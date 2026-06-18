すべすべの肌ざわり、心地よいフィット感で大人気。体に馴染む新感覚のフルカップブラ「どんとこいブラ ナチュリー」から新色・キナリが登場。

株式会社HEAVENJapan

一人ひとりの女性の心と体に寄り添う「適正下着(R)」の開発から販売までを行う株式会社HEAVEN Japan（所在地：大阪府河内長野市、代表取締役：松田崇）は6月10日より公式オンラインショップにて、肌ざわりの良い天然由来繊維「テンセル(TM)モダール」を使用したフルカップブラ「どんとこいブラナチュリー」より、新色・キナリの販売を開始いたしました。

毎日のように身につけるブラだからこそ、「しっかり支えてほしい」「でも締めつけは苦手」という両立の難しい願いを抱える女性は少なくありません。ワイヤー入りのブラに苦手意識がある方や、年齢を重ねて下着の窮屈さが気になり始めた方からも、「ラクな着け心地できちんと支えてくれるブラが欲しい」という声が数多く寄せられています。

また、補整ブラはどうしても「しっかり感」を求めるとレースや装飾が目立つデザインになりがちで、肌触りのよさやシンプルな着け心地を重視したいという方にとっては選択肢が限られているという課題もありました。

「どんとこいブラ ナチュリー」は、バスト全体を包み込むフルカップ仕様の補整ブラに、なめらかでシルクのような光沢が魅力の天然由来繊維「テンセル(TM)モダール」を採用した、地球と人のどちらにもや優さしいデイリーブラです。毎日着けたくなるようなシンプルで肌に優しい着け心地を追求しました。

ナチュラルな素材感と、着けていることを忘れるような心地よさの「どんとこいブラ ナチュリー」の特徴は以下の5つです。

細部までのこだわりが1日中快適な着け心地を実現

体の曲線に合わせた独自開発の「3Dワイヤー」で痛くなりにくく、バストの形に自然に寄り添います。さらに、滑り止め付きの幅広ストラップがバストを持ち上げてしっかり支えることで、肩への負担も軽減。普段の生活で腕を伸ばしたり屈んだりしてもズレにくく、長時間つけていてもストレスを感じにくいのも特徴です。

こだわりの着け心地すべすべ、さらさら。テンセル(TM)モダール素材を贅沢に使用

なめらかでシルクのような光沢のあるテンセル(TM)モダール繊維を採用。優れた吸湿性・放湿性で、一日中さらりと快適な着け心地が続きます。洗濯を重ねても縮みにくく、美しさが長持ちするのも嬉しいポイントです。

カップが浮きにくいフルカップ設計でバストをやさしくキープ

カップはパーツが多いほど立体的なカップを作ることができます。深めの4枚はぎ構造でバストの横流れを防ぎ、自然な丸みのあるバストラインに整えます。バストを覆う面積が広いフルカップなので、カップが浮いたりお肉がこぼれたりする心配もなく、小胸さんからグラマーさんまで幅広い体形の方にお使いいただけます。

D65～M100、全72サイズの圧倒的なフィット感

小胸さんからグラマーさんまで、自分にぴったりのサイズが見つかる豊富なサイズ展開。自分にぴったりのサイズの下着を選ぶことは、下着本来のバストを支える機能を発揮するためにはとても大切なことです。どんな体形の方にもぴったりのサイズの下着を選んでほしいという想いで、価格は生地をより多く使う大きいサイズもすべて同一価格としています。

新色は、肌になじむ優しいキナリ

今回新たに登場した「キナリ」は、生成り（きなり）の織物を思わせる、やさしくナチュラルな色合い。Naturyのコンセプトである「素肌になじむやさしさ」を体現する、すっと馴染むベーシックカラーです。既存色のナチュラルブラウンと並び、デイリー使いしやすい2色展開となりました。

レースを使用していないシンプルなデザインのため、洗濯を重ねても縮みにくく、美しさが長く続くのも魅力です。

着用感やサイズ選びに悩んだら、プロのアドバイザーがご相談をお受けいたします。

https://shop.heaven-jp.co.jp/pages/counseling

購入後も無料で交換・返品ができるため、ネット購入の場合も安心です。



「快適な着け心地」「バストの形を整える機能」「服を着たときの立体感」すべてのこだわりを叶えるHEAVEN Japanの下着は、下着を作り続けて45年以上のパタンナーの知見が、上記のようにいたるところに詰まっています。何度も試作とスタッフによる試着を繰り返し、納得のいく商品だけをお届けしています。



私たちはこれからも、女性のライフスタイルに合わせた「適正下着(R)」をつうじて、一人ひとりの心と体に寄り添っていきたいと考えています。

■商品情報

商品名：どんとこいブラ ナチュリー

価格：7,480円(税込)

サイズ：カップD、アンダー65～80センチ

カップE～M、アンダー65～100センチ

カラー：キナリ、ナチュラルブラウン

ページURL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/3210-kina



■おそろいの深ばきショーツは別売り

価格：2,200円 (税込)

サイズ：M、L、LL、３L

カラー：キナリ、ナチュラルブラウン

ページURL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/5142-kina

■おそろいのタンクトップ

価格：2,750円 (税込)

サイズ：M、L、LL、3L

カラー：キナリ、ナチュラルブラウン

ページURL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/1015-kina



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