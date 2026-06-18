機能性クーリングウェア・ギアブランド【FREEZETECH】6月20日よりTVCM放映をはじめとする全国プロモーションを開始。先端の冷感テクノロジーで、酷暑と戦う方々の暑さ対策をサポート

株式会社リベルタ

株式会社リベルタ（本社：東京都渋谷区、東証スタンダード：4935）が展開する、機能性クーリングウェア・ギアブランド「FREEZETECH（フリーズテック）」は、2026年６月20日（土）より、ブランド初のテレビCM放映をはじめとする全国プロモーションを開始します。

FREEZETECH公式サイト https://lidef.jp/freezetech/

TVCM YouTubeページ

https://youtu.be/mXsS8rYYIJU (30秒Ver.)(https://youtu.be/mXsS8rYYIJU%20(30%E7%A7%92Ver.))

https://youtu.be/Tg4XYhFEM1o (15秒Ver.)(https://youtu.be/Tg4XYhFEM1o%20(15%E7%A7%92Ver.))

猛暑は日本にとって大きな課題

気象庁が2026年5月19日に発表した、今年の6月から8月にかけての3か月予報では、全国的に平年より平均気温が高くなる見込みとされています。また、気象庁が発表する熱中症危険度を表すWBGT（昼間の日最高暑さ指数）では、昨年6月20日から8月末までの期間、東京において72日間のうち64日で最高レベルの「厳重警戒」「危険」が示されるなど、記録的な暑さとなりました。40℃以上の日を「酷暑日」と呼ぶ新たな基準が設けられるなど、日本の高温化は深刻な社会課題となっており、私たちの日常生活にも大きな影響をもたらします。

株式会社リベルタは“喜びを企画して世の中を面白くする”という企業理念のもと、深刻化する暑さ対策に着目し、2017年に「FREEZETECH」を開発。暑熱環境下での快適性を追求したシリーズとして着実に展開を広げ、シリーズ累計販売数270万点（※）を突破しています。

熱中症対策や暑熱環境への対応が重大な社会課題となる中、「FREEZETECH」は“着る暑さ対策”という新たな選択肢をより多くの方に知っていただくため、ブランド史上最大規模となるプロモーションを展開いたします。

※2026年5月31日時点

プロモーション展開先

■地上波テレビCM：中京・静岡・広島・福岡

■コネクテッドTVCM：TVer・DAZN

■デジタル広告：YouTube・Meta（Instagram／Facebook）・TikTok・Google・Yahoo!

■OOH広告：品川駅デジタルサイネージ・GROWTHタクシー広告・ゆりかもめ車内広告

など

株式会社リベルタ 代表取締役 佐藤透コメント

近年、日本の夏はかつてないほどの暑さとなり、日常生活や仕事、スポーツなど、さまざまな場面で暑熱対策の重要性が高まっています。

「FREEZETECH」は2017年のブランド誕生以来、冷感技術の研究開発を続け、進化を重ねてまいりました。

現在、世の中にはさまざまなクーリングウェアが存在しますが、「FREEZETECH」は、先端のテクノロジー素材を活用した独自の冷感技術を追求し、酷暑環境下での快適性向上に貢献する新しい価値を届けていきたいと考えています。

今回のTVCMを通じて、より多くの方に「FREEZETECH」を知っていただき、日本の夏を少しでも快適に過ごすための一助となるブランドを目指してまいります。

FREEZETECH（フリーズテック）とは

「FREEZETECH」は、独自の冷感技術を活用した機能性クーリングウェアブランド。 汗と風によって冷感が持続する※1 “氷撃”クーリングウェアは、＜氷撃冷感プリント(R)＞を加工した生地が、汗（水分）に触れることで吸熱反応※2 を起こし、生地温度を低下。さらに風を受けることで、より冷涼感※3 を得られます。

ウェアだけではなく、独自技術により特許を取得した※4「FREEZETECH 衣類用冷感ミスト」など、冷感ウェアと組み合わせて使用できるアイテムも展開。頭から足まで全身で暑熱対策をサポートする幅広いラインナップを取り揃えています。

2024年には、リベルタ・住友化学・ユタックスの共同開発による「氷撃α（アルファ）」を発売。世界初※5 となる「温調素材×冷感プリント」の組み合わせにより、衣服内を快適な環境域へ近づけ、さらなる冷感持続性※6 と爽快性※7 を実現。

FREEZETECHは、進化する冷感技術を通じて、酷暑環境下における快適性向上を目指した新たな暑さ対策の選択肢を提案しています。

「何も着用していない状態」「フリーズテックを着用した状態」「フリーズテックを着用し汗をかいた状態」でのサーモグラフィ検査。

※1 冷感プリントが水分（汗）に反応している間。※2 配合されたエリスリトール、キシリトールによる吸熱特性。※3 使用環境によって冷感の感じ方に個人差があります。効果を完全に保証するものではありません。※4 特許第7649496号(P7649496)※5 商業販売されているオレフィン系樹脂として。2024年5月21日発表時点。住友化学調べ。※6 発汗シミュレーション試験による（ユニチカガーメンテック）。※7 衣服内温度の上昇をコントロールし、快適な温度帯に近づけることにより得られる考え方のものです（自社調べ）。

商品ラインナップ（一例）

【氷撃α】冷感シャツ 長袖クルーネック

・価格：\8,580(税込)

・サイズ展開：S/M/L/XL/2XL/3XL/WOMAN

・カラー展開：ブラック/ホワイト

【氷撃α】冷感アームカバー

・価格 \4,180(税込)

・サイズ展開：S/M/L

・カラー展開：ブラック/ホワイト

【氷撃α】半袖ポロシャツ

・価格：\10,780(税込)

・サイズ展開：S/M/L/XL/2XL/3XL/WOMAN

・カラー展開：ブラック/ホワイト

冷感フルレングスタイツ

・価格：\5,830(税込)

・サイズ展開：S/M/L/XL/2XL/3XL/WOMAN

・カラー展開：ブラック/ホワイト

PCMクーリングベスト

・価格：\16,280(税込)

・サイズ展開：FREE size

衣類用冷感ミスト

・価格

300ml \1,408(税込)

150ml \990(税込)

TVCM・キービジュアルスタッフリスト

プレスキット一式 ダウンロードリンク：https://x.gd/Ir25e （PASS：ft2026）

クリエイティブディレクター：保持壮太郎 ／（つづく）

アートディレクター：加藤建吾／TUGBOAT DESIGN

デザイナー：今井徹／TUGBOAT DESIGN

ビジネスプロデューサー：田中陽樹、田中尚樹、向井遥南／BUILD

プロダクションマネージャー：岡 史哲

ディレクター：TAKCOM

カメラマン（ムービー・スチール）：半沢 健

撮影 チーフ：内海 洸弥

スチールアシスタント：佐藤 一旭

特機オペレーター：鵜沢 英樹

照明技師：HIGASIX

照明チーフ：中島 丈晴

美術：三藤 秀仁

スタイリスト：片貝 俊

ヘアメイク：平野 朱音

キャスティング：コセイ

オフラインエディター：高浪 圭太

オンラインエディター：中村 貴則

VFX inbetween カラリスト：高橋 直孝

音楽/サウンドデザイン：氷室 良晃

プロデューサー：津本 栄憲

広告会社：BUILD

制作プロダクション：MEMEX

報道関係者のお問合せ先

(株)リベルタ フリーズテックPR担当：青島 info@l-and.co.jp