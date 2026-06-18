汗をなかったことにする？！ 猛暑の現場もアウトドアも、汗ストレスから解放される “次世代インナー” 登場！

おたふく手袋株式会社

2026年で創業100年となる1926年創業の老舗手袋メーカー、おたふく手袋株式会社（本社︓大阪府箕面市、代表︓井戸端 勇樹）が手掛ける、BODY TOUGHENSS（ボディタフネス）ブランドより、人気シリーズ 「DUAL FABRIC（デュアルファブリック）シリーズ」 の進化モデルとして、春夏向けの冷感タイプ 「BTドラスティックドライ クール」 を2026年5月より発売を開始いたしました。

■汗の不快感に真正面から向き合ったインナー

昨年登場した「ドラスティックドライ」は、汗によるベタつきや冷えといった不快感に着目し、現場作業者を中心に支持を集めてきました。さらに登山やランニングシーンでも注目されるなど、過酷な環境下での快適性が評価されています。

本シリーズは、その機能をベースに、より暑さが厳しい季節に対応するため開発された クール（冷感）タイプ です。

デジタルカタログはこちら ▶ デジタルカタログ(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoxNTI5MzJ9&detailFlg=0&pNo=42)

ドラスティックドライクール ４つの特徴

■特徴1：肌面はドライ、外側へ逃がす独自構造

冷感タイプの汗対策インナーウェア 「ドラスティックドライ クール」ドラスティックドライ システム イメージ画像

本製品の最大の特徴は、肌面と外側で異なるナイロン糸を使用した独自構造です。

肌面と外側で、糸の太さや本数を変え毛細管現象を促し、汗を素早く外側へ移動。肌面をドライな状態に保ちます。

汗をかいてもベタつきにくく、長時間の着用でも快適さが持続します。

■特徴2：冷感×消臭を全身で実感

上記のテスト結果は当社調べ。参考値で、個体差が生じます。

冷感タイプのナイロン糸を採用することで、着用時にひんやりとした感触を実現。

さらに、消臭機能を持つポリウレタン糸を使用し、ウェア全体で汗臭や加齢臭に対応します。

部分的ではなく “全面消臭” を実現している点も特長の一つです。

■特徴3：1枚でも、ベースレイヤーでも使える汎用性

左︓従来の3Dファーストレイヤー・右︓ドラスティックドライ

従来（弊社商品︓3Dファーストレイヤー(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoxNTI5MzJ9&detailFlg=0&pNo=48)）のメッシュ構造とは異なり、ほつれにくい編み設計を採用。

インナーとしてだけでなく、1枚での着用も可能です。

適度なコンプレッションにより身体にフィットし、動きを妨げず、作業時やスポーツシーンにも対応します。

■まとめ：春夏シーズンに求められる機能を1着に集約

インナーだけでなく、これ1枚でも着用可能

1. 汗によるベタつきを軽減

2. 接触冷感によるひんやり感

3. 紫外線軽減機能

4. 2wayストレッチによる高い伸縮性

5. 汗冷え対策としてのベースレイヤー機能

暑さ・汗・ニオイといった、春夏特有の悩みに対応する多機能インナーです。

汗をかくことが避けられない季節において、“着ている方が快適” と感じられる一着を目指しました。

■商品情報

ノースリーブ 着用画像

商品名：BT ドラスティックドライ クール ノースリーブ クルーネックシャツ

品番：JW-780

カラー展開：11.ブラック

サイズ展開：SS,S,M,L,LL,3L

品質：ナイロン65%・ポリウレタン35%

価格：オープン・実勢売価 2,980円（税込）

発売時期：2026年5月

ロングスリーブ 着用画像

商品名︓BT ドラスティックドライ クール ロングスリーブ クルーネックシャツ

品番︓JW-782

カラー展開︓11.ブラック

サイズ展開︓SS,S,M,L,LL,3L

品質︓ナイロン65%・ポリウレタン35%

価格︓オープン・実勢売価 3,480円（税込）

発売時期︓2026年5月

ロングパンツ 着用画像

商品名︓BT ドラスティックドライ クール 前開きロングパンツ

品番︓JW-779

カラー展開︓11.ブラック

サイズ展開︓SS,S,M,L,LL,3L

品質︓本体/ナイロン65%・ポリウレタン35%・ウエスト部分/ポリエステル70%・ナイロン30%

価格︓オープン・実勢売価 3,480円（税込）

発売時期︓2026年5月

■おたふく手袋について

おたふく手袋株式会社は、1926年に軍手製造会社としてスタートしました。

軍手から革手袋、加工手袋など作業用手袋全般の取り扱いをし、作業用手袋のワンストップソリューション会社として業界のリーディングカンパニーとなっています。

現在は靴下・安全靴・レインウェアと手袋だけにとどまらず販売アイテムを拡充し、機能性インナーウェア「BODY TOUGHNESS(R)」や、ワーク＆アウトドアブランド「FUBAR(R)」を展開しています。

■会社概要

商号︓おたふく手袋株式会社

年商︓80億8,200万円 従業員︓86名 ※2026年3月時点

本社所在地︓大阪府箕面市船場東3丁目11番22号

ホームページ︓https://www.otafuku-glove.jp/(https://www.otafuku-glove.jp/)

X︓https://x.com/OTAFUKU_GLOVE(https://x.com/OTAFUKU_GLOVE)

Instagram︓https://www.instagram.com/otafuku_glove/(https://www.instagram.com/otafuku_glove/)

【報道関係の方からのお問い合わせ先】

おたふく手袋株式会社 広報担当：岡本

TEL︓072-728-1111

MAIL︓okamoto@otf.co.jp