北山村「じゃばらいずキッチン」期間限定オープン　じゃばらはもちろん！ジビエの新メニュー登場

和歌山県 地域振興部 観光局 観光振興課

和歌山県北山村の特産柑橘「じゃばら」を活用した飲食スペース「じゃばらいずキッチン」が、北山村名物・観光筏下りシーズンに合わせ、今年も北山村観光センター横に期間限定でオープンいたしました。今年は食事としての満足感を高めるため、ご飯メニューを大幅に強化いたしました。

「じゃばらいずキッチン」ではこれまで、じゃばらを使ったドリンクや軽食を中心に提供してまいりましたが、昨年は来店者から「しっかり食べられるご飯メニューが欲しい」という声が多く寄せられていました。こうしたニーズに応える形で、本年は新たに北山村名物「じゃばら唐揚げ」を使った「じゃばら唐揚げ丼」や、「おにぎりセット」など、ご飯メニューを拡充。じゃばら特有の爽やかな酸味を活かしつつ、満足感を意識したメニュー展開としています。

「おにぎりセット」には、じゃばらぽん酢で炊き上げた炊き込みご飯に加え、ちりめんと和歌山県産ぶどう山椒を使用したおにぎりを組み合わせ、和歌山県下の食材の魅力を一度に味わえる内容に仕上げました。さっぱりとしたじゃばらの風味と、香り高いぶどう山椒が暑さを感じ始める時期にも食欲をそそり、アウトドアや筏下り前後の食事としても最適です。

さらに本年は、北山村周辺で獲れるジビエを活用したメニューの提供も開始しました。自然に囲まれた北山村ならではの食体験として、観光客・家族連れ・アウトドア利用者の皆さまに新たな味わいを提案いたします。

今後も株式会社じゃばらいず北山では、来店者の声をもとにメニューやサービスのアップデートを重ねながら、季節や歳事に合わせた企画を通じて、「じゃばら」の新たな可能性と北山村の食の魅力を発信してまいります。

■店舗情報

場所：北山村観光センター横

営業日：

【6月】土曜日・日曜日のみ営業（平日は休業）

【7月～9月末】木曜日のみ定休（木曜以外は毎日営業）

※観光筏下りが運休の場合、臨時休業となる場合がございます。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社じゃばらいず北山

Tel：0735-29-2224

Fax：0735-49-2317

E-mail：eigyo_group@jabarise.co.jp