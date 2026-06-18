【新横浜プリンスホテル】猛暑日には宿泊料金半額！！厳しい夏に合わせたお得なプランやサービスを実施

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新横浜プリンスホテル（所在地：横浜市港北区新横浜3-4 総支配人：武田昌人）では、2026年7月1日（水）から9月30日（水）に、館内のレストランや宿泊で猛暑に合わせたサービスを提供いたします。

近年、夏に厳しい暑さが続いております。今年も全国的に暑い夏となることが見込まれ、猛暑日が増える予想です。当ホテルでは、厳しい暑さの中でも旅行やお出掛けを楽しんでいただきたいという思いから、夏限定のお得なプランやサービスをご用意いたしました。

宿泊プラン『Heat Escape Stay』は、35℃以上の猛暑日には宿泊料金が半額になるユニークな内容です。お部屋は35階以上確約。高層階からの絶景を眺めながら涼しいお部屋でおこもりステイをお楽しみいただけます。猛暑が楽しみになるプランです。

猛暑日に料金が半額になる客室（スカイビューダブルルーム）猛暑日に料金が半額になる客室（デラックスキングルーム）

ROOF TOP BBQ BRREZE TERRACE SHINYOKOHAMA（ホテル屋上7F）では、かき氷を無料でお好きなだけお召しあがりいただけるサービスを実施。ホテル屋上の開放的な空間で、本格バーベキューと冷たいかき氷で、夏気分を満喫していただけます。

かき氷食べ放題サービス イメージ

また、日本料理 羽衣（40F）では、来店回数に応じて冷たいドリンクのプレゼントや最大20%割引が利用できる夏季限定の来店キャンペーンを実施いたします。涼しい店内でお得にお食事をお楽しみいただけます。

日本料理 羽衣

猛暑の夏は、涼しく快適に過ごせるホテルを、お得にご利用ください。

新横浜プリンスホテル 猛暑に合わせたサービス

１. 猛暑日（35℃以上）の日には、宿泊料金が半額になるプランを販売！

２. ホテル屋上のBBQ場で、かき氷食べ放題サービス実施！

３. 地上130mの日本料理レストランで、夏季限定のお得なキャンペーン実施！

猛暑サービス概要

◆宿泊プラン『Heat Escape Stay』

35℃以上の猛暑日には、半額でご宿泊いただけるプランです。

暑い日には涼しいお部屋で快適に。お得なプランで、猛暑を楽しくお過ごしいただけます。

【期 間】 2026年7月1日（水）～9月11日（金）

【料 金】 1名さま\10,400より（1室2名さま利用時）

【内 容】 ・チェックイン当日の最高気温予報が35℃以上の場合に宿泊料金半額

※当日11:00時点の気象庁発表神奈川県東部の予報参照

・35階以上のお部屋確約 ・冷感入浴剤（2個）

【ご予約】 Web予約限定

https://www.princehotels.co.jp/shinyokohama/plan/heat_escape2026

ご予約 :https://www.princehotels.co.jp/shinyokohama/plan/heat_escape2026

【お問合せ】 宿泊予約係 TEL:045-471-3111(受付時間 10：00A.M.～5：00P.M.)

猛暑日に料金が半額になる客室（デラックスキングルーム）冷感入浴剤

◆『かき氷食べ放題無料』（ROOF TOP BBQ BREEZE TERRACE SHINYOKOHAMA）

ホテル屋上の開放的なBBQ場では、夏の期間限定でかき氷食べ放題のサービスをご提供いたします。

冷たいかき氷と本格BBQで夏を満喫していただけます。

【期 間】 2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【内 容】 飲み放題ご注文のお客さまに、「かき氷食べ放題」を無料でご提供

【時 間】 平日：12:00NOON～3:00P.M. / 6:00P.M.～9:00P.M. ※3時間制

休日：10:30A.M.～1:30P.M. / 2:30P.M.～5:30P.M. / 6:30P.M.～9:30P.M. ※3時間制

【お問合せ】 TEL：050-5794-6660（受付時間 10:00A.M.～6:00P.M.）

かき氷食べ放題サービス イメージROOF TOP BBQ BREEZE TERRACE SHINYOKOHAMA

◆『夏季限定来店キャンペーン』（日本料理 羽衣）

地上約130mの夏季限定で来店キャンペーンを実施。来店回数に応じて、冷たいワンドリンクや最大20%割引などの特典をご提供いたします。暑い日は、涼しい店内でゆっくりとお食事をお楽しみください。

【期 間】 2026年7 月1日（水）～9月30日（水）

【時 間】 11:30A.M.～3:00P.M. (L.O.2:30P.M.) ／5:00P.M.～9:30P.M.（L.O.9:00P.M.）

※休日は9:00P.M.まで（ラストオーダー8:00P.M.）

【お問合せ】 レストラン予約係 TEL:045-471-1115(受付時間 10：00A.M.～5：00P.M.)

日本料理 羽衣料理 イメージ

※上記内容はリリース時点（6月18日）の情報であり、変更になる場合もございます。※写真はイメージです。