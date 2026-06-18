【JAF愛知】「夏のアイスティーセミナー＆アフタヌーンティー体験」開催！

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）愛知支部（支部長 今枝 実）は、8月2日(日)、ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋（愛知県名古屋市中区）にて、「夏のアイスティーセミナー＆アフタヌーンティー体験」を開催します。

本イベントは、紅茶ブランド「ディルマ」のプレミアムシリーズ「セイロンティー・ジャーニー」を使用し、茶葉の特徴や美味しいアイスティーのいれ方を学びながら、テイスティングやアフタヌーンティーを楽しめる体験型ワークショップです。

ホテル最上階の上質で落ち着いた空間の中、紅茶の香りに包まれながら、夏にぴったりのアイスティーづくりを体験いただけます。“学び・味わい・体験”が一体となった特別なひとときをお届けします。

当日は、ディルマブランドの紅茶をお土産としてお持ち帰りいただけます。

こんな方におすすめ！

当日使用する日本限定の紅茶アイスティーイメージ図

・紅茶が好きで、もっと深く味わいたい方

・普段のティータイムをワンランクアップさせたい方

・アフタヌーンティーと紅茶のペアリングを楽しみたい方

・紅茶の知識を学びたい方

・アイスティーを楽しみたい方

・ホテルのラグジュアリー空間でゆったり過ごしたい方

イベント詳細

■日時

2026年8月2日（日）14:00～16:00（受付13:45～）

■会場

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋30F「スカイレストラン スターゲイト」（愛知県名古屋市中区金山1丁目1-1）

■参加人数

15名（応募多数の場合は抽選）

■応募資格

JAF会員本人含む1組4名まで

■参加費用

1組（4名まで）6,500円

※ディルマブランドの紅茶をプレゼント

■申込方法

下記リンク（JAFホームページ）内イベント申込ページよりご応募ください。

イベント詳細・申込はこちら :https://area.jaf.or.jp/area/2026/06/chubu/aichi/events/dilmah-afternoontea-202608?utm_campaign=23prtimes&utm_source=26-012&utm_medium=referral申込締切：2026年7月6日（月）23:55