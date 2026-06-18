営業戦略の設計から現場の実行改善まで支援する「VALTIC」、第27回 マーケティングWeek -夏 2026- に出展

株式会社VALTIC

株式会社VALTIC（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：鍋島慎吾）は、2026年6月24日～26日に東京ビッグサイトで開催される「第27回 マーケティングWeek -夏 2026-（営業支援EXPO）」に出展いたします。

VALTICは、磨き抜かれた営業実践知をもとに、営業を設計し、実行・改善まで推進する営業設計会社です。

戦略を考えるだけのコンサルティングでも、指示を受けて動くだけの営業支援でもなく、現場の一次情報をもとに自ら仮説を立て、提案し、実行し、改善まで牽引することを強みとしています。

今回のVALTICブースでは、実行支援型AI営業設計ツール「SalesBlade（セールスブレイド） https://valtic.co.jp/salesblade 」のデモ体験や、営業現場に入り込みながら成果創出まで推進する営業設計支援サービス（ https://valtic.co.jp/service ）をご紹介します。

また、会期中にはVALTIC代表取締役CEOの鍋島慎吾と執行役員CMOの田中康太が登壇し、「営業組織は、“話せる人”を増やすだけでは強くならない。 ～成果を生む営業が実践している“事前準備”とは～」をテーマに、成果を生む営業組織のつくり方について解説します。

さらに、

出展の背景

展示会やセミナー、Webマーケティングなどを通じて、多くの企業がリード獲得に取り組んでいます。一方で、獲得したリードを商談・受注につなげきれない、営業担当によって提案品質にばらつきがある、若手営業が顧客課題を深掘りできないといった課題も多く見られます。

営業成果を高めるために重要なのは、単に接触数を増やすことや、営業トークを整えることだけではありません。商談前に顧客を理解し、課題を仮説化し、届ける価値を設計すること。そして、現場で得た反応をもとに営業活動を改善し続けることが重要です。

VALTICは、営業を単なる実行業務として捉えるのではなく、顧客の反応から事業の勝ち筋を見つける重要な現場であると考えています。その考え方をもとに、営業戦略の設計から実行、改善、組織への定着までを一体で支援しています。

VALTICの特徴

VALTICの特徴は、考えるだけで終わらないこと、そして指示を受けて動くだけではないことです。

創業から8か月で、上場企業の新規事業部門から成長フェーズのベンチャー企業まで、幅広い業種・規模の企業を支援。営業戦略の設計だけでなく、現場での実行、顧客反応をもとにした改善まで伴走してきました。

営業現場で磨き抜かれた実践知をもとに、誰に、何を、どのように届けるべきかを設計し、自ら提案し、実行し、顧客の反応をもとに改善を重ねていく。

戦略を描くだけでもなく、依頼された業務をこなすだけでもない。現場を前に進め、成果につながる営業活動を推進することが、VALTICの提供価値です。

ブースでのご紹介

1. 実行支援型AI営業設計ツール「SalesBlade」

SalesBladeは、トップ営業の思考プロセスを構造化し、営業における「調べる・考える・組み立てる」をAIが支援する実行支援型の営業設計ツールです。

企業情報、役職、商談フェーズ、営業目的に応じて、営業担当が「何を準備し、どのように話すべきか」を具体化します。

主な機能は以下の通りです。

・企業／役職／商談フェーズごとに最適化されたアプローチトーク生成

・顧客ごとの状況に合わせたパーソナルレター／営業メール生成

・商談前に押さえるべきトリガーフレーズの提示

・想定される反応に対する切り返しの整理

・若手営業や新任メンバーの営業準備の標準化

SalesBladeにより、営業準備の時間を削減しながら、顧客理解にもとづく質の高い営業活動を支援します。

2. 営業設計支援サービス

VALTICの営業設計支援サービスは、単なる営業代行やコンサルティングではありません。

営業現場に入り込みながら、ターゲット設計、訴求設計、トーク設計、KPI設計、実行、改善までを一体で担い、営業活動を前に進める支援です。

VALTICが自ら仮説を立て、提案し、実行し、顧客の反応をもとに改善を重ねることで、営業の勝ちパターンを抽出し、再現性のある営業プロセスとして組織に定着させます。

主な支援内容は以下の通りです。

・インサイドセールス／フィールドセールスの実行支援

・展示会リードやセミナーリードの商談化支援

・新規事業・新サービスにおける営業仮説の検証

・ターゲット、訴求、トーク、KPIの設計

・営業現場の一次情報をもとにした改善提案

・勝ちパターンの抽出と営業プロセスへの定着

こんな企業におすすめ

・展示会やセミナーでリードは獲得しているが、商談化率が上がらない

・新規事業や新サービスの営業勝ちパターンを早期に見つけたい

・外部に営業支援を依頼しているが、提案や改善が少なく、推進力に課題を感じている

・営業組織を担当ごとに提案内容やヒアリング品質に差がある

・若手営業の立ち上がりを早めたい、トップ営業のやり方を組織に展開したい

当日は、実際の営業シーンを想定したデモンストレーションを通じて、営業準備や顧客理解がどのように変わるのか、また営業現場の情報をどのように成果につなげるのかを体感いただけます。

セミナー情報

セミナー１.

営業組織は、“話せる人”を増やすだけでは強くならない。 ～成果を生む営業が実践している“事前準備”とは～

https://biz.q-pass.jp/f/11986/mas_summer_seminar26/seminar_register#seminar117404

開催日：2026年6月26日（金）

時間：13:40～14:30

会場：東京ビッグサイト 西展示棟

登壇者：

・鍋島 慎吾（株式会社VALTIC 代表取締役CEO）

・田中 康太（株式会社VALTIC 執行役員CMO）

成果を出す営業は、商談前に顧客を理解し、届ける価値を設計しています。本セミナーでは、キーエンスで19年間、営業組織の成長を支えてきたVALTIC代表の鍋島慎吾と、複数事業でマーケティング・事業成長を推進してきた田中康太が、営業成果を分ける“事前準備”と、再現性ある営業組織のつくり方について解説します。

営業を「話せる人を増やす」だけで終わらせず、顧客理解、仮説構築、価値設計、実行改善を通じて成果につなげる考え方をお伝えします。

セミナー２.

成長する事業に必要な営業組織の役割とは？～営業現場から考える、売れる事業のつくり方～

https://biz.q-pass.jp/f/11986/mas_summer_seminar26/seminar_register#seminar115401

開催日：2026年6月25日（木）

時間：14:15～14:45

会場：東京ビッグサイト 西展示棟

登壇者：

・鍋島 慎吾（株式会社VALTIC 代表取締役CEO）

・岩田 圭弘（株式会社VALTIC エグゼクティブグロースディレクター / Exgrowth株式会社 代表取締役）

新規事業や成長事業において、営業組織の役割は「売上をつくること」だけではありません。営業現場には、顧客が何に期待し、どこで迷い、なぜ検討が進むのかという、事業成長に欠かせない一次情報が集まっています。

本セミナーでは、営業現場で得られる顧客の反応をどのように読み取り、ターゲット、訴求、提案、営業プロセスの改善につなげるのかを解説します。新規事業や成長事業において、営業組織を単なる実行部隊ではなく、事業の勝ち筋を見つける推進機能として捉えるための考え方をお伝えします。

登壇者情報

・鍋島 慎吾（株式会社VALTIC 代表取締役CEO）

キーエンス出身。19年間にわたり、営業・販売促進・営業マネジメントを経験。営業統括責任者として複数拠点・数百名規模の営業組織を指揮し、組織改革と営業の型化を推進。属人化からの脱却を実現。その後、営業変革支援やSaaS事業の立ち上げを経て、営業の再現性を実現するVALTICを創業。

・田中 康太（株式会社VALTIC 執行役員CMO / 事業戦略本部 本部長）

広告・PR代理店を経て、LINE（現LINEヤフー）で複数事業のマーケティングコミュニケーション戦略を推進。17LIVEではHead of Brandとして複数国のブランド統一とリブランディングを統括。その後、kubell（旧Chatwork）でグロースマーケティング責任者を務め、現在はVALTICにて事業開発およびマーケティング戦略を管掌。

・岩田 圭弘（株式会社VALTIC エグゼクティブグロースディレクター / Exgrowth株式会社 代表取締役）

慶應義塾大学卒業後、キーエンスで営業・マネージャーおよび営業戦略を担当。三菱UFJリサーチ&コンサルティングで戦略コンサルや新規事業を経験後、アスエネ株式会社を共同創業しCOOとして営業等を統括。現在はExgrowthを創業し企業の成長支援に取り組む。

展示会詳細

展示会名：第27回 マーケティングWeek -夏 2026-（営業支援EXPO）

会期：2026年6月24日（水）～26日（金）

時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

入場：無料（事前登録制）

入場用バッジ登録フォーム：https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1703852478736447-AZY

会社概要

会社名：株式会社VALTIC

所在地：東京都品川区西品川一丁目1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー9階

設立：2025年10月

代表者：代表取締役CEO 鍋島慎吾

事業内容：

・実行支援型AI営業設計ツール「SalesBlade」の開発・提供

・成果実証型の営業支援サービス「Sales Drive Partner」

・営業が成長し続けるプロセス構築「Sales Process Partner」

・現場起点で考える人・組織をつくる実践型研修「Workshop Partner」

URL： https://valtic.co.jp