広域の地域おこし協力隊として、有田の食材や暮らし、文化、人と出逢う中で生まれました。「アリダミーツ×〇〇」を通して、有田の魅力に出逢う時間を丁寧に届けています。

・Nippon Colorful Style

着物を中心とした和文化を通して、和歌山の町や文化、人との出会いを“体験”として楽しむプロジェクト。

お問い合わせ先

和歌山県有田振興局地域づくり課

〒643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅2355-1

電話：0737-64-1276

以上