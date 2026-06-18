暑い夏でも快適な「Night Golf(ナイトゴルフ)」が拡大

岩崎電気株式会社

岩崎電気株式会社は、株式会社アコーディア・ゴルフ及びパシフィックゴルフマネージメント株式会社(PGM)が展開する「Night Golf(ナイトゴルフ)」営業の新規開始に伴い、今年5月・6月に新たに4か所のゴルフ場へLED照明器具を納入いたしました。

夏の暑さが年々高温化・長期化する中、日没後の時間帯にラウンドする「Night Golf」は、熱中症対策や日焼け防止として注目を集め、女性や若年層を中心に新たなプレースタイルとして定着しつつあります。

ライトアップされた幻想的な雰囲気でのプレーや、仕事帰りに気軽に立ち寄れる利便性も相まって、幅広いゴルファーから支持を得ています。

当社が今回、照明器具を納入した4か所は、5月8日(金)開始の「おおむらさきゴルフ倶楽部」(埼玉県)、5月15日(金)開始の「東京相武カントリークラブ」(東京都)、6月1日(月)開始の「岡部チサンカントリークラブ美里コース」(埼玉県)及び「東名厚木カントリー倶楽部」(神奈川県)。

コンパクトで高効率のLED投光器「レディオック フラッド アヴァン 400クラス」を中心に、ティーショットからアプローチ、パターまで適切な明るさのもとで快適にプレーを楽しんでいただける夜間照明環境を実現しています。

今回の納入により、両社合計21か所での「Night Golf」展開に貢献いたしました。

当社は引き続き、快適で安全なナイトプレー環境の実現に向け、高品質な照明ソリューションの提供に取り組んでまいります。

詳細は岩崎電気ウェブサイトよりご確認ください。

岩崎電気ウェブサイト：アコーディア・ゴルフとPGMの新規4か所に照明器具を納入(https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/release/2026/Night-Golf.html?pr=024)