【長崎・雲仙温泉】圧巻の竹アートが創り出す幻想的な時間。「雲仙涼花燈～地獄の夜詣～」開催決定！

■概要

一般社団法人 雲仙観光局

一般社団法人雲仙観光局(長崎県雲仙市)は、2026年6月26日(金)～8月23日(日)までの期間、雲仙温泉を舞台に、「雲仙涼花燈～地獄の夜詣～」を開催いたします。

雲仙温泉の中心に鎮座する歴史の深い「温泉神社(うんぜんじんじゃ)」が、「竹灯り」に包まれる本イベント。今回初の開催で、夏でも涼しく過ごせる雲仙ならではの夜の魅力を創出し、宿泊客のまち歩きを促進することで、温泉街の回遊性向上と滞在満足度の向上を図ります。竹まりや行燈、大型のオブジェなどの演出により、幻想的な時間を創り出します。

特設サイトはこちら

https://www.unzen.org/special-event/unzen_glowing_bamboo

■イベントの魅力

●鳥居から参道を彩る、「竹・華まりのトンネル」

イベント会場の入口となる鳥居付近には、竹まりや華まりが飾られたトンネルがあり、圧倒的な存在感を放っています。写真撮影スポットとしても最適です。

※こちらは他県の類似イベントの写真です

●社殿の前に構える「竹あかりオブジェ」の数々

普段は荘厳な雰囲気な社殿ですが、期間中は竹あかりのオブジェによって鮮やかに彩られています。フォトスポットも用意しております。

※こちらは他県の類似イベントの写真です

●竹×造花が生み出す、自然と彩りのコントラスト

竹の素朴さと造花の華やかさのコントラストを活かした装飾が各所に散りばめられています。日本らしい「和」が感じられる空間で、非日常的な優雅なひとときをお過ごしください。

※こちらは他県の類似イベントの写真です※こちらは他県の類似イベントの写真です

●夏の避暑地・雲仙だからこそ味わえる「平地より-5°の涼しい夜」

標高約700ｍの場所に位置しており、「夏でも涼しく快適に過ごせる雲仙」ならではの夜の価値。温泉上がりに浴衣姿でふらっと涼みに行ける、心地よい夜風と特別な雰囲気をお楽しみいただけます。

■平日限定！宿泊者割引価格

平日限定で宿泊者割引価格をご用意。本来、平日料金は高校生以上1,000円ですが、宿泊者割引は800円でご入場いただけます。

夜間は、宿泊のお客様が旅館やホテルから外出する機会が少なく、温泉街全体として賑わいが不足していることが課題となっているため、宿泊者限定の割引価格をご用意いたしました。

※中学生以下は料金が一律のため割引価格はありません。

■内覧会の開催

このたび、「雲仙涼花燈～地獄の夜詣～」の開催に先立ち、関係者の皆様を対象とした内覧会を開催いたします。竹と色鮮やかな造花が織りなす幻想的な空間を一足早くご覧いただけます。会場の見どころや演出をご体感いただく機会として、ぜひご来場ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/127041/table/12_1_81c2d4b5dbbf89874e77ed16636f1f91.jpg?v=202606180251 ]

■イベント詳細

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/127041/table/12_2_237928e33387ef804572478b5ba682e5.jpg?v=202606180251 ]

一般社団法人 雲仙観光局

WEB：https://www.unzen.org/

所在地：雲仙市小浜町雲仙320番地

TEL：0957‐73-3639