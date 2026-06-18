静電気のイライラを解消するコーヒー専用グラインダーブラシがMakuakeに登場

株式会社フルークフォレスト静電気防止の珈琲ブラシ

株式会社FlukeForest（本社：埼玉県）は、コーヒー器具の清掃に特化した「静電防止人工毛グラインダーブラシ」の先行販売を応援購入サービス「Makuake」にて開始しました。本製品は、コーヒー粉の清掃に最適化した硬さの人工毛を採用し、静電気による粉の飛び散りや付着を抑えながら効率よく清掃できるコーヒー専用ブラシです。

Makuakeプロジェクト

タイトル：静電気のイライラ解消！珈琲清掃用グラインダーブラシ【静電防止人工毛硬め】

URL：https://www.makuake.com/project/mgcb103/

期間：2026年7月30日まで

静電気防止×硬め人工毛

コーヒーグラインダーやエスプレッソフィルターの清掃では、微細なコーヒー粉が静電気で付着し、掃除しづらいことが課題となっています。特に乾燥する季節には、粉が周囲へ飛び散りやすく、日々のメンテナンスにストレスを感じる方も少なくありません。コーヒー粉の静電気は実際に研究対象となるほど一般的な現象であり、粉の飛散や付着の原因となることが知られています。

今回発売する「静電防止人工毛グラインダーブラシ」は、こうしたコーヒー愛好家の悩みに着目し開発された清掃ブラシです。

コーヒー粉に最適化した人工毛を採用

コーヒー粉に最適化した人工毛

ブラシには油分に強く速乾性のある人工毛を採用。コーヒー粉の除去に適した硬さへ調整されており、細かな毛先がグラインダー内部やフィルター周辺の隙間まで入り込み、効率よく粉を掻き出します。さらに毛量を増やすことで、微粉をしっかり捉えながら優しく掃き取ることができます。

静電気を逃がしながら清掃

毎日のメンテナンスを快適に

静電気による粉のまとわりつきは、コーヒー器具の清掃を難しくする要因の一つです。本製品は静電気対策を考慮した設計により、飛び散った粉や付着した微粉を効率よく除去。毎日のメンテナンスをより快適に行えます。

メッシュカバーで毛先を保護・調整

メッシュカバー付属

付属のメッシュカバーは保管時に毛先の広がりを防ぐだけでなく、装着位置によって毛先の長さやコシを調整することが可能です。清掃箇所に合わせてブラシの使用感を変えられるため、より細かなメンテナンスにも対応します。

マグネット内蔵でスマートに保管

マグネット内蔵で保管に便利

グリップ上部にはマグネットを内蔵。付属プレートや金属面へ貼り付けて保管できるため、必要な時にすぐ取り出せます。ブラシ部分を傷めることなく、省スペースで保管できるのも特長です。

Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名：

「静電気のイライラ解消！珈琲清掃用グラインダーブラシ【静電防止人工毛硬め】」

Makuakeプロジェクトページ(https://www.makuake.com/project/mgcb103/)

製品特長

- コーヒー粉の除去に最適化した硬めの人工毛- 静電気による粉の飛散や付着を抑えながら清掃- グラインダーやフィルター周辺の細部まで届く極細毛設計- メッシュカバーで毛先の保護と硬さ調整が可能- マグネット内蔵でスマートに保管

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社FlukeForest

URL：https://flukeforest.jp/

mail：support@flukeforest.jp