装着・操作可能！Falloutより Pip-Boy 3000を、完全再現したオフィシャルレプリカ6月19日より発売開始！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、世界的人気RPG「Fallout(R)」より、「Fallout Pip-Boy 3000 レプリカ」を発売することを発表します。『Fallout 3』『Fallout: New Vegas』に登場するPip-Boy 3000を、1:1スケールで完全再現した、史上初の完全動作*・圧倒的な精度を誇るウェアラブルレプリカです。

*2026年5月インフォレンズ株式会社調べ。「完全動作」とは、ゲーム内のすべての機能を再現するものではありません。

■販売について

販売開始：2026年6月19日(金) 10:00~

＜オンライン販売ページ＞

INFOLENS GEEK SHOP：https://bit.ly/4xwsfdE

＜店頭販売＞

・INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店

店舗所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

・INFOLENS GEEK SHOP Fallout Collection in 名古屋PARCO（※6月21日（日）まで）

店舗所在地：愛知県名古屋市中区栄3丁目29-1 名古屋PARCO 西館6F PARCO GALLERY

■商品情報

Fallout Pip-Boy 3000 レプリカは、細部まで精巧に作り込まれ美しく仕上げられたダイカスト製メタルフロントケース、設計された射出成形ABSボディ、そしてメモリーフォーム製カフ（装着部）を採用。実際のプロップに近い本物の素材感と、快適な装着感の絶妙なバランスを実現。

ゲーム内の3Dモデルをもとに、開発されたこの美しいレプリカには、ゲーム内コンテンツをほぼ再現した高精細なIPS液晶ディスプレイを搭載。さらに時計としても機能し、アラーム機能も搭載しています。

完全動作するだけでなく、実際に装着が可能で、コレクションとしても楽しめる―まさに究極のレプリカコレクターズアイテムです。

本物さながらの素材感を追求

精密に作り込まれた美しいダイカスト製メタルフロントケース 専用設計の射出成形ABSボディ メモリーフォーム製カフにより、リアルな質感と高い完成度を実現

Pip-Boy 3000 レプリカ上で「Atomic Command」ミニゲームをプレイ可能

ファン待望のゲーム内ミニゲームを、実際のPip-Boyで楽しめます

専用の金属製ディスプレイスタンド付き

精密加工されたメタルスタンドにより、美しく展示可能 デスクやナイトスタンド用の時計としても使用できます。

【同梱内容】

・Pip-Boy 3000レプリカ

・金属製ディスプレイスタンド

・ユーザーマニュアル

・USB-C充電ケーブル

・FMラジオ用外部アンテナケーブル

・サイズ調整用カフ、スペーサーバー

・RobCo六角ツール

発売日 ：2026年6月19日発売予定

価格 ：\77,000（税込）

商品サイズ：W:178 x D:130 x H:130 (mm)

■INFOLENS GEEK SHOP Fallout Collection in 名古屋PARCO絶賛開催中！

開催期間 ： 2026年6月6日(土)～ 6月21日(日)

営業時間 ： 10:00～20:00

店舗所在地：愛知県名古屋市中区栄3丁目29-1 名古屋PARCO 西館6F PARCO GALLERY

ベセスダ・ソフトワークスについて

特設ページはこちら :https://www.infolens.com/fallout-geekshop/

ベセスダ・ソフトワークスは、ZeniMax Media Inc.傘下のインタラクティブ・エンターテインメント・ソフトウェアの世界的パブリッシャーです。ベセスダレーベルのタイトルには、『The Elder Scrolls(R)』、『Fallout(R)』、『DOOM(R)』、『QUAKE(R)』、『Wolfenstein(R)』、『Dishonored(R)』、『The Evil Within(TM)』、『Prey(R)』、『RAGE(R)』、『DEATHLOOP(R)』、『Redfall(TM)』、『Ghostwire(TM)： Tokyo』、『Starfield(TM)』などの大ヒットフランチャイズがあります。タイトルは米国およびその他の国におけるZeniMax Media Inc.および/またはその子会社の登録商標または商標です。ベセスダ・ソフトワークス製品の詳細については、www.bethesda.net をご覧ください。

INFOLENS GEEK SHOPについて

INFOLENS GEEK SHOP（インフォレンズ・ギークショップ）は、世界的な人気ゲームおよび映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を取り揃えたショップです。手軽にお買い物ができるオンラインショップに加え、池袋パルコ店では、ジャンルを問わないバラエティ豊かな公式グッズを実際に手に取り購入できる、国内最大級のゲーム・映像コンテンツグッズ専門店です。

【店舗情報】

＜INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL＞

https://geekshop.infolens.com/

＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞

所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL ：03-5985-4011

https://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

【公式X】

INFOLENS GEEK SHOP：https://x.com/INFOLENSGEEK

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店：https://x.com/igs_ikebukuro

インフォレンズ株式会社とは

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズの正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容：エンターテインメント関連商品の輸入販売・製造販売

URL ： https://www.infolens.com/

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