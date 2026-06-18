【淀屋橋駅直結】淀屋橋クローバー歯科・矯正歯科が2026年7月9日に新規開院！土日も夜20時まで診療。淀屋橋ゲートタワー2階で通いやすい総合歯科医院へ

医療法人真摯会

医療法人真摯会（拠点：大阪市、理事長：松本正洋）は、2026年7月9日、大阪市中央区北浜の淀屋橋ゲートタワー2階に、新たな分院「淀屋橋クローバー歯科・矯正歯科」を開院いたします。

当院は、Osaka Metro御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」直結徒歩1分の場所に位置する歯科医院です。雨の日でも通いやすい駅直結の立地を活かし、淀屋橋ゲートタワーの他、淀屋橋エリアで働くビジネスマンの方や近隣にお住まいの方が、仕事帰りやお出かけの合間にも相談しやすい歯科医院を目指します。

駅直結／土曜日・日曜日も夜20時まで診療。忙しい方も通いやすい診療体制

淀屋橋クローバー歯科・矯正歯科は、月曜日から日曜日まで、午前9時から13時、午後14時から20時まで診療いたします。平日の日中に通院が難しい方や、週末を利用して歯科受診をしたい方にも通っていただきやすい診療体制を整えています。

また、淀屋橋ゲートタワー2階という淀屋橋駅直結の立地により、天候に左右されにくく、継続して通院しやすい環境です。

保険診療から矯正歯科・インプラントまで幅広く対応

当院では、虫歯治療、歯周病治療、定期健診、予防歯科、小児歯科などの保険診療を中心とする一般歯科診療に加え、矯正歯科、インプラント、セラミック治療、ホワイトニングなど、幅広い歯科治療に対応します。

「歯が痛い」「歯ぐきが腫れた」「詰め物が取れた」といった日常的なお口のトラブルから、「歯並びをきれいにしたい」「しっかり噛めるようにしたい」「見た目も自然に整えたい」といったお悩みまで、総合的な視点で診療を行います。

歯科用CT・口腔内スキャナーなどを導入し、わかりやすい説明を重視

院内には、歯科用CT・セファログラム・口腔内デジタルスキャナーなどの最新設備を導入しています。診査・診断や治療計画の説明に活用し、患者さまに治療内容をできるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。

治療にあたっては、患者さまのお悩みやご希望を丁寧に伺い、内容をご理解・ご納得いただいたうえで進めることを心がけています。

矯正歯科・インプラント・セラミック治療の無料相談を実施

矯正歯科、インプラント、セラミック治療などの自由診療については、無料相談を実施しています。

「治療方法が自分に合っているのか知りたい」「費用や期間が気になる」「まずは話だけ聞いてみたい」といった方にも、気軽にご相談いただける機会を設けています。

院長より患者さまへ

淀屋橋クローバー歯科・矯正歯科は「患者さんの人生に寄り添う歯科医療を提供する」という想いでスタートする歯科医院です。歯科治療は、歯を治すことが目的ではなく、その先にある日常や笑顔をより良いものにするための医療だと考えています。



私たちは常に知識と技術の研鑽を重ね、安心して通っていただける環境づくりを大切にしています。治療技術と真心、その両方をもって、地域の皆さまの健康を支えてまいります。

淀屋橋クローバー歯科・矯正歯科

院長 / 歯科医師 小見山 嵩彬

経歴

・松本歯科大学 卒業

・松本歯科大学 歯周病科入局

・医療法人開成会 ハシモトデンタルオフィス 勤務同法人 院長就任

・医療法人真摯会 梅田クローバー歯科クリニック 勤務

・医療法人真摯会 淀屋橋クローバー歯科・矯正歯科 院長就任

所属学会・修了セミナーなど

●日本歯周病学会 ●日本顎咬合学会

●JIADS ペリオコース ●JIADS 補綴コース ●JIADS ペリオ、インプラントアドバンスコース

●Invisalign（マウスピース矯正） ●Dr.Ciaoアライナー矯正 ●保田矯正塾

淀屋橋クローバー歯科・矯正歯科の診療内容

淀屋橋クローバー歯科・矯正歯科のクリニック概要

淀屋橋ゲートタワー外観診療室診療チェアマイクロスコープ受付～待合室見学会＆無料相談会 開催決定！7/8、7/9、7/11の３日間、地域の皆様に向けた見学会と無料相談会を開催いたします。ご予約は不要ですので、どなたでもお気軽にお越しくださいませ！虫歯治療歯周病治療定期健診セラミック治療小児歯科子供の矯正入れ歯・義歯ホワイトニング

医院名：医療法人真摯会 淀屋橋クローバー歯科・矯正歯科

住所：大阪府大阪市中央区北浜4-1-1 淀屋橋ゲートタワー2階

└Osaka Metro御堂筋線/京阪本線 淀屋橋駅地下1階構内直結 徒歩1分

└Osaka Metro四つ橋線 肥後橋駅から徒歩5分

└Osaka Metro堺筋線/京阪本線 北浜駅から徒歩8分

└京阪中之島線 大江橋駅から徒歩3分

電話：06-6121-2600

診療時間：9:00～13:00／14:00～20:00

休診日：祝祭日・年末年始・夏季休暇（お盆）

URL：https://www.yodoyabashi-clover.com/

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・クローバー歯科クリニック神戸マルイ院

兵庫県神戸市中央区三宮町1-7-2 神戸マルイ5階

・西宮クローバー歯科・矯正歯科

兵庫県西宮市高松町8-25 阪急西宮ガーデンズ プラス館3階

法人情報

医療法人真摯会

本社 大阪府吹田市山田東2-1-1

管理部 大阪府大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル9階

URL：https://www.shinshikai.com/