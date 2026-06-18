AZent、ウェルビーイングISOガイドラインに基づくプレ認定を取得

株式会社AZent

株式会社AZent（本社：東京都港区、代表取締役：柳沼圭佑、以下「AZent」）は、2026年1月22日にWell-being HR事業部におけるウェルビーイング推進の取り組みについて、一般社団法人社会的健康戦略研究所によるISO 25554:2024「高齢化社会―コミュニティにおけるウェルビーイング促進のためのガイドライン」＊1 に基づく「ウェルビーイングISOガイドライン認定」制度にてプレ認定＊2 を取得したことをお知らせいたします。（認定番号：0000002）

本認定は、AZentが推進する「パーパスの重なりによる、やりがい・組織力向上」をテーマとした取り組みについて、ウェルビーイング推進プロセスがガイドラインに沿って準備段階（宣言）されていることを確認したものです。

AZentでは、ウェルビーイング習慣化アプリ「Wellpon（ウェルポン）」＊3を活用し、日々の行動習慣化やパーパスの可視化、幸福度診断等を通じて、個人と組織双方のウェルビーイング向上に取り組んでいます。

※ISO 25554:2024プレ認定マークは、一般社団法人社会的健康戦略研究所「ウェルビーイングISOガイドライン認定」の認定マークです。※アプリ画面は、株式会社Kort Valutaが提供するWellPonアプリのイメージです。

■背景

近年、人的資本経営やウェルビーイング経営への関心が高まる中、従業員一人ひとりの幸福度やエンゲージメント向上が、企業の持続的成長において重要なテーマとなっています。

一方で、多くの企業では、

・ウェルビーイング施策が一時的な取り組みに留まり、日常行動として定着しづらい

・施策の効果を定量・定性の両面から把握しづらい

・個人の価値観やパーパスと、組織の方向性との接続が弱い

といった課題も見られます。

こうした背景を受け、AZentでは、「パーパスの重なり」と「行動習慣化」を軸に、ウェルビーイングを継続的に推進する仕組みづくりに取り組んでいます。

■ウェルビーイングISOガイドライン認定について

「ウェルビーイングISOガイドライン認定」は、一般社団法人社会的健康戦略研究所が第三者認定機関として、ウェルビーイング推進プロセスがガイドラインに準拠していることを評価・認定する制度です＊4。

AZentのWell-being HR事業部では、「パーパスの重なりによる、やりがい・組織力向上」をテーマに掲げ、個人と組織のパーパスの重なりを軸としたウェルビーイング推進を行っています。

今回のプレ認定取得により、

・ウェルビーイング施策の客観性・信頼性向上

・人的資本経営・組織開発施策としての対外的価値訴求

・コミュニティ間での事例共有や学びの促進

などが期待されます。

なお、本認定は2026年5月時点で計8社が取得しております。

（出典：ウェルビーイングISOガイドライン認定公式サイト）

■認定対象となった取り組み

“パーパスの重なり”を軸としたウェルビーイング推進

AZentでは、

「自己実現のきっかけを提供することで、世界中に幸せを循環させる」

というパーパスのもと、

・自己実現のきっかけが提供されている状態

・個人と組織のパーパスが重なっている状態

・心身ともに充実している状態

をウェルビーイングと定義しています。

また、構成員同士が相互に自己実現やパーパス実現を支援し合う文化づくりを推進しています。

■ウェルビーイング推進の取り組み内容

※アプリ画面は、株式会社Kort Valutaが提供するWellPonアプリのイメージです。

・日次のウェルビーイング行動の実施・記録

ウォーキング、ストレッチ、感謝の振り返りなど、ウェルビーイングにつながる行動を日常的に実施・記録することで、行動習慣化を促進しています。

・幸福度診断／パーパス重なり診断

幸福学の第一人者である前野隆司教授監修の幸福度診断および、早稲田大学 森永雄太教授との共同開発によるパーパス重なり診断を年2回実施しています。幸福度や企業パーパスへの理解・共感度、パーパスの重なり実感、エンゲージメントの変化を可視化し、構成員同士で対話・改善を重ねることで、ウェルビーイング向上や組織文化の醸成につなげています。

・共同設計による施策運用

構成員とともにウェルビーイング行動を設計し、診断結果や定性的変化について議論・改善を重ねることで、主体的なウェルビーイング推進を実現しています。

■期待される効果

個人（従業員）における変化

・自己理解の深化

・やりがいの向上

・自律的なキャリア形成

組織における変化

・パーパス共感に基づく組織文化の醸成

・主体性を持って行動する“自走する組織”への進化

・組織エンゲージメント向上

■本取り組みに関するコメント

株式会社AZent 代表取締役 柳沼 圭佑

AZentでは、個人と組織のパーパスの重なりを軸に、ウェルビーイング向上に取り組んでいます。

Wellponを活用することで、日々の行動や意識が可視化され、従業員一人ひとりが自分自身の状態と向き合う機会が増えました。

また、診断結果や行動データをもとに対話を重ねることで、個人の自己理解が深まり、組織としての一体感ややりがい向上にもつながっていると感じています。

今回のプレ認定取得を一つの通過点として、今後もウェルビーイングを起点とした組織づくりを推進してまいります。

■今後の展望

AZentでは今後も、Wellponを活用したウェルビーイング推進を支える仕組みの提供を通じて、企業・自治体・コミュニティにおける継続的な取り組み定着に寄与してまいります。

また、本取り組みで得られた知見をもとに、企業ごとの課題や組織文化に応じた柔軟なウェルビーイング施策運用を支援し、人的資本経営や組織開発の文脈における価値提供を強化してまいります。

さらに、「行動の習慣化」や「パーパスの可視化」を支える仕組みとして、持続可能な組織づくりへの貢献を目指してまいります。

＊1 正式名称は、ISO 25554:2024「高齢化社会―コミュニティにおけるウェルビーイング促進のためのガイドライン」。本認定は、ISOマネジメントシステム規格ではなく、ISOガイドライン規格です。

＊2 ウェルビーイングISOガイドライン認定の4レベルのうち、第1段階であり、準備段階が完了していることを認定するもの。

＊3 WellPonは、株式会社Kort Valutaが提供するTwooCaアプリに、株式会社Kort Valutaが画面等のカスタマイズを施したアプリです。

＊4 本認定制度の詳細は、一般社団法人社会的健康戦略研究所の公式サイト（https://www.kenko-senryaku.or.jp/well-being-iso）をご参照ください。

■株式会社AZent概要

会社名：株式会社AZent（https://azent.co.jp/）

所在地：東京都港区南青山2-2-15 ウィン青山942

代表取締役：柳沼圭佑

事業概要：株式会社AZentは、「自己実現のきっかけを提供することで、世界中に幸せを循環させる」ことを目指し、Well-being HR(R)を中心としたウェルビーイング経営支援、人的資本経営支援、組織開発・人材開発支援、自己認識・パーパス言語化支援、経営者・起業家向け事業構想支援、飲食店運営およびコミュニティ・場づくり事業を展開しています。