国内最大規模の釣りの祭典が、2027年もパシフィコ横浜で開催決定！『釣りフェス2027　in Yokohama』出展募集 開始のご案内

一般社団法人 日本釣用品工業会

一般社団法人 日本釣用品工業会（所在地：東京都中央区）は、釣り業界最大級のイベント『釣りフェス 2027 in Yokohama』を2027年1月22日（金）から24日（日）までの3日間、パシフィコ横浜にて開催いたします。それに伴い、出展企業・団体を募集しておりますので、お知らせいたします。（出展申込締切日：2026年8月31日（月））

本年1月に開催した『釣りフェス 2026』では、過去最多となる262社が出展。3日間で37,000人を超える釣りファン、アウトドアファン、ファミリー層が来場するなど、かつてない熱気にあふれたショーとなりました。

来場者アンケートでは90％以上が満足と回答し、「釣りの最前線を体感できるイベント」として極めて高い評価をいただいております。また、金曜日のプレビュータイムから入場可能で3日間たっぷり楽しめる「ゴールドチケット」は、お目当ての製品や限定グッズをいち早くチェックしたい熱い釣りファンの間で定着し、初日から会場全体が活気と期待感に包まれました。出展各社にとっては、熱量の高い来場者と直接つながる貴重な機会となっています。

『釣りフェス2027』では、多くのファンから支持を集める「釣種別スタジアム」をはじめ、「釣りフェス限定品販売」「釣りフェス神社」などの人気コンテンツを継続実施。さらに、「釣りの学校」「マス釣り体験」「釣りめしスタジアム」など、初心者からベテラン、ファミリーまで幅広い層が楽しめる体験型企画をさらに充実させ、これまで以上に魅力あふれるイベントへと進化いたします。

― 新たなファンとの出会い、製品やブランドの魅力発信、市場の未来を創るコミュニケーション ―

『釣りフェス2027』は、釣りを愛するすべての人が集う日本最大級の「釣りの祭典」として、出展社の皆様とともにさらなる飛躍を目指してまいります。

つきましては、下記出展募集概要のご確認をお願い申し上げます。

【出展申込受付中！*締切2026年8月31日(月) 】

詳細は公式サイト https://www.tsurifest.com/をご覧ください。

＜『釣りフェス2027 in Yokohama』 開催概要＞

名称 ｜ 釣りフェス 2027 in Yokohama

会期 ｜ 2027年１月22日（金）9:00 ～ 12:00 プレビュータイム

（釣用品関係者・メディア・ゴールドチケット購入者のみ入場可能）

12:00 ～ 17:00 一般公開

2027年１月23日（土） 9:00 ～ 17:00 一般公開

2027年１月24日（日） 9:00 ～ 17:00 一般公開

会場 ｜パシフィコ横浜 展示ホール （〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）

主催 ｜一般社団法人 日本釣用品工業会

後援 ｜経済産業省・神奈川県・横浜市・公益財団法人 日本釣振興会・全国釣竿公正取引協議会（予定）

協力 ｜公益財団法人 横浜市観光協会（予定）

入場料金 ｜

●ゴールドチケット ： 前売 7,000円

●フライデーチケット ： 前売 1,600円／当日 1,800円

●1DAYチケット ： 前売 2,000円／当日 2,200円

●ペアチケット ： 前売 3,800円／当日 4,200円

＊上記入場料金は（税込）です。

＊ゴールドチケットはプレビュータイム及び会期 3日間入場可能

＊１DAYチケットは、会期中いずれか1日入場可能

＊ペアチケットは土、日いずれか1 日入場可能

＊高校生以下・75 歳以上・障がい者（同伴者 1 名まで）は、一般公開は無料（身分証明書提示）

ホームページ ：https://www.tsurifest.com/

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【イベントについてのお問い合わせ先】

釣りフェス運営事務局

担当：加藤・降幡

TEL:03-3532-5611 ※10:00~17:30土日祝除く

E-Mail：info@tsurifest.com

【報道関係者からのお問い合わせ先】

釣りフェス広報事務局 （株式会社オー・ルージュ）担当：渡辺

TEL:03-5358‐1932 FAX:050-3606‐2967

E-Mail：press@tsurifest.com