【常翔学園中学校】中2全員が7月21日から富士山へ

学校法人常翔学園

常翔学園中学校（校長：野上友一）は7月21日～24日、中学2年の全生徒150人で富士山に登ります。日本で最も高い山に到達するという達成感や成功体験を通じて人間的成長や精神的成長、学年集団としての成長につなげることを目指す学年行事です。

【本件のポイント】

● 中学2年生全員が学年行事として富士山に登る

● 富士山登山を通じて人間的成長や精神的成長を目指し、6年間の基盤を形成

左上疲れの出た友達の荷物を持つなど支え合い、1人のリタイアも出さなかった金剛山左下、右断崖の続く御在所岳では声を掛け合い、予定より1時間早く下山できた

本校は『「自主・自律」の精神と幅広い「職業観」を養い、目的意識を持った進学の実現により、将来、実社会で活躍できる人材を育成する。』を教育理念に掲げています。

中高一貫校として、人生の土台がつくられる最も大切な時期に、6年間の常翔教育を通じて生徒たちの可能性を最大限に引き出し、高い学力と人間力を兼ね備えたバランスの取れた大人へと成長させるよう取り組んでいます。

富士山登山は2023年度から始まりました。登山ガイドと連携して1年生からガイダンスを開き、生徒が保護者とともに体力づくりや登山の知識を学んでいます。登山の練習として、昨年10月に金剛山（大阪府、標高1125ｍ）、今年5月に御在所岳（三重県、同1212ｍ）に挑戦しました。日本で最も高い山に仲間と登る体験を通じて、これから始まる人生の山登りを乗り切る体力や精神力をつけてもらいたいと考えています。

今回は脳性まひの生徒1人も参加します。生後間もなく右半身まひと両下肢不随になりましたが、懸命なリハビリを重ね、今では装具を着けて自然な歩行をしています。運動が好きで、これまでにサッカーやバレーボール、キックボクシングなどにも挑戦し、現在は障害者野球チームに所属しています。昨年、常翔学園中学に入学し、中2の学年行事である富士山登山にも参加を希望。10年近くリハビリを担当している理学療法士が本格的な登山経験者でもあったことから、昨年8月から月1回の登山を重ねてトレーニングを積んできました。

今年の中2の学年モットーは「メリハリ」です。生徒全員が支え合い、笑顔で富士山の頂上に立つことを目指します。

【富士山登山の概要】

１．日 程：2026年7月21日（火）～24日（金）

21日（火） 17:00頃ホテル

22日（水） ホテル → 大石公園 → 13:00 富士山五合目（富士宮口）

14:00 登山開始 → 16:00頃 富士山新七合目到着

23日（木） 2:00 起床、2:30 登山開始 → 7:30頃 山頂

8:30 下山開始 → 14:00頃 5合目到着 → ホテル

24日（金） ホテル出発 → 18:00前 学校到着

２．対象者：常翔学園中学校2年生 150人